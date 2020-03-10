 Суд по делу MH17: Свидетели заявили о страхе за свою жизнь

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН", об этом заявил один из судей по этому делу в ходе заседания.

Судья рассказал, что почти все свидетели по этому делу сказали о том, что хотели бы сохранить анонимность из-за страха за свою безопасность.

Так, один из свидетелей, ранее проживавший на оккупированной территории, рассказал, что вооруженные люди дважды наведывались к нему в дом, после чего он был вынужден покинуть его.

Еще один свидетель, проживающий на подконтрольной украинскому правительству территории, сказал, что боится огласки из страха быть задержанным российскими спецслужбами.

Судья подчеркнул, что на оккупированных боевиками территориях Донбасса по-прежнему фиксируются случаи пыток в отношении людей, а российские спецслужбы принимают участие в убийствах по всему миру.

Он добавил, что следствие убедилось в том, что ГРУ и ФСБ принимают участие, в том числе, в войне на Донбассе.

Например, один из свидетелей заявил, что российские военные вместе с боевиками присутствовали на месте запуска "Бука", из которого был сбит самолет MH17. Судья напомнил, что россияне делали все возможное, чтобы воспрепятствовать расследованию, в частности, они с территории РФ взламывали электронные системы, которыми пользовались нидерландские расследователи дела о крушении самолета.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. На первое не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

Сегодня, 10 марта, в судебном комплексе Схипхола, который расположен возле аэропорта Амстердама, продолжаются слушания по делу сбивания Боинга-777 Малайзийских авиалиний над Донбассом.