 Разумков: Украина может привлечь швейцарский опыт в вопросе референдумов

Об этом сообщает пресс-служба парламента, передает Цензор.НЕТ.
"В Швейцарии успешно работает практика, когда народ является субъектом законодательной инициативы. Украина также делает первые шаги. Уже разработаны законопроекты, которыми должны быть расширены формы прямой демократии: закрепленные механизмы общенационального и местных референдумов, народного вето, отзыв депутата. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем их рассмотреть ", - сказал Разумков.
В рамках официального визита в Швейцарию Разумков провел встречу с президентом Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаругою. Он поздравил г-жа Зоммаругу с избранием и выразил надежду на углубление сотрудничества Украины и Швейцарии в будущем.
швейцария веками отстраивала свой банковский механизм независимости и нейтралитета и у нее нет такого громадного имперского соседа под боком))
А у нас 73% безумных дибилов разной степени пророссийскости, у которых никто право голоса не отбирал.
Швейцарія, це відповідальне суспільство, а Україна - неадекватне.
В Швейцарії, люди на референдумі відмовились від отримання з бюджету держави 2 тис.євро, а в Україні - злодії, які ухиляються від сплати податків, а потім на джипах за субсидією за газ приїжджають.
Уся ця афера із референдумом, потрібна Зеленському, щоби зняти із себе відповідальність. Розрахунок на те, що через телевізор опрацюють тупу і повністю дегенеровану більшість і та дозволить знищити Україну - відновити воду та залізницю до Криму, офіційно розвернути України від ЄС і НАТО до Митного Союзу і т.п...