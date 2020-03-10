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 Политика Украины, Общество
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 Посольство Украины рекомендует не ездить в Израиль тем, кто не сможет обеспечить себе 14-дневную изоляцию. За нарушение карантина - до 7 лет тюрьмы

Посольство Украины в Израиле рекомендует гражданам Украины, которые планируют в ближайшее время посетить Израиль, но не смогут обеспечить там свое пребывание в карантине в течение 14 дней, воздержаться от путешествия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Израиле.

"В связи с увеличением количества случаев заболеваемости коронавирусом COVID-19 на территории Израиля правительством страны с 20:00 12.03.2020 года вводятся ограничительные меры в отношении иностранных граждан, которые планируют посетить Израиль", - сказано в сообщении.

В частности, иностранцы, путешествующие в Израиль могут получить разрешение на въезд в страну исключительно при возможности обеспечить свое пребывание в домашнем карантине в течение двух недель.

"При пересечении границы иностранные граждане должны сообщить сотрудникам иммиграционной службы постоянный адрес своего пребывания в карантине. В случае отсутствия возможности пребывания в карантине в течение 14-дневного периода иностранцам будет отказано в предоставлении разрешения на въезд в Израиль", - сообщили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих

Также в посольстве отметили, что в настоящее время, режим соблюдения домашнего карантина проверяется сотрудниками Министерства здравоохранения и правоохранительных органов Израиля.

"В случае установления факта нарушения условий пребывания на карантине лица, виновные в таких действиях могут быть привлечены к уголовной ответственности с максимальным сроком наказания семь лет лишения свободы", - сообщили в посольстве.

"В связи с изложенным выше Посольство Украины в Государстве Израиль рекомендует гражданам Украины, которые планируют в ближайшее время посетить Израиль и не смогут обеспечить пребывание в карантине в течение 14 дней воздержаться от путешествия или осуществить его после отмены ограничительных мер", - добавили в ведомстве.

Посольство Украины рекомендует не ездить в Израиль тем, кто не сможет обеспечить себе 14-дневную изоляцию. За нарушение карантина - до 7 лет тюрьмы 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180390
 
   
 Топ комментарии
 
Круто евреи всем показали, как нужно на карантин отправлять

Или карантин за свои или тюрьма за казенный счет...
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нужно вислюку намекнуть - что карантин на презЕдентов - НЕ распространяется.. пусть едет Посольство Украины рекомендует не ездить в Израиль тем, кто не сможет обеспечить себе 14-дневную изоляцию. За нарушение карантина - до 7 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 1792
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Як фашисти... Фільтраційні лагеря...
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нужно вислюку намекнуть - что карантин на презЕдентов - НЕ распространяется.. пусть едет Посольство Украины рекомендует не ездить в Израиль тем, кто не сможет обеспечить себе 14-дневную изоляцию. За нарушение карантина - до 7 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 1792
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ну, там весь цемес в "За нарушение карантина - до 7 лет тюрьмы" и пусть рассказывает в их тюряге про дырки)) Посольство України рекомендує не їздити в Ізраїль тим, хто не зможе забезпечити собі 14-денну ізоляцію. За порушення карантину - до 7 років в'язниці - Цензор.НЕТ 1369
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Круто евреи всем показали, как нужно на карантин отправлять

Или карантин за свои или тюрьма за казенный счет...
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7 років тюрми. Отак. Так, шо? І це зовсім виявляється і не «срєднєвєковьє»
А розголос на весь Світ про сереньовічних українців Нових Санжар?
Хтось, вибачився?
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конечно , камнями в окна буса с криками "пусть твои дети сдохнут" и заранее озвученное решение правительства Израиля это совсем одно и то же.... а чё не ?
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Дадада.
А те що «срєднєвєковиє» прийняли і громадян Ізраїля (мабуть за відсутністю у Ізраїля аеропланів), це як?
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чего ты дакаешь и пишешь по дебильному ? те две кобылы на видео которые слали проклёны этим людям в автобусах и бросали в них камни уже поехали и извинились перед ними ? или ты может хочешь сказать что это было лицо нашей нации и мы все такие ?
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"Если мы выбрали демократию, конечно, мы не можем вешать людей", - говорит он, но его глаза загораются. "Хотя! Иногда ты действительно хочешь. А знаешь почему? Потому что это было бы быстрее. Гораздо быстрее", - говорит он, говоря как герой комедии. Источник: https://censor.net.ua/r3180165
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Именно. Действия или бездействие властей - это то, что в первую очередь определяет отношение иностранцев к нам. Дикость собственно народа - ни у кого сомнений не вызывает изначально.
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Не народ.
В Україні нинішня влада фахово і ментально СЕРЕДНЬОВІЧНА.
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Річ у тому, що в Україні нинішня влада фахово і ментально СЕРЕДНЬОВІЧНА.
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а быть просто воспитанным то Зеленский мешает ….
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"Если мы выбрали демократию, конечно, мы не можем вешать людей", - говорит он, но его глаза загораются. "Хотя! Иногда ты действительно хочешь. А знаешь почему? Потому что это было бы быстрее. Гораздо быстрее", - говорит он, говоря как герой комедии. Источник: https://censor.net.ua/r3180165
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раз так все суворо в Ізраєлі - Україні теж треба карантинити .
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«10 марта 2020
Стало известно об отказе Трампа приезжать на празднование дня Победы»
God bless USA !
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Египет нельзя тоже ездить, немец умер в Хургаде, 60 случаев. Франция,германия,и.т.п. все на 14 дневный карантин как в Рашке. Смертность в Италии 460 умерло, 600 выздоровело, 600 в критическом состоянии. Может мутировал, хрен его знает. но 50 на 50. Выживешь или нет. А это с их медициной. Сейчас только выйграть время надо
В Рашке хоть диагностируют в Шарике, тут ко лбу приставили термометр и будь здоров. К концу марта будет писец
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и вопрос: нахрена туда ехать, чтоб 14 дней на карантине сидеть?
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