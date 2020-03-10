 Посольство Украины рекомендует не ездить в Израиль тем, кто не сможет обеспечить себе 14-дневную изоляцию. За нарушение карантина - до 7 лет тюрьмы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Израиле.

"В связи с увеличением количества случаев заболеваемости коронавирусом COVID-19 на территории Израиля правительством страны с 20:00 12.03.2020 года вводятся ограничительные меры в отношении иностранных граждан, которые планируют посетить Израиль", - сказано в сообщении.

В частности, иностранцы, путешествующие в Израиль могут получить разрешение на въезд в страну исключительно при возможности обеспечить свое пребывание в домашнем карантине в течение двух недель.

"При пересечении границы иностранные граждане должны сообщить сотрудникам иммиграционной службы постоянный адрес своего пребывания в карантине. В случае отсутствия возможности пребывания в карантине в течение 14-дневного периода иностранцам будет отказано в предоставлении разрешения на въезд в Израиль", - сообщили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих

Также в посольстве отметили, что в настоящее время, режим соблюдения домашнего карантина проверяется сотрудниками Министерства здравоохранения и правоохранительных органов Израиля.

"В случае установления факта нарушения условий пребывания на карантине лица, виновные в таких действиях могут быть привлечены к уголовной ответственности с максимальным сроком наказания семь лет лишения свободы", - сообщили в посольстве.

"В связи с изложенным выше Посольство Украины в Государстве Израиль рекомендует гражданам Украины, которые планируют в ближайшее время посетить Израиль и не смогут обеспечить пребывание в карантине в течение 14 дней воздержаться от путешествия или осуществить его после отмены ограничительных мер", - добавили в ведомстве.