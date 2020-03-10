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 Четверо подозреваемых снова не явились на заседание суда по делу MH17

Ни один из четырех подозреваемых по делу MH17 снова не явился на суд в Нидерландах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил судья Хендрик Стейнгаюс во время открытия второго дня слушаний по делу МН17 в судебном комплексе "Схипхол".

"Суду известно, что ни один из подозреваемых не явился сегодня", - сказал Стейнгаюс.

При этом судья добавил, что сегодня государственная прокуратура Нидерландов должна выступить с презентацией положения дел в расследовании сбития самолета Малайзийских авиалиний.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. На первое не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

Источник: https://censor.net.ua/n3180386
 
 
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
если они и предстанут, то не перед судом, а скорее пред ликом Господа....
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Нагадили и втекли. То же с Крымом будет. Когда все запасы золота израсходуются.
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Просто нехорошо как-то! Я так надеялся!
Четверо подозреваемых снова не явились на заседание суда по делу MH17 - Цензор.НЕТ 1163
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Если бы не обменяли, хотя бы одного доставили на суд.
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Что-то новенькое---баньдюки и террорюги добровольно пришли на свой суд. Если придут, то можно смело их уже не судить, а отправлять в дурку. Четверо підозрюваних знову не з'явилися на засідання суду у справі MH17 - Цензор.НЕТ 5579
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Так а что, до сих пор не приняли решение о международном ордере на арешт и принудительной доставке в суд ? Ну и о вознагпраждении в 100500 000 000 евро либо-кому за помощь в доставке или поимке
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Дети мои, а вы слыхали, СКОЛЬКО должен продлиться этот суд?
Ожидаемое время - ПЯТЬ лет.
Так что кукурузу на попкорн сеять рано.
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Тут главное потерпевшим получить не только моральную, но и матпомощь от *********. Козломордию надо чмырить со всех сторон, пока не распадётся на улусы.
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Опять не явились? Да ну? Теперь лет 50 нам будут писать как обвиняемые которых отпустили не явились в суд?
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