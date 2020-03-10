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 Общество
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Все про:Джемилев (810) обмен (938) крымские татары (2261) пленные (842)

 Джемилев: Крымские татары могут отказаться от участия в обмене пленных, если узнают что их обменивают на "бандитов"

Лидер крымскотатарского народа и депутат от "Европейской Солидарности" Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары могут отказаться участвовать в будущем обмене удерживаемыми лицами, если узнают, что их планируют обменять "на бандитов".

Об этом он заявил изданию "Громадське радио", передает Цензор.НЕТ.

"Нам передали список из СБУ на утверждение. И вскоре они любой ценой все-таки планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: обменивать нужно прежде всего тех, у кого самые большие сроки, например, 17-18 лет, и по состоянию здоровья", - отметил Джемилев.

Он также заявил, что списки на обмен уже сформированы, но Россия сейчас не ведет разговоров про обмен пленных.

"Я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар. Во-вторых, у нас там довольно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться", - добавил Джемилев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В список на обмен удерживаемыми лицами Украина внесла 86 крымских татар, - Денисова

Источник: https://censor.net.ua/n3180384
 
   
 Топ комментарии
 
та в нас великий фонд для обміну, аж 73%
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не сци як твій припиздент. все буде гуд!
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попердолить - это... Что такое попердолить? - Academic ru
dic.academic.ru › dic.nsf › dic_synonims › поперд...


dic.academic.ru › dic.nsf › dic_synonims › поперд...


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Смотреть что такое "попердолить" в других словарях: подрюкать - полюбить, поиметь, поесть, пофакать, потрахать, попердолить, посношать, ...
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Польский очень простой

Как пишется, так и слышится 😂
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от дебіли, самі шось придумують, самі сміються. Ідіть Федину рятуйте
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Сцить завжди твій. Постійно з баночками бігає.
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Увольнение рябокепки показало, кто в Украине главное сцыкло.
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А де ж ті сміливці, Саакашвілі, Гриценко, Смішко, Білецький, Дроздов, Хмара, Скрипін, Кошулинський, Тягнибок ?
Чому вони не кидаютья рятувати Софію? Там одні лише порохоботи.
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Крымские Татары - это люди действительно высокоморальные. Этика высочайшего уровня!
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чому вони не захищають країну зі зброєю в руках, а ідуть на закланіє як барани?
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а ты сего киздищь на Цензоре, а не воюешь, а? кацапская вера не позволяет? Насточертели уроды, диванные эксперды- советчики. Иди, падаль, сама воюй, отважная ты наша. Или обоссалась? Тогда не посылай других, если сама дома сидишь
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А ты, типа, из окопа строчишь?
Патроны еще имеются?
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Я жінка, я не повинна воювати. Я по своїй мірі допомагаю волонтерам.
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Ті, що рік тому, голосували за Зе, бо вони здихають на мінімальну пенсію, напевне здохли.
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ти, **** кацапська, як ти про старих людей кажеш?
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Він, каже емоційно. Але що сказати спокійно про людей, які 21.04.2019 просрали Україну?
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ви хотіли сказати в 14? Чи це в 19 здали пів Донбасу і Крим? Може це при Зе раша перейшла кордон, але ніхто військовий стан і не подумав тоді вводити. Може це він, замість того щоб прийти на допомогу добробатам, паради проводив?
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Ми хотіли сказати, що ви брешете.
Крим і Донбасс почав здавати ***** 20.02.2014 Янукович .
Порошенко став Президентом України лише у червні 2014, і відвоював 2/3 Донбассу.
Так що, кушай свою зєльоную лапшу сама.
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Зеленський захопившись ультраклоунськими ідеями, культивуючи дебільність 95 кварталу, задля дестабілізації ситуації в країні, хоче вішати громадян України -так шо с-ка кацапська це ти)
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Ви спочатку б почитали, що там йшолося про корупціонерів, яких ви і самі хотіли вішати. Тільки ж вам не за читання шоколад в жопу пихають, правда ж?
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А може кримські татари перестануть нить та влаштують партизанську войнушку в Криму, та скоординують свої дії зі своїми "братами по релігії" чеченцями дагестанцями вдарити на декількох фронтах, щоб РФ поплющило та з Турками та на Донбассі в один момент?!
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не смішить, вони тільки нити можуть і руки складати к Алаху. Всіх, хто міг, вже винищені.
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Отож. І Україна їх не змогла захистити.
Бо ********* і хохломанкурти - малороси, допомогали русскім у цьому.
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Дело хозяйское.
Заставлять никто никого не будет.
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хто дав йому право говорити від імені всіх кримських татар?
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Зеленский советуется с Джемилёвым и Чубаровым.И как они решат,тех и будут обменивать татар.Плюс украинцы там.А кого менять решает власть.В декабре удалось вызволить и просидевших в кативнях донбасса с января 2015.Я доверяю власти.Даже если случайно (или умышленно)придёт по обмену кат,это тоже плюс.От кары не уйдёт.Если каты думают ,что они спрятались в орде навечно,то они глубоко заблуждаются.Ничто не вечно под Луной,особенно ордынской.
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