 Джемилев: Крымские татары могут отказаться от участия в обмене пленных, если узнают что их обменивают на "бандитов"

Об этом он заявил изданию "Громадське радио", передает Цензор.НЕТ.

"Нам передали список из СБУ на утверждение. И вскоре они любой ценой все-таки планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: обменивать нужно прежде всего тех, у кого самые большие сроки, например, 17-18 лет, и по состоянию здоровья", - отметил Джемилев.



Он также заявил, что списки на обмен уже сформированы, но Россия сейчас не ведет разговоров про обмен пленных.

"Я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар. Во-вторых, у нас там довольно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться", - добавил Джемилев.

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