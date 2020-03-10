 Джемилев: Крымские татары могут отказаться от участия в обмене пленных, если узнают что их обменивают на "бандитов"

Об этом он заявил изданию "Громадське радио", передает Цензор.НЕТ.
"Нам передали список из СБУ на утверждение. И вскоре они любой ценой все-таки планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: обменивать нужно прежде всего тех, у кого самые большие сроки, например, 17-18 лет, и по состоянию здоровья", - отметил Джемилев.
Он также заявил, что списки на обмен уже сформированы, но Россия сейчас не ведет разговоров про обмен пленных.
"Я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар. Во-вторых, у нас там довольно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться", - добавил Джемилев.
dic.academic.ru › dic.nsf › dic_synonims › поперд...
dic.academic.ru › dic.nsf › dic_synonims › поперд...
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Смотреть что такое "попердолить" в других словарях: подрюкать - полюбить, поиметь, поесть, пофакать, потрахать, попердолить, посношать, ...
Как пишется, так и слышится 😂
Чому вони не кидаютья рятувати Софію? Там одні лише порохоботи.
Патроны еще имеются?
Крим і Донбасс почав здавати ***** 20.02.2014 Янукович .
Порошенко став Президентом України лише у червні 2014, і відвоював 2/3 Донбассу.
Так що, кушай свою зєльоную лапшу сама.
Бо ********* і хохломанкурти - малороси, допомогали русскім у цьому.
Заставлять никто никого не будет.