 Кабмин назначил Полюховича и.о. министра образования и науки Украины

Соответствующее решение принято на заседании правительства сегодня, 10 марта 2020 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.
"Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь - исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции", - отметил и.о. министра образования и науки.
Юрий Полюхович родился 1 ноября 1980 года в г.. Костополь Ривненской области. Степень магистра по истории получил в 2003 году в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". В течение 2009-2012 годов учился в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат исторических наук. Автор более 40 научных публикаций. С 2014 до 2016 года был советником Министра образования и науки Украины на общественных началах. 11 сентября 2019 г. был назначен на должность первого заместителя министра образования и науки Украины Анны Новосад. Работу в МОН совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса "История цивилизаций доколумбовой Америки". Свободно владеет английским, испанским и классической чольти (язык иероглифической письменности майя).
нормальна кандидатура
Коли в них новий рік?
Як на мене, так для української освіти важливе фінансування і державна мова!!!!
Чого якраз і немає в освіті!!!
Ха!
"У трирічному віці навчився читати, а через два роки батько віддав його до місцевого училища, де Агатангел провчився п'ять років (1876-1881). Після навчання в протогімназії в Острозі (1881-1884) та Другій київській гімназії (1884-1885) вступив за конкурсом і навчався в Колегії Павла Ґалаґана (1885-1889). Опановує іноземні мови: польську, французьку, англійську, німецьку, грецьку, італійську, турецьку та латинську. Усього він знав шістдесят мов[6].
Але, гуманітарій.
Знову підуть розмови, «А нащо ото дітей мучити, скільки буде 7×8=?»...