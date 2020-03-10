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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11819) назначение (1561) Минобразования (1188) Полюхович Юрий (1)

 Кабмин назначил Полюховича и.о. министра образования и науки Украины

Временное исполнение обязанностей Министра образования и науки Украины возложено на Юрия Полюховича.

Соответствующее решение принято на заседании правительства сегодня, 10 марта 2020 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь - исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции", - отметил и.о. министра образования и науки.

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Юрий Полюхович родился 1 ноября 1980 года в г.. Костополь Ривненской области. Степень магистра по истории получил в 2003 году в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". В течение 2009-2012 годов учился в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат исторических наук. Автор более 40 научных публикаций. С 2014 до 2016 года был советником Министра образования и науки Украины на общественных началах. 11 сентября 2019 г. был назначен на должность первого заместителя министра образования и науки Украины Анны Новосад. Работу в МОН совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса "История цивилизаций доколумбовой Америки". Свободно владеет английским, испанским и классической чольти (язык иероглифической письменности майя).

Источник: https://censor.net.ua/n3180382
 
 
 Топ комментарии
 
слідкуйте за своєю освітою та вивчайте інші мови
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Та нехай їде в Америку розкопувати доколумбові цивілізації. Нічого закопувати українську освіту.
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бабайожка проти? куди закопувати, вона вже як 20 років на дні через таких як ви)))
нормальна кандидатура
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Та нехай їде в Америку розкопувати доколумбові цивілізації. Нічого закопувати українську освіту.
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бабайожка проти? куди закопувати, вона вже як 20 років на дні через таких як ви)))
нормальна кандидатура
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надо бы проверить насколько свободно он им владеет))
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Серьезно? Свободно владеет чольти? Чего только не сделаешь со своей анкетой чтобы выделиться из зеленой толпы...
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слідкуйте за своєю освітою та вивчайте інші мови
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Скажіт, а чольті часом не з Умані?
Коли в них новий рік?
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A чольті, чи чорті важливе для української освіти!!!!
Як на мене, так для української освіти важливе фінансування і державна мова!!!!
Чого якраз і немає в освіті!!!
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Значит забористой майской травой балуется, не абы чем!
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Свободно владеет английским, испанским и классической чольти (язык иероглифической письменности майя).

Ха!
"У трирічному віці навчився читати, а через два роки батько віддав його до місцевого училища, де Агатангел провчився п'ять років (1876-1881). Після навчання в протогімназії в Острозі (1881-1884) та Другій київській гімназії (1884-1885) вступив за конкурсом і навчався в Колегії Павла Ґалаґана (1885-1889). Опановує іноземні мови: польську, французьку, англійську, німецьку, грецьку, італійську, турецьку та латинську. Усього він знав шістдесят мов[6].
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Он умер, и теперь нельзя проверить его знание 60 языков
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Ну это лучше чем блондинистая юристка-"профессор".
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Не гірший варіант.
Але, гуманітарій.
Знову підуть розмови, «А нащо ото дітей мучити, скільки буде 7×8=?»...
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Мабуть таки у вік ІТ і 3D принтерів йому треба хоч замів фахових математиків і фізиків...
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