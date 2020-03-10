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 Боец ВСУ с тяжелым пулевым ранением скончался во время эвакуации из зоны ООС

На борту санитарного транспорта, во время эвакуации, скончался от пулевого ранения военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает координатор группы ASAP RESCUE Илья Лысенко (Хоттабыч), передает Цензор.НЕТ.

"Экипаж сделал всё от него зависимое в попытке спасти воина. Характер ранения не оставлял шансов", - написал он, добавив, что идёт борьба за жизнь ещё одного тяжелораненого.

Лысенко также сообщил, что оказана помощь и эвакуированы в госпиталь ещё несколько военнослужащих.

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Боец ВСУ с тяжелым пулевым ранением скончался во время эвакуации из зоны ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180379
 
 
 Топ комментарии
 
Сука.Слов нет. Тряпка у руля Государства.Да и мы,граждане этой страны,не лучше.
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А у зелёной твари постреливают ......
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****.Слов нет. Тряпка у руля Государства.Да и мы,граждане этой страны,не лучше.
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Да. У нас в последнее время в сообщениях МО о потерях вранье. 8 марта в 57 двое погибших ребят, а в сообщении прессцентра МО один. Бубочке, "развидуну" хренову, "правильную" статистику стряпают.
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А в это время в Херсоне народные избранники скорбят: вот в подробностях
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Зеленским руководит Путин,олигархи Ахметов,Коломойша,Пинчук через агента ФСБ Ермака!Они "сливают" Украину!При Зеле стало больше гибнуть наших военных только потому,что оно дало команду "перестать стрелять" и подставляет наших солдат!
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Не мы а вы , те кто голосовал за яйца на рояле!
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А у Арахамии ещё и не понятно кто "простреливает"....
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***** поставило задачу Зеле - уничтожить ВСУ. Чем это криворожское чмо и занимается. Боєць ЗСУ з важким кульовим пораненням помер під час евакуації із зони ООС - Цензор.НЕТ 4533 Целый час получать разрешение на ответку - это преступление и измена Родине. ВСУ при Зеле - это безоружнные мишени в кацапском тире
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В УКРАИНЕ ЕСТЬ ОФИЦЕРЫ С ЯЙЦАМИ КОТОРЫЕ СКАЖУТ ВСЕ ЧТО ДУМАЮТ О ЗЕЛОХЕ? ИЛИ ТАК И БУДУТ ВСЕ СИДЕТЬ В КРЕСЛАХ ЖОПУ ГРЕТЬ? И ДО КАКИХ ПОР НА ПЕРЕДКЕ БОЙЦЫ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬ ПРЕСТУПНЫЙ ПРИКАЗ "ПРЕКРАТИТЬ ПОСТРЕЛИВАТЬ" ? ДЕЙСТВУЙТЕ СОГЛАСНО УСТАВУ И ИНСТРУКЦИЯМ А НЕ ПРИКАЗАМ ПРЕДАТЕЛЕЙ!
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Спрчивай з миром, Воїн України ((( смерть клятой расії!!!!
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Я не юрист может кто подскажет прав я или нет .Нарушил Зеленский закон дав приказ нашей армии отступить с занятых с боями позиций . Не превышение ли это должностных полномочий повлекшее тяжкий вред в виде убитых и раненых в зоне отступления . А может есть законный способ наказать предателя Украины . Правоведы ау .
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Это к Портнову, он теперь друг всех правоведов в Украине
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"Надо просто перестать стрелять !" (С - Зелефюрер)
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кожного дня загиблі....головнокомандувач відмовчується та заглядає у очи *****
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Боєць ЗСУ з важким кульовим пораненням помер під час евакуації із зони ООС - Цензор.НЕТ 2994 Леонид Днепр

Царство небесне захисникові.. Жодної реакції від Петра Володимира. Жодної.
19.07.2017 19:23

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Треба писати співчуття за кожного загиблого мамалі Ріме.
Може вона достукається, або дасть трохи розуму Зьо.
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