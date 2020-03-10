 Боец ВСУ с тяжелым пулевым ранением скончался во время эвакуации из зоны ООС

Об этом сообщает координатор группы ASAP RESCUE Илья Лысенко (Хоттабыч), передает Цензор.НЕТ.

"Экипаж сделал всё от него зависимое в попытке спасти воина. Характер ранения не оставлял шансов", - написал он, добавив, что идёт борьба за жизнь ещё одного тяжелораненого.

Лысенко также сообщил, что оказана помощь и эвакуированы в госпиталь ещё несколько военнослужащих.

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