 Боец ВСУ с тяжелым пулевым ранением скончался во время эвакуации из зоны ООС

Об этом сообщает координатор группы ASAP RESCUE Илья Лысенко (Хоттабыч), передает Цензор.НЕТ.
"Экипаж сделал всё от него зависимое в попытке спасти воина. Характер ранения не оставлял шансов", - написал он, добавив, что идёт борьба за жизнь ещё одного тяжелораненого.
Лысенко также сообщил, что оказана помощь и эвакуированы в госпиталь ещё несколько военнослужащих.
Царство небесне захисникові.. Жодної реакції від
ПетраВолодимира. Жодної.
19.07.2017 19:23
Може вона достукається, або дасть трохи розуму Зьо.