 Второй день судебного заседания по делу MH17. ВИДЕО (обновлено)

В деле трое обвиняемых граждан России Сергей Дубинский, Олег Пулатов и один украинец - Леонид Харченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
В ходе сегодняшнего заседания судья рассказал, что почти все свидетели по этому делу сказали о том, что хотели бы сохранить анонимность из-за страха за свою безопасность.
Прокурор Тейс Бергер заявил, что Россия пытается помешать расследованию катастрофы MH17 путем раскрытия личности свидетелей, чьи данные были засекречены, а спецслужбы могут перехватывать сообщения и отслеживать перемещения людей.
"Есть четкие указания на то, что российские спецслужбы активно пытаются помешать усилиям по установлению правды по поводу крушения рейса MH17", - подытожил прокурор.
Также прокурор заявил, что сторона обвинения имеет доказательства сбивания самолета именно из российской системы "Бук". По словам Бергера, прокуратура рассматривала различные сценарии: ракету запустили с территории, которая находилась под контролем Украины, а другой - что ее запустили с оккупированной территории.
"Только второй сценарий признали таковым, что соответствует действительности. Также расследование получило положительные доказательства того, что ракета была запущена именно из системы "Бук" - с поля возле Первомайского", - добавил Бергер.
Он также отметил, что есть свидетели возвращения "Бука" именно в РФ.
Кроме того, судьи в ходе заседания заявили, что одна из главных задач суда - противодействовать дезинформационной кампании о причинах катастрофы. В частности указывалось, что следствие может отследить ее истоки.
Также было объявлено, что следствие по делу МН17 проведет дополнительное расследование, в частности, проверит подлинность разговоров наемников РФ, которые были обнародованы Службой безопасности Украины.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. На первое не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.
По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.
Не думаю, что подобная тактика защиты российских преступников будет успешной.
"Умом расію не панять - в расію можна толька вєріть!" Оце і все, що можна сказати про цей процес!
І у 2024 вони знову оберуть цього людожера. бо як вони самі кажуть- без ***** нема мордору. якось так
Второй самолет, насколько я помню 2 раза заходил в воздушное пространство СССР- первый раз его "выпроводил" перехватчик, а во второй раз его "подставили" американские летчики на резведчике- "створившись"(пройдя очень близко) с лайнером, и после этого самолет опять вошел в воздушное пространство СССР на 500км (причем-закрытое для гражданских воздушных судов пространство) после этого и было принято решение его сбить .СССР так и не признал вины за гибель 290 человек...
США компенсации выплатили? Да
После такого сравнения россияне с Буком просто суперублюдки.
Кто отвечает за безопасность стрельб на полигоне?
впрочем ,кацапня сами являясь ублюдками,всех подозревают в этом.
твое наигранное возмущение больше говорит про твою ублюдочности,чем ты словами сможешь
На что только не идет чмо, что бы доказать всем, что оно не чмо... но с каждым его шагом все кругом убеждаются что оно -таки чмо, мелкое, лживое, бешеное...