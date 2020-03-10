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 Второй день судебного заседания по делу MH17. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 10 марта, в судебном комплексе Схипхола, который расположен возле аэропорта Амстердама, продолжаются слушания по делу сбивания Боинга-777 Малайзийских авиалиний над Донбассом.

В деле трое обвиняемых граждан России Сергей Дубинский, Олег Пулатов и один украинец - Леонид Харченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. На первое не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

Источник: https://censor.net.ua/n3180375
 
   
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То есть им предьявлют в вину транспортировку Бука, который потом по ошибке сбил гражданский самолет?
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"...И боевому применению". Не "который сбил", а "которым сбит" Читай внимательно, Петя. Не Бук сбил, а эти поцы.
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По ошибке Бук из воинской части в РФ выехал, по ошибке границу пересек, по ошибке включился, по ошибке сбил гражданский самолет, а потом по ошибке кацапы несколько сфальфисицированных версий представили мировой общественности? И по ошибке детские кроватки в виде пусковой установки Бук выпустили?

Не думаю, что подобная тактика защиты российских преступников будет успешной.
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Главным объвиняемым должен быть *****! В 1980 поцами из ссср был сбит также южнокорейский лайнер. Отчетливо помню, кучу отмазок на ТВ, которыми пытались оправдаться сволота из мо ссср. Ничего не вышло. Международные санкции именно с 1980 года сыграли решающую роль в смерти совка. Ну, и афган, конечно! Поэтому Ждем повторения ситуации почти 1:1 !!!
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Пацаны не хотели безвиза с ЕС, чтобы получить трибунал ЕС....
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