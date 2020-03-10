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Все про:валюта (3027) гривня (1800) Межбанк (407) НБУ (4566)

 НБУ вышел на межбанк и за первые полчаса продал около 150 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 10 марта, вышел на межбанковский рынок с продажей валюты. За первые 30 минут регулятор продал около $150 млн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига.

"Торги открылись продажами НБУ. За первые 30 минут им продано порядка $150 млн. Рынок находится в диапазоне $25,27/31. Наличный рынок торгуется выше: $25,50/25,80", - сообщили в ОТП Банке.

В Райффайзен Банке сказали, что НБУ действительно продал 150 млн и "готов еще продавать".

"Курс пока слабо отреагировал на интервенции НБУ - рост курса продолжается", - отметили в Райффайзен Банке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": После праздников гривня упала по отношению к доллару на 18 копеек, - НБУ. ИНФОГРАФИКА

9 марта цена нефти марки Brent после открытия торгов упала более чем на 30%. Причина падения цен - развал сделки ОПЕК и России о сокращении добычи нефти.

Источник: https://censor.net.ua/n3180372
 
 
 Топ комментарии
 
Дебилы. Вместо того чтобы спасать економику и вкладывать деньги в развитие производства они спасают разийский срубль, который быдломасса сепарская кинулась сдавать в обменники и банки. Сейчас еще кацапы попрут в Украину свои срубли менять. Потом уроды не визжите когда в Украине реально дефолт настанет
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А зачем доллары сейчас продавать, если он только начал рост и будет расти минимум до 85 руб за доллар? Потом немного опустится и дальше начнет расти. У нас "зеленый" нацбанк такой же идиот как и зеленая власть.
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А кто в нацбанке от "Зе" ? может я что то пропустил?
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Никаго. Но они с ЗЕ договорились - он их не трогает, они тянут письку пока не оторвется.
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А что, Нацбанк проводит независимую политику? НБУ вийшов на міжбанк і за перші пів години продав близько 150 млн доларів - Цензор.НЕТ 4376
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До недавнего времени НБУ проводил независимую политику, которая крайне не нравится реальной власти в стране - Коломойскому. Поскольку властям страны такая политика не нужна и неприятна, то зачем НБУ напрязаться и нарываться?
Ключевой вопрос, определяющий курс гривни - сотрудничество с МВФ. А МВФ не даст денег, пока власть Зе намерена компенсировать Бене его "страдания" за счет денег налогоплательщиков
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Ето не они идиоты. Ето идиоты те кто их выбрал. Сейчас олигофрены скупят оптом всю валюту за бесценок, а потом когда курс подскочит до 30-40 будут ее продавать лохам или скупать землю у обнищавших селян по 2 доллара/гектар
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Зачем им на кацапию везти? Кацапы здесь в Украине обменяют свои напечатанные срубли. Вот так без войны и обрушат економику Украины.
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Гадаю, що найближчими днями гривня просяде мінімум на 2-3 гривні за долар, на жаль...
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Или Шмаль или как тае етого нашего нового премьера зовут, не сожжет за неделю все наши золотовалютные резервы НБУ вышел на межбанк и за первые полчаса продал около 150 млн долларов - Цензор.НЕТ 1304
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Так воно поставлене для того, щоб Україна повністю скотилася у прірву та об"явила дефолт. про це говорило коломойша та інші ЗЕлупи. А потім кацапи допоможуть найвеличнішому нарколизі і його команді, бо МВФ точно не дасть грошей. Так вода піде в Крим, відвід військ до берегів Дніпра. Так що гірше тільки попереду. Одне цікаво Зелень встигне втекти як Овоч, чи буде як Каддафі з прапорцем у дупі?
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самые махровые спекулянты продают громадяньске добро
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Покупают, наверняка, те, кто из раши... Или работают на них. Я не думаю, что вдруг стало много импорта...
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У нас 4 лярда долларов спекулятивного капитала в ОВГЗ, чем не "импорт"?..
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больше, $5 лярдов:
НБУ, на 10 марта:
По состоянию на 6 марта портфель ОВГЗ нерезидентов составлял 124,402 млрд грн по состоянию на 10 марта он уменьшился до 123,670 млрд грн.
(за 4 дня уменьшился на 730 миллионов)
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такими темпами ЗВР хватит на 2 недели максимум, учитывая что живых денег в его структуре кот наплакал...
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все правильно, очікувано
падіння гривні неминуче, треба помякшити
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світова криза. чорний лебідь
але мені приємно, що у мене є шанувальники, які мене конспектують
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при чём тут черный лебедь к росту экономики за последние полгода ?

последние полгода никаких лебедей не было
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Зеленый идиот никогда не признается, что он идиот. Хотя ты его хорошо в его же лайно макнул НБУ вийшов на міжбанк і за перші пів години продав близько 150 млн доларів - Цензор.НЕТ 4594
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Він не шанувальник, він, цуко , каже вам що ви пі*дабол, совісті зовсім немає у нього
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Дебилы. Вместо того чтобы спасать економику и вкладывать деньги в развитие производства они спасают разийский срубль, который быдломасса сепарская кинулась сдавать в обменники и банки. Сейчас еще кацапы попрут в Украину свои срубли менять. Потом уроды не визжите когда в Украине реально дефолт настанет
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никто ничего не спасает. Это называется мировой экономический кризис. Во всем мире биржи обрушились. В Китае половина производств остановилась.
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Нельзя сейчас продавать валюту - всю скупит россия .
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Росийские банки которых в Украине каждый 2-й скупают нашу валюту, заработанную нашими гастарбайтерами и изьятую в качестве цен, налогов и тарифов Ахметовыми, Коломоскими, Порошенками и Фирташами. И впарят нам свои обесцененные срубли, которые больше никому не нужны. Чтобы Украине куда то сбросить ети срубли придется опять начать сотрудничать и торговать с **********. Ето финансовая война, с помощью которой кремль держит Украину в каестве своей колонии длится уже 30 лет.
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похоже он самоучка У них там кружок экономистов в гаражах
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Повторю вопрос: в Польше принимают рубли в обмен на злотые?
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на сегодня
покупка 0,0511 злотого за рубель
продажа 0,0591 злотого за рубель
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конечно принимают. Ты хочешь свою лахтинскую зарплату конвертировать?
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....если курс ГРИВНЫ ростут значит МЫ еще привязаны к МОСКОВИИ !!! хотя с чего бы это , у нас НЕФТИ нет , нет даже переработки ((((
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а когда-то и я жестко и долго пихался в таких обменниках для приобретения очень твердой и ликвидной валюті

НБУ вийшов на міжбанк і за перші пів години продав близько 150 млн доларів - Цензор.НЕТ 6688
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Нєужелі мєнял рублі на настойку бояришніка?
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по ЗДРАВОЙ логике , у нас ГРИВНА должна не снижаться , а КРЕПНУТЬ , нефть как энергоноситель ДЕШЕВЕЕТ , значит и товары дешевеют , а ГРИВНА должна КРЕПНУТЬ !!! хер проймешь ((((
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по здравой логике, кризис не из-за нефти, а нефть дешевеет из-за кризиса. Кризис накрыл все страны,, и наивно думать что он обойдет Украину.
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нефть дешевеет из-за быкования Кацапии в ОПЭК, а не из-за какого-то кризиса
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Нефть упала до быкования кацапии. А кацапия побыковала и она обрушилась еще сильнее.
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Нефть не упала до быкования Кацапии.

До быкования Кацапии нефть была почти по пиисят.

Нефть упала после ответа Саудитов на быкование Кацапии.
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Посмотри графики. Середина января - нефть по 65. Середина февраля - 55. Как раз перед быкованием Кацапии - 47.
Нефть падала потому что сократился мировой спрос, из-за падения производства. В Китае половина фабрик остановилась.
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как бы 50 и 36 это 2 большие разницы.
если нет, то у тебя проблемы с восприятием реальности.
а около 50 нефть была весь 2016 и 10 месяцев 2017.
для нас это гут
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проблемы с восприятием реальности у тебя. Я не спорю что нефть обрушилась после действий Раши. Но и до действий Раши нефть сильно падала из-за падения спроса. Китай остановил половину производств.
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то был естественный процесс, который длился полтора года.
брент стоила 50 в декабре 2018, но про пипец никто не говорил.
а сейчас форс-мажор и обвал цены почти до уровня 90-х годов прошлого века.
п.с. не ты один можешь посмотреть графики нефти
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Ага. Ничто так не укрепляет курс национальной валюты, как срочное увольнение министра финансов и министра экономики!
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после того, как говорящая жопа каломойши огласила, что через 1,5 мес будет дефолт, то теперь только дурачки либо нищие будут хранить свои сбережения в гривне. поэтому обвал нац валюты - дело нескольких дней
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У народа денег для скупки особо нет, разве что у слуг урода народа...
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Токо сейчас до них дошло, что надо было скупать всю свободную валюту предыдущие 9 месяцев...
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так они её и скупали )))

а ты думал, что доллар низкий из-за феноменального роста экономики в Украине ?
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Нет, НБУ как раз и не скупал и поэтому гривна так сильно укрепилась. А надо было скупать все излишки валюты, чтобы быть готовым к таким ситуациям как сегодня. И любым другим потрясениям в будущем.

Но нет, Зе команда думала что все будут цветочки....
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ЛЮДИ перепуганные за 30 лет БАРДАКОВ , лидер конченый ЛОХ (((( война , анексия (((( как страна еще подает признаки , хер его знает ((((
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Когда я вчера писал что зря упоротые "патриоты" постят енотов в теме про падение нефти, т.к. это мировой кризис и Украину тоже зацепит, меня обзывали кацапом.
Ну что, "патриоты", схавали? Давайте продолжайте стенания "пачиму дорожает доллар он должен дешеветь если нефть падает".
Сижу с попкорном в первых рядах.
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"пачиму дорожает доллар он должен дешеветь если нефть падает".


этот бред тебе точно не порохоботы сказали )))
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естественно, это зебилы которые экономику учили по мемасикам из "вкантакта".
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доллар возвращает свои законные 28-29 гривен. недавние украинские еврооблигации резко упали в цене, что усугубит ситуацию.
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Дефолт не избежен плюс мировой кризис скупают только свои конечно через подставных. ******* вы сделали это вместе с клоуном. Вас в историю впишут угадайте как ?????? Как по мне так хромосомодаунито это ваше новое имя. Того
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В результате действий команды Зе по смене правителства и курса страны, и c наступлением глобального кризиса началась распродажа ОВГЗ(а за осень 2019 - зиму 2020 их куплено в эквиваленте более чем на $5млрд). Полученную гривню "инвесторы" выводят из страны, покупая $



В Украине началась распродажа ОВГЗ.
Рынки акций падают, нефть летит вниз, паника нарастает, и все только и говорят, что о наступлении очередного экономического кризиса. И, конечно, все, как всегда, случается в самый неподходящий момент. Мало того, что коронавирус заходит с одной стороны, падение финансовых рынков с другой, так мы еще решили себе устроить дополнительное развлечение в виде перетасовки правительства, которая больше похожа на какой-то политический хаос, нежели на стратегические действия власти. Естественно, когда такие "звезды" сходятся в вместе, то реакция финансовых рынков не заставляет себя долго ждать.
Можно сколько угодно трубить о победах в пропагандистские горны, но, если инвесторы начинают продавать, значит, есть проблемы, и риск превышает доходность. Ежедневное стремительное падение евробондов с момента назначения нового правительства - отличный индикатор отношения инвесторов к тому, что происходит в Украине.
С ОВГЗ ситуация такая же: цены поползли вниз, иностранные инвесторы начинают искать возможности для выхода, которых, практически, нет, а правительство отменяет очередной аукцион, понимая, что в такой ситуации ОВГЗ не продашь. ...
И, наверное, справедливо будет предположить, что главную роль в этом сыграла перетасовка правительства, которое теперь своей главной задачей видит "орошение" Крыма. Но, как сами понимаете, зеленеющие виноградники и сады Крыма и даже рекордные урожаи ялтинского лука вряд ли помогут нашему правительству выполнить свои обязательства. Вот инвесторы и побежали.
Те прелести, которыми украинские облигации возбуждали трейдеров два последних года, попросту исчезли. Нет, конечно же, доходность нашего долга по-прежнему выше, чем на развитых и многих развивающихся рынках, но только теперь эта доходность не покрывает значительно возросшие риски: коронавирус, огромные выплаты по долгу, растущий бюджетный дефицит, регресс в переговорах с МВФ и добавившийся к этому правительственный кризис.
Набор, хоть куда! Вернее, в никуда! Вот цены на украинские евробонды и падают, а аукционы по продаже новых выпусков ОВГЗ отменяются.
В чем риск? По евробондам и валютным ОВГЗ в том, что заемщик, а это наше правительство, не сможет вовремя расплатиться. Без поддержки МВФ это очень сложно, а почитателей МВФ
в правительстве не видать. По гривневым долгам дефолта не будет, но есть риск девальвации национальной валюты.
Учитывая ситуацию в мире, на следующем заседании НБУ ничего не остается, как понизить процентную ставку. Причем, агрессивно, так, как это сейчас делают центробанки во всем мире. Это должно привести к ослаблению гривны и, соответственно, риски инвестиций в гривневые ОВГЗ возрастут.
Так что, похоже, эра инвестиционной привлекательности украинского долга бесславно подошла к концу. Чего, собственно, и стоило ожидать. "Иностранные инвесторы", которых так "умело" привлекало правительство в течение последнего года, бесконечно хвастаясь увеличивающимися объемами заимствований и выставляя это, как высокую оценку собственной работы, моментально начали разбегаться, как только снизились ставки, а из украинской политической кухни запахло жареным.
Чтобы их вернуть, а это желательно для финансирования дефицита бюджета, есть два пути.
Первый - цивилизованный - договориться с МВФ.
Если удастся, то дальше события будут разворачиваться по известной цепочке: кредит от ЕС, Мирового банка и выход на рынки капитала под разумный процент. Такой подход дает стране хорошие шансы на спасение, даже в условиях замедления глобальной экономики.
Второй, интеллигентно назовем его "ковбойским" - ни с кем не договариваться и попытаться решить все проблемы бюджета строительством настоящей пирамиды из облигаций.
Желающие поучаствовать в таком проекте всегда найдутся, в надежде заработать и убежать до того, как все обрушится. В таком случае, нас ждет судьба России. Через какое-то время, достаточно короткое, нашему президенту не останется ничего другого, как проявить профессиональное мастерство и голосом Бориса Ельцина сказать со сцены: "Твердо и ответственно заявляю - девальвации не будет!".
Как мы знаем, через несколько дней после этой знаменитой фразы российского президента, произнесенной 14 августа 1998 года, пирамида российских облигаций, ГКО, обрушилась, российский рубль подешевел втрое за несколько недель, а Россия на несколько лет погрузилась в непроглядный экономический мрак.
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Иностранцы уменьшили портфель ОВГЗ Украины на 730 миллионов
НБУ вийшов на міжбанк і за перші пів години продав близько 150 млн доларів - Цензор.НЕТ 5892НБУ, на 10 марта:

По состоянию на 6 марта портфель ОВГЗ нерезидентов составлял 124,402 млрд грн по состоянию на 10 марта он уменьшился до 123,670 млрд грн.
- эта гривна ушла на межбанк. Похоже, только начало: 123,670 млрд грн. - "нависают"
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Зеленский - это величайший политик современности, мощная политическая фигура, считаться с которой вынуждены главы крупнейших мировых держав. Это выдающийся лидер и искушенный в дипломатии игрок, влиятельный и блистательный гений! И только тупые порохоботы отрицают этот очевидный факт! НБУ вийшов на міжбанк і за перші пів години продав близько 150 млн доларів - Цензор.НЕТ 7950
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Страшная тайна о том, что "гений", и звезда сериалов на 1+1,
по факту - банальный балабол и "голый король на час"(с),
к лету станет очевидна даже самым упоротым фанам.
Другой вопрос, что к этому времени благодаря "гению" и Ко как Беня, так и ***** получат то, что хотят
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