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 Политика Украины
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 Наемники РФ применяют 120- и 122-мм минометы и гаубицы под Донецком: подбит грузовик ВСУ. Раненые в одном из разведбатов, - Бутусов

Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по "примирению" с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками на Донбассе провалилась.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Бой в Песках и под Авдеевкой - обстрел украинских позиций из российских 120- и122-мм минометов и гаубиц под Донецком. В 9.44 подбит грузовик ГАЗ-66 ВСУ. Наши начали отвечать через час. Раненые в одном из разведбатов", - рассказал журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил боевую травму на Донбассе. Враг применил БПЛА, 120- и 82-мм минометы, за сутки - 10 обстрелов, - штаб

"Провокации" продолжаются по всему фронту. Обстрел ПТУР - президент молчит, не замечает. Бомбардировка санитарной машины с беспилотника - президент молчит, не замечает. Сегодня снова обстрел. Верховный Главнокомандующий успокаивает себя байками про "провокации", боясь признаться себе и всем - его стратегия "примирения" с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась", - отметил Бутусов.

"Президент озабочен тем, как сократить потери - и вместо того, чтобы с этой целью проводить реформы в армии, делать ее профессиональной, президент добивается сокращения активности наших подразделений. А кровь не перестает литься. В войне не удастся остаться чистеньким, господин президент, кровь теперь на вас, это ваша ответственность, личная, а вы пассивно молчите и не предпринимаете действий. Впрочем, активная бездеятельность - это уже фирменная политика нынешней власти", - резюмировал журналист.

Источник: https://censor.net.ua/n3180371
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
говорят что половина личного состава ВСУ голосовала за Зе президента....
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просто у меня хорошая память. поднимите результаты выборов 2019, заметки на том же Цензоре. Но вот правда ли это-- другой вопрос...
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Вот вот, армия воюет, а зеленые слуги бизнес и землю отжимают.
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Зєйла на фронт без бронежилета. Максимум, поставити перед ним Юзікка і Сивоху.
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говорите и вы,отвечают на это в Одессе
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Ну да,в армии же не марсиане служат, а украинцы. Я лично голосовал за Пороха, но аргументы голосовавших за Зе были тоже убедительны. Им надоело это пустозвонство с Армией. Мовой и Вирой, когда президент говорит одно, причем с энтузиазмом и уверенностью, а на деле оказывалось иначе. Всегда все чем-то недовольны, хаять легче, чем работать. Хотели змин, их и получили.
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Пора прекращать этот террор жителей Украины. Уже погибло 13,000 украинцев.
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Правда, на ограждение страны от потерь никогда нельзя смотреть как па цель обороны в целом, ибо этой целью будет выгодный мир. Все усилия должны быть направлены на достижение последнего возможно более надежным способом, и нет той временной жертвы, которую можно было бы считать чрезмерной. Однако эти потери, хотя бы они и не имели решающего значения, все же должны быть положены на чашу весов, ибо всегда будут нас интересовать. Карл Клаузевиц. Трактат «О войне»
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Она не "провалилась" она была мертворождённой с самого начала. Об этом орали все, у кого есть мозги. Но бубочка увидела знамение в копчёном глазу уйла... Наемники РФ применяют 120- и 122-мм минометы и гаубицы под Донецком: подбит грузовик ВСУ. Раненые в одном из разведбатов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5446
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Стратегия президента Украины Владимира Зеленского .....провалилась
А что у клоуна НЕ ПРОВАЛИЛОСЬ ???
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Ну шо там ЗЕлупончик видит в глазах ***** мир?

Мож ЗЕлупончику надо понюхать *****? Мож по запаху понятнее будет?
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Пане Бутусов, а як же нехай і шмаркля, а би не Порох? Ваш вклад в "Зробимо Українців разом" не хочете обсудити?
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При поросе обстрелов было не меньше, если не больше. Но почему-то тогда в них был виноват исключительно *****, а сейчас один Зеленский.
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Организм готовится к переизбранию на второй срок,а тут Бутусов со своими претензиями.Папашка Организма четко сказал,что его сыночком недовольна только биомасса. Наемники РФ применяют 120- и 122-мм минометы и гаубицы под Донецком: подбит грузовик ВСУ. Раненые в одном из разведбатов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5715
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скотина,заканчивай перемирие
чуть ли не каждый день погибшие
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Все нормально, бубачка мир в "шоколадном глазу" видел.
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