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 У жителя Запорожской области диагностировали не коронавирус, а грипп

В Запорожском областном лабораторном центре Минздрава опровергли информацию об обнаружении коронавируса у жителя Ореховского района в Запорожье.

Об этом сообщили в ГУ "Запорожского областного лабораторного центра Минздрава", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мужчина вернулся из Египта, где он был на отдыхе в период, когда там еще не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Мужчина действительно обращался к медикам, у него диагностирован вирус гриппа H1N1", - сообщил заместитель директора Запорожского лабораторного центра Александр Мащак.

По словам специалистов лабцентра, о подозрении на коронавирус вообще не шла речь.

Напомним, ранее ряд запорожских СМИ, ссылаясь на собственные источники, написали о том, что жителя Ореховского района госпитализировали в ЦРБ с подозрением на коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тысячи американцев умирают ежегодно от гриппа и никто ничего не закрывает, - Трамп сравнил смертность от гриппа и коронавируса

Источник: https://censor.net.ua/n3180370
 
 
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У тебя не закрытый перелом, а открытый! (с) У жителя Запорожской области диагностировали не коронавирус, а грипп - Цензор.НЕТ 5095
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В Украине нет короновируса потому что нет тестсистем по его определению но зато есть смертность от пневмании на 400%выше чем обычно...
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Италия целиком закрылась на карантин. Уроки собственной истории их не научили: чума в Милане в 1630 году унесла много жизней из-за проволочки с карантином, больше чем на месяц затупили с момента появления первых заболевших.

Умные учатся на чужих ошибках, идиоты на своих.

Закрывайте на карантин границу, школы, университеты, отменяйте массовые сборища. Если не хотите войти в историю страны как тупорогие идиоты, которые затупили перед лицом пандемии, увлекшись дележкой кресел и портфелей.
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А мне чёт не очень верится... У жителя Запорожской области диагностировали не коронавирус, а грипп - Цензор.НЕТ 1195 Вот какой стимул найти коронавирус? А стимулов "не заметить" вижу вагон.
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а сотни человек с пневмонией которые сейчас лежат?
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ох уж эти сми-шники. при гриппе сопли на кулак наматываешь, а при короне соплей нет.
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