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 Общество, За рубежом
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 МИД советует украинцам временно отказаться от поездок в Италию

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Италию в связи с распространением в этой стране коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с дальнейшим обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Италии заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Итальянскую Республику", - отметили в МИД.

Отмечается, что украинцам, которые продолжают находиться в Италии, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать рекомендации и законные требования местных органов власти, принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, в частности, что касается ограничений по перемещению внутри страны и мест проживания, избегать скоплений людей, а также сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждения Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе "Друг".

В то же время граждан Украины, которые сейчас находятся в стране, МИД просит следить за рекомендациями, разработанными Министерством здравоохранения Италии.

В случае повышенной температуры тела, кашля, затрудненного дыхания или при возвращении из стран, наиболее пораженных коронавирусом, МИД советует звонить на номер "горячей" линии 1500.

МИД также просит граждан Украины отслеживать информацию на сайтах Посольства Украины в Италии, генерального консульства Украины в Милане, генконсульства Украины в Неаполе и МИД Украины.

"В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться по номерам "горячих линий" на территории Италии в Посольство Украины в Италии (+39 3519 886 823), генеральное консульство Украины в Милане (+39 3487 254 038 ) и генеральное консульство Украины в Неаполе (+39 327 736 48 22)", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180368
 
 
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как говорится - "не прошло и пол года"))
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Да... молниеносно так. Я удивлен, почему МИД не советует отказаться от поездок в Израиль в связи со вторым "Крестовым походом".
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Лучше бы мид посоветовал итальянским "украинцам" воздержаться от поездок в Украину. И неплохо бы принять уже...хоть какие то адекватные меры.
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а моника не хочет визит в Италию осуществить? на шару ведь)
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Позно всрались. Италия ввела карантин на всей терриотрии. Даже если какой камикадзе и поедет - скорее всего развернут обратно.
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Головне не пускати в Україну італійських заробітчан. Нехай там сидять зі своєю заразою.
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Так вроде итальянцы сами закарантинились за что им спасибо потому что зебилы не запретили а дэбилы едут а потом привозят чуму домой
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