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 Общество, За рубежом
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 Минздрав Беларуси подтвердил новые случаи инфицирования COVID-19, общее количество заболевших - 9

В Министерстве здравоохранения Беларуси официально подтвердили три новых случая коронавируса Covid-19 в стране. Повторные результаты анализов пациентов, относящихся к контактам 1-го уровня, оказались положительными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Минздраве Беларуси во вторник.

"Результаты анализов на наличие РНК коронавируса подтвердились", - сказано в сообщении.

При этом там отметили, что "превентивная изоляция данных пациентов и адекватное медицинское сопровождение позволили не допустить дальнейшего развития болезни и распространения заболевания".

На сегодняшний день "все три новых пациента чувствуют себя удовлетворительно, температура у них нормальная, жалоб нет", проинформировали в Минздраве.

Накануне министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник в ходе пресс-конференции сообщил о троих пациентах, первые результаты тестов которых дали положительные результаты на наличие РНК коронавируса.

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Таким образом, на 10 марта в Беларуси зафиксировано девять случаев заболевания коронавирусом.

В Минздраве сообщили, что число вылеченных от коронавирусной инфекции в республике увеличилось до трех человек.

"У студента из Ирана получен третий отрицательный результат теста. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, на сегодняшний момент также получены отрицательные результаты тестов", - сказали в министерстве.

Ожидается, что в течение текущей недели после завершения мероприятий лабораторного и клинического контроля все три пациента будут выписаны из стационара, добавили в ведомстве.

"Состояние всех остальных пациентов, у которых был диагностирован Covid-19, удовлетворительное. Температура нормальная, проводится лабораторный контроль и мероприятия медицинского наблюдения", - отметили медики.

Источник: https://censor.net.ua/n3180365
 
 
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У нас 1 (ага, да, именно!).

Каждое утро еду в киевском метрополитене (вагоны забиты под завязку). И гадаю, неужели нам так повезло, и обошло стороной или нам так мало говорят или совсем наша верхушка не в дуплях, что в мире и в стране твориться?
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