 Обвал "деревянного": россияне выстроились в огромные очереди за валютой, эксперты советуют "затягивать" пояса. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российские СМИ.
Столпотворение возле обменников засняли очевидцы днем 9 марта. Больше всего людей оказалось у пункта в Лиговском переулке, рядом с одноименным проспектом. В очереди стоит порядка 30 человек. Многолюдно и в других пунктах, например неподалеку от станции метро "Владимирская".
Об очереди в обменнике на Лиговском проспекте также рассказал муниципальный депутат Александр Изотов в Twitter.
"Очереди в обменниках Питера. Продают, в лучших традициях, по новой цене - 75 рублей, а скупают по старой - 67 рублей", - написал Изотов.
Очереди в обменниках Питера.— Александр Изотов (@spb_ai) March 9, 2020
Продают, в лучших традициях, по новой цене - 75руб., а скупают по старой - 67руб.
Спасибо "родному" государству. Ну а вообще, что мы хотели, в предверии госсовета? pic.twitter.com/8C2F322b4c
Российские эксперты считают, что гражданам РФ стоит приготовиться к повышению цен на все продукты и товары примерно на 30%, так как в России практически нет собственного производства и товары любых групп ввозятся из-за рубежа. К ценам прибавятся автоматически все налоги и вычеты внутри России.
Поэтому российским гражданам вновь придется "затягивать свои пояса", хотя и так большинству из них затягивать уже некуда. Ведь сейчас в РФ за чертой бедности находятся более 20 миллионов граждан.
Напомним, курс доллара и евро скакнул до 75 и 86 рублей утром 9 марта на фоне новостей про отказ России продлить соглашение об ограничении количества добываемой нефти. Ее стоимость упала до уровня 1991 года. С открытием торгов рухнули и американские биржи.
Так что злорадствовать буду!
Нам-то точно песец неизбежен, так хоть и эти пусть хлебнут. Как в том фильме "я, значит сдохну, а он будет землю пахать, где ж справедливость?"
И решается она несколько проще - дырка в голове у нескольких персонажей из этого ЗЕбанария.
Поскольку импорта осталось от раши не так и много... То сильно трухнуть не должно Гривню.
Ну и короновирус добавил свою лепту. Скажем так в мире финансов наступает час пик(е).
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25.000 / 25.773
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"Комментируя уход наиболее знаковых фигур, газета описывает экс-министра финансов Оксану Маркарову и генпрокурора Руслана Рябошапку как "пользующихся уважением реформаторов". Ушел и министр экономики Тимофей Милованов - "получивший образование в США экономист, который был инициатором и движущей силой долгожданной земельной реформы",
Да хер с ними! Главное - Авакову найти заместителя!