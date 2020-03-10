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 Обвал "деревянного": россияне выстроились в огромные очереди за валютой, эксперты советуют "затягивать" пояса. ВИДЕО+ФОТО

Жители Петербурга создали ажиотаж возле пунктов обмена валюты. В очереди они читают новости про обвал рынка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российские СМИ.

Столпотворение возле обменников засняли очевидцы днем 9 марта. Больше всего людей оказалось у пункта в Лиговском переулке, рядом с одноименным проспектом. В очереди стоит порядка 30 человек. Многолюдно и в других пунктах, например неподалеку от станции метро "Владимирская". 

Обвал деревянного: россияне выстроились в огромные очереди за валютой, эксперты советуют затягивать пояса 01

Об очереди в обменнике на Лиговском проспекте также рассказал муниципальный депутат Александр Изотов в Twitter.

"Очереди в обменниках Питера. Продают, в лучших традициях, по новой цене - 75 рублей, а скупают по старой - 67 рублей", - написал Изотов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": России грозит бюджетный дефицит и девальвация из-за падения цен на нефть, - Fitch

Российские эксперты считают, что гражданам РФ стоит приготовиться к повышению цен на все продукты и товары примерно на 30%, так как в России практически нет собственного производства и товары любых групп ввозятся из-за рубежа. К ценам прибавятся автоматически все налоги и вычеты внутри России.

Поэтому российским гражданам вновь придется "затягивать свои пояса", хотя и так большинству из них затягивать уже некуда. Ведь сейчас в РФ за чертой бедности находятся более 20 миллионов граждан.

Напомним, курс доллара и евро скакнул до 75 и 86 рублей утром 9 марта на фоне новостей про отказ России продлить соглашение об ограничении количества добываемой нефти. Ее стоимость упала до уровня 1991 года. С открытием торгов рухнули и американские биржи.

Источник: https://censor.net.ua/n3180363
 
   
 Топ комментарии
 
Как иронично... ненавидящие "пиндосию" стоят в очереди за ее валютой))) В этом вся суть мокшан... злобные, зависливые, туповатые крепостные.
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я бы пока удержался от злорадства.
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я бы пока удержался от злорадства.
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Сам голосував за цю нікчемну владу, на яку тепер надій нема, бо нездари ладні лише програвати.
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Как то пофиг! Недоимперия должна развалиться!
Так что злорадствовать буду!
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Как раз самое время!
Нам-то точно песец неизбежен, так хоть и эти пусть хлебнут. Как в том фильме "я, значит сдохну, а он будет землю пахать, где ж справедливость?"
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Дебилы должны страдать. У нас было 6 лет чтобы оторваться от росийского Титаника и не пойти вместе с ним на дно. Но все кричали что Украине выгодно держать связь с **********. Ну так теперь все должны разделить участь кацапов
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Зв'язок таки залишився, але не такий сильний як було раніше.
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Вы правы на все 100%. Шанс был... но сплыл. Страна достойна этого позора.
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Как иронично... ненавидящие "пиндосию" стоят в очереди за ее валютой))) В этом вся суть мокшан... злобные, зависливые, туповатые крепостные.
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так было и при совке. Продавали нефть за доллары, чтоб за них... строить боеголовки.
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нас ждет то же самое.осталось еще распиаренный кредит под 7% под залог квартиры взять и можно заражаться короновирусом)
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У нас причина жопы другая - ЗЕбанарий на марше.
И решается она несколько проще - дырка в голове у нескольких персонажей из этого ЗЕбанария.
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Улыбок и обнимашек москалям вместо денег. Обвал "деревянного": россияне выстроились в огромные очереди за валютой, эксперты советуют "затягивать" пояса - Цензор.НЕТ 1792
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Мабуть скуповують прокляті долари, щоб скрєпно їх спалити
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ну у нас заплатить за отопление и стоять за баксами уже не с чем будет))))
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Интересно, а за митинг ету очередь можно привлечь к ответственности?
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Кстати да, так и будет. Бедная Америка...
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Это за тем долларом, кторый за последние 10 лет должен был примерно раз 20 обесцениться и рухнуть,по словам засРашкинских пропагандистов? Обвал "деревянного": россияне выстроились в огромные очереди за валютой, эксперты советуют "затягивать" пояса - Цензор.НЕТ 1528
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Діди ваєвалі, єпта... Очєрєдь за піндоскім доларом !
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Нефть уронили, Сиплого уронили - естественно долляр просел.
Поскольку импорта осталось от раши не так и много... То сильно трухнуть не должно Гривню.
Ну и короновирус добавил свою лепту. Скажем так в мире финансов наступает час пик(е).
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Как бы всё устаканилось но гривна чуть подскочила -

USD:

25.000 / 25.773

EUR:

27.95 / 29.33
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На бежбанке 25.31 \ 25.35 все остальное от лукавого - спекули.
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да там уже вообще песдетс - людишки в панике и пытаются скупить настоящую крепкую валюту - доллары, евро, фунты, гривни, йены... ржу с рабов нигде кризисом даже и не пахнет, а у них на целых 8% курс обвалился...
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Можем повторить, деды ваивали... Скоро такие же а то и больше очереди выстроятся за *ножками Трампа* и консервами *рот-фронт*. А сколько было пафоса, как пели и танцевали кричали крымнаш. Интересно подойти сейчас к етой очереди и спросить, как вам крымнаш? Лучше стало жить после 2013?
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Дорогие россияне, говорят если ровно в полночь выйти на улицу и прокричать: "Крымнаш" очередное падение рубля на 15% станет незаметным!!! Падіння "дерев'яного": росіяни вишикувалися у величезні черги за валютою, експерти радять "затягувати" пояси - Цензор.НЕТ 3456 Падіння "дерев'яного": росіяни вишикувалися у величезні черги за валютою, експерти радять "затягувати" пояси - Цензор.НЕТ 8517
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Так это было вчера, кстати в украинских обменниках очередей может и не было а вот обманывали по похожей схеме, продавали до 26 а покупали до 25
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так у нас всегда так. как какой-то кипиш - разбег между покупкой и продажей увеличивается. и чем сильнее кипиш, тем разбег больше.
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Как показывает практика вслед за деревянным по аналогичной траектории пикирует и гривна))) через несколько дней
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На торгах откатился на 72, главное чтоб Коломойши под шумок гривну не положили.
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як то кажуть: зараз за рубль дають 0,014 цента, а незабаром даватимуть по пиці
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А чё тут боты рассперделись о гривне? У нас что гривна привязана к нефти ? Или Украине не выгодна дешёвая нефть? Да у нас проблема в зелёной бубе но я думаю что уронить гривну надо очень постараться.
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Вам бы Кабмином рулить... или Биржей в Нью Йорке...
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Так вот что имели ввиду когда гаварили, что долларов у них не будет.
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рановато злорадствовать... а так хочеться) но у нас самих на гривну прыгнула валюта вслед за мокшанским деревянным
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Да нет, не вслед за мокшанским деревянным, а в следствии руководства страной величайшей личности в мире и писюанистом-членограем в недал'ком прошлом и в ближайшем обозримом будущем.
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Кацапи отримують своє, а ми - своє. Вже піраміда ОВДП обвалюється, а як далі буде - ніхто прогнозів не дає. Тому, як показує практика, більш-менш захищеними будуть ті, хто відкладав на "чорний день" готівкову валюту собі у сховок, не довіряв банкам та різним "програмам". Найбільше постраждають ті, у кого доходи в гривнях і немає валютних накопичень.
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Вы не ТАМ проблему ищите!

"Комментируя уход наиболее знаковых фигур, газета описывает экс-министра финансов Оксану Маркарову и генпрокурора Руслана Рябошапку как "пользующихся уважением реформаторов". Ушел и министр экономики Тимофей Милованов - "получивший образование в США экономист, который был инициатором и движущей силой долгожданной земельной реформы",

Да хер с ними! Главное - Авакову найти заместителя!
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