 Концерт с эротическим шоу в сессионном зале Херсонского облсовета на 8 Марта: "Моя ти люба бебі, не можу я без тебе". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи развлечений для местных депутатов опубликовал в соцсети пользователь Maryna Khromykh.
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+8
І хлопці з дівчатами на фронті захищають ось це ... примітивне бидло?
+4
Так себе, на троечку.
+3
Зеленский: Мы воюем за нашу культуру(с)
в гидропарке в Киеве, где около 3 часов ночи
но я біл сильно пьяній
перепуталзал в темноте (точнее я и не знал что там такой есть) и зашол в мужской стриптиз
блевонул прям в свой же бокал пива... фу. мерзость... молодой пацан в одних трусиках танго вівалив язік до пола. медленно вел своим огромнім язіком по металлическому шесту для стриптиза. от пола до максимума... там бі любой блеванул
а єто детский сад
любой бы
мне лень клаву переключать
-Мадам, Вы вчера в одних трусиках танцевали на столе!
-Это Вы ещё рано ушли.)))
Там же сортировка по размерам, какую хош смотри)))
Сидят СВИНЬИ и слушают про "смаженного кабанчика".
Скотный двор.
і по старій радянській традиції відзначили день народження
кларицеткін на робочому місті..
клара крутилася у могилі..
совок невбієнний