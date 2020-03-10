 Концерт с эротическим шоу в сессионном зале Херсонского облсовета на 8 Марта: "Моя ти люба бебі, не можу я без тебе". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи развлечений для местных депутатов опубликовал в соцсети пользователь Maryna Khromykh.

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