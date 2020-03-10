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 Политика Украины, Общество
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Все про:Херсон (635) эротика (64) стриптиз (35) 8 марта (98)

 Концерт с эротическим шоу в сессионном зале Херсонского облсовета на 8 Марта: "Моя ти люба бебі, не можу я без тебе". ВИДЕО

Концерт с эротическим шоу устроили в сессионном зале Херсонского облсовета в честь 8 Марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи развлечений для местных депутатов опубликовал в соцсети пользователь Maryna Khromykh.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Виктор Владимирович, вам еще работать!" - стриптиз в морге российского Санкт-Петербурга на 23 февраля. ВИДЕО 18+

Источник: https://censor.net.ua/n3180361
 
   
 Топ комментарии
 
І хлопці з дівчатами на фронті захищають ось це ... примітивне бидло?
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Зеленский: Мы воюем за нашу культуру(с)
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ні сісєґ, ні пісєґ - худі якісь танцюристки
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Налогоплательщики, видимо, заплатили мало налогов!
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а в залі інші не дрочать часом під пісню про кабанчика?
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одному мені здається шо діюча влада копіює все те, шо роблять на педірациї? Треба збирати Майдан, гнати цей лядській цирк та поверати Пороха бо ми втратимо нашу державу!
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ще гірше ніж у кацапів. Там хоч поліція, а тут чиновники
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Подскажите пожалуста где роздают оружие-уже пора
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А непротокольные мероприятия были?))
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Лишь бы не внеуставные отношения с отданием чести))
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Меня когда-то насмешила статья в уставе вс ссср - членовредительство.))
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Это когда не хочешь идти в наряд или караул - повреждаешь себе какой-нибудь член - например, ногу.))
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Жлобы.Заказали бы 95 квартал и были бы в почете,как политически грамотный облсовет "Моя ти люба бебі, не можу я без тебе", - концерт з еротичним шоу в сесійній залі Херсонської облради на 8 Березня - Цензор.НЕТ 610
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вот я когда-то зашол на ротическое шоу...
в гидропарке в Киеве, где около 3 часов ночи
но я біл сильно пьяній
перепуталзал в темноте (точнее я и не знал что там такой есть) и зашол в мужской стриптиз
блевонул прям в свой же бокал пива... фу. мерзость... молодой пацан в одних трусиках танго вівалив язік до пола. медленно вел своим огромнім язіком по металлическому шесту для стриптиза. от пола до максимума... там бі любой блеванул

а єто детский сад
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Имелось в виду гетеросексуал ли. Хотя, спьяну бывает вообще всё.
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бы
любой бы
мне лень клаву переключать
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Завжди є вихід - руцкоє "и" можна друкувати ось так "ьі".
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Это ты не был в 3 часа ночи в херсонской обраде.
-Мадам, Вы вчера в одних трусиках танцевали на столе!
-Это Вы ещё рано ушли.)))
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І хлопці з дівчатами на фронті захищають ось це ... примітивне бидло?
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Зеленский: Мы воюем за нашу культуру(с)
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У нас з ним різне розуміння культури. Він -дитя "совка-перестройки". Його культура- гопота, стрелки, разборки, отжим бизнеса, офисные корпоративы
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де ж там стріптізь? Прівичний вполнє прілічний концертний костюм - депутатки ВР провокативніше роздягаюця
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Дашь шлюх, блэк джек и 95 квартал по всех облсоветах
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одни шалаф в пилотки наряжают, другие на 8 марта приглашают.... о времена о нравы!)))
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Не заставляйте меня постить фото Зены Фулсом, модератор не поймёт)))
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о! нєт!!! нє нада!!! Шо занадто - то нє здраво!
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уж и не поймешь что менее противно, єто или мужской стриптиз...
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У Крістіни Хендрікс всьо свойо - натуральноє
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бидло та дЄбілізм - завжди поряд...., і це в сесійному залі.....
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а шо сесійна зала? Храм гасподєнь? Празнік у людєй - васьмоє мартабря
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Скотный двор.
Сидят СВИНЬИ и слушают про "смаженного кабанчика".
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а полуголые овечки перед ними ломаются.
Скотный двор.
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Соевый облсовет+ рыганутые== банда.Потому Гандзюк пропала.Такое же Одессе,Николаеве,Харькове и на Донбассе.Выметать надо зелёной метлой.
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Пропонуєте як і у ВР запровадити анал без табу?))
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Свинство какое-то. Мне было бы стыдно присутствовать на таком мероприятии. Вышел бы, скорее всего.
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йа п тоже возмутілся - обіщалі стріптізь, а просто повілялі попкой
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Законодательный Орган областного Маштаба Превратили в Бардель , - Притом за деньги налогоплательщиков . Скоты.
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обл.депутати вирішили економити на ресторані,
і по старій радянській традиції відзначили день народження
кларицеткін на робочому місті..
клара крутилася у могилі..

совок невбієнний
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Агитбригада "БЕЙ ВРАГА!" Золотой Век 95 квартала. Искусство в массы! Забей хер на комуналку и курс зеленого. Все буде БЕБІ!!!!!
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На 8 березня, чоловіки повинні були влаштувати еротичне шоу для жінок, а не навпаки.
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Совсем ёпнулись. Придурки. У них работа, рабочее время!!! Просто позор власти!
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Кстати, а кто помнит, как фамилия того кандибобера, что со снегурочками за казённый счёт на самолёте летал?
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Позорище. Полная политическая профанация и деградация. Кто заказчик этого идиотизма?
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