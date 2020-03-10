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 Общество
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Все про:вокзал (194) воровство (582) Киев (18664) Мининфраструктуры (679) Криклий (87)

 На Центральном железнодорожном вокзале Киева теперь будет 12 пар патрулей полиции охраны, чтобы предотвратить кражи, - Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, как он вместе с Муниципальной стражей инспектировал Центральный железнодорожный вокзал Киева из-за постоянных краж.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН" об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

"Вчера проводил рейд на Центральном железнодорожном вокзале по поводу того, что там существуют кражи. Вчера мы смотрели и там системная проблема, и к полиции тоже есть определенные вопросы и к организации работы", - рассказал Криклий.

По его словам, в феврале министерство подписало с полицией охраны новый договор.

"Теперь на железнодорожном вокзале будет еще 12 пар патрулей полиции охраны. И договорились, что в течение 10 суток мы и камеры установим, и видеофиксация, и другие механизмы отработки, которые периметры дежурят и освещения. Такие массовые вещи будем решать со стороны и полиции и "Укрзализныци", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180356
 
 
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теперь ворью раздолье - будут работать с полицией на паритетных началах
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Потому что там существуют кражи Источник: https://censor.net.ua/n3180356
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Як нема? Епоха бідності пройдена. Попереду розквіт і благодєнствіє!
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Достачно было б мусорам не крышевать карманников и цыган!
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тогда бы кражи не существовали там...
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Всю жизнь там мусора крышевали цыган и катал...
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территорию на сектора пастбищ уже поделили ?
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вот-вот...и существующие кражи тоже...
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Якби мєнтів змусили працювати по закону, то вокзал був би чистим від злодіїв.
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мне нравятся бомжи на киевском вокзале, многие из них просят деньги на трех-четырех языках На Центральному залізничному вокзалі Києва тепер буде 12 пар патрулів поліції охорони, щоб запобігти крадіжкам, - Криклій - Цензор.НЕТ 3783
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