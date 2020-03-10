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Все про:Зеленский (4835) Освенцим (37) Путин (25466)

 Слова Зеленского о роли украинцев в освобождении Освенцима - чушь и конъюнктура, - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что заявление Президента Украины Владимира Зеленского о роли украинцев в освобождении концлагеря Освенцим - "чушь" и "конъюнктура сегодняшнего дня".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это - конъюнктура сегодняшнего дня", - заявил Путин.

Он добавил, что попытки исказить историю стали "плевком в лицо" для людей, воевавших против нацизма.

"Я знаю, что происходит в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках, - сказал он. - Для них это плевок".

По словам Путина, люди в Украине "боятся раскрыть рот" в ответ на такие заявления, "потому что сразу преследование начнется".

Он также предположил, почему Зеленский позволяет себе такие высказывания: "Нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку".

Путин отметил, что спокойно отнесся к тому, что власти Польши не позвали его на мероприятия в память об освобождении Освенцима. "Не позвали - и не надо", - сказал он.

Напомним, 26 января 2020 Зеленский, выступая в Польше по случаю 75-й годовщины освобождения узников концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау", заявил: "Мы никогда не забудем [украинца] Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе со своим экипажем первыми разбили ограждение "Аушвица". И всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в "Аушвиц" под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро, и которые вместе с бойцами 322-й дивизии І Украинского фронта освободили лагерь".

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Источник: https://censor.net.ua/n3180354
 
 
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какая прєлєсть - но вор, мейк лав!!!
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ага, говорят, так сказала Мадлен Олбрайт...после чего, взглянув на нее, генералы все же приняли решение бомбить Югославию...
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это они кацпскую пропаганду пересказывают
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зуб даю... это так же верно, как и то, что цветок настурця кацапы переименовали в мытурцию...
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КАК ВОЗМУТИЛСЯ СТАРЫЙ ******** ХЕРЛО,КОГДА ЭТО УСЛЫШАЛ,ХОТЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СЛЫШИТ,КАК ОБСЕРАЮТ УКРАИНУ ЕГО гебельские ассинизаторы-соловьев,киселев и другие пендюхи,но при этом молчит.ЖРИ ,****,ВСЮ ПРАВДУ !!!!!!!
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А что ещё остаётся говорить ***** когда его Эрдоган посадил на бутылку...
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ну, ваще-то, такое соитие могло бы (бы) возникнуть на совместном параде в Бресте. Но! Погоны в СА были имплементированы только в 43г. Таким образом, эта сцена могла бы иметь место в стулинграде, скажем. Но тогда была зима, да и не до поцелуев было с рускем изыков в нмецком роте...
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это фото - муж с женой на слёте реконструкторов . такие фото обычно появляются на кацапских сайтах . их начинают растягивать по интернету . а потом кацапы выкладывают исходники -контрпропаганда подрыв доверия к другим реальным фотографиям.
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Спасибо, Гена, за апдейт... тока мне было смешно уже... пародия на совдеповский плакат "встреча на Эльбе"...
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Глаголет главный коменданте Освенцим Гуллаг Параша...
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Тут нащадки євреїв, що були у в Освенцимі, пропонують заперти цього "історика - визволителя" ху?ла років на пять, з наданням усього "сервісу" .
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я думаю, это фото с какой-то реконструкции, отфотошопленное в "ретро" стиле.
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Да. В соседней ветке приводили цветной оригинал. На одной они целуются, на другой стоят рядом и зрители в современной одежде.
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ничего, размещу его у себя в "одноклассниках" ближе к 9 мая. Каждый год какой-то зашквар размещаю и потом наблюдаю за взрывом ватных пуканов.
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на солдаткє пагони - це вже в кінці вайни
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Поправка на реалии - два Зебила - это сила.
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а як ото на весь світ волати, шо то урускійє пааБЄДілі хвашізьм і нємєцкую гєрманію?
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Трошки припалив побєдітелєй. Але то випадково. Зараз поповзе на колінах вибачатися.
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надо запретить упоминать мудня путенина в украинской прессе... т.е. просто забыть... не было его, нет и не будет...
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Трезвая рассия? Своим заявлением Марков опроверг все, даже название общества.
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Кацапская пьянь Марков за "Трезвую росию" Слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами - чушь и конъюнктура, - Путин - Цензор.НЕТ 8999
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Сейчас петяботы будут вместе с х*йлом ругать а Зелю.
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только Павел Я і мєндєль виступят на защіту *)
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Конечно, я же за Украину. В отличие от вас и вашего соевого хозяина - поклонников рашки.
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За Україну чи за ідіота? Ти вже якось визначся.
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тут такі да - інтірєси Зє!льоной плєсєні та України йдуть врозріз. А про Освєнцім, то Зє!ля копіровал своєго куміра - той істошно вопіт шо урускійє паБЄДілі нємєцкую гєрманію самі, а всє остальнийє воєвалі за хвашистофф
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Хз шо там будуть робити петяботи але зебіли вже виділились Слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами - чушь и конъюнктура, - Путин - Цензор.НЕТ 7840
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еще бы разобраться что значит "ругать а Зелю" Слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами - чушь и конъюнктура, - Путин - Цензор.НЕТ 6360
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Похоже, совсем у х.йла плохо дело с головой.
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Да нет, он в головы хочет вложить что никаких украинцев в ВОВ никогда и не было!
А может даже кацапам доказать что украинци воевали за немцев.
Я вот до сиих пор не могу понять этих украинцев... им за 10 лет до ВОВ такой голодомор влупили, а они еще и за Сралина воевали....
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просто все бояться признать, шо вторую мировую выиграла украина и це украинские войска штурмовали берлин и освобождали европу от камуняк, зеля прав на все 200 процентов
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Ну, якщо, згадати, що закупівля промислового обладнання для індустріалізація СРСР йшла за рахунок продажу за кордон зерна, яке совєтська влада відбирала у селян України, то можна сказати і так.
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Балбес , - Ведь ты сам говорил , что Освобождали русские , - А где тогда были Украинцы, в обозе , что ли.
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кстати, насчет победобессия. может кто не знал:
во время второй мировой в армии вермахта русский язік біл вторім по популярности после немецкого
а в конце 1944 во многих частях армии Германии на русском говорили до 20% личного состава, то есть почти каждій пятій
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всем порохоботам-срочно с тупиным мочить зеленского...
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всем зебобикам встать как один на защиту гаранта Слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами - чушь и конъюнктура, - Путин - Цензор.НЕТ 2793
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а шо його мочити? Воно само справляєця, ше й країні дістаєця
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Можна було б сказати, щоб йому лише не мішати, але ж воно, падло, не саме, воно ж всю державу гадить.
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ну конечно..а чё так долго догадывался? Слова Зеленського про звільнення Освенцима українцями - нісенітниця і кон'юнктура, - Путін - Цензор.НЕТ 1568
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Ну то что в украинских фронтах были одни украинцы конечно чушь, но они там были и в немалых количествах. Всего было несколько украинских и несколько белоруских фронтов и название они получили от направления наступления.
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А кто-бы сомневался. Ведь только русские весь мир освободили, все изобрели и придумали, всех наклонили и праведно жить научили. Как сказал один русский ( не россиянин !) - " Мы единственная самая великая и могучая страна, которая находится в жопе мира."
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вообще то до последнего времени армяне всё в мире отрыли и изобрели. и если об этом стали говорить "руцкие", то значит армян в раше сегодня большинство.
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Что то рановато праздник мракобесия у кацапов начинается, наверное с нефтью так все плохо что стрелки переводит.
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акакаяразніца? Бізнєснакрові? Нє, нєслишалі...
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Лучше корейца взять, чем кацапский металобрухт.
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исключительно зеленого цвета . ими будут премировать особо упоротых зебобиков Слова Зеленського про звільнення Освенцима українцями - нісенітниця і кон'юнктура, - Путін - Цензор.НЕТ 29
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та да, це такий внесок влади до санкцій проти **********
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Бывший спекулянт ворованными запчастями -Васадзе, на большее не способен, это у рено наверное самый дешёвый пакет.
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Чушь и конъюнктура это то,что одни русские победили гитлеровскую Германию.
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Честно говоря накласть кто и что там "освободил". Сам факт меряния "с кацапами "у кого освобождалка длиннее" напрягает.
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On luce raskazal kak pensiji i zarplati podniat grazdanam rosiji.75% liudej rosiji zyvut nicyte
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А ты че родословную всех на зубок знаешь или генетические иследования проводил. Почему там не могло быть украинцев ,я даже замечу там не было русских. На то время там был советский человек!
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у сказочного с моникой одна репиза на двоих
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Мой дед уроженец Житомирской области освобождал Освенцим,за 30 км погиб и захоронен на братской могиле...на Московии всё советское,российское ...россияне... нужно просто всему Миру ,называть росию МОСКОВИЕЙ,тогда всё становится на свои места и тогда всем будет понятна российская ложь
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Не понял, так, кто освободил людей на самом деле? раньше я думал, что это советские войска освободили.
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путин патологический лжец и манипулятор... Где бубочкой было сказано что "концлагерь Освенцим освобождали одни украинцы"??? Гнида плешивая, ты берега не попутал?
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Сталин готовился напасть на Германию 10 июля 1941 г, то что германский Фюрер перехитрил кремлёвского Фюрера, то это проблемы руководства ссср ,просто буферная Украина в то время оказалась в в выгодном для Московии положении, за счёт гибели украинского населения, а также уничтожение городов,армия Гитлера не сразу подошла к Москве., а потом Московия очередной раз победила и как кремлёвский Фюрер Хутин говорит, что они одержали победу и без Украины.
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Собственно такая же чушь слова путлера, что цапы победили-бы в войне без украинцев... Обое рябое...
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и без лендлиза. об этом тоже часто говорят.
без Украины русня сейчас бы до сих пор в тайге сидела и немцы 22 июня бомбили бы не Киев, а москву
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Слова Путена о словах Зиленскага тоже чушь... ну что поделать?
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Один историю не знает, другой ее сознательно искажает. Результат: два долбо@ба ругаются, только тешутся.
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а якщо сказати ***** шо и на рейхстаг прапор радяньский вешал украинец. хлопець з Ахтирки?
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путен опять сел в лужу... Слова Зеленського про звільнення Освенцима українцями - нісенітниця і кон'юнктура, - Путін - Цензор.НЕТ 5934 Ведь всем известно, шо освободившая Освенцим 100-я Львовская стрелковая дивизия комплектовалась в Саратове исключительно из этнических украинцев... Слова Зеленського про звільнення Освенцима українцями - нісенітниця і кон'юнктура, - Путін - Цензор.НЕТ 7742
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Два сапога пара,на разные уродливые ноги.у рашки значительно больше.У них само х-ло в одном е.....али победил фашизм.
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Украинцев там не было. Их всех угробил Жуков, заставив воевать с половинками кирпичей. Это мне здесь рассказали, до этого думал, что были.
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"Я знаю, что происходит в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках, - сказал он. - Для них это плевок". участник войны Вова в курсе,вот где плевок и коньюктура ..действия рашиста в Украине в Грузии ,Сирии,и т,д скопированы, с действий фашиста во времена ВМВ,вот это есть рашистский плевок на мировое сообщество...
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я знову ж, в 3421-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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