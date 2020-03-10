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 Общество, Здоровье
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 Мы попросили помощи ВОЗ в лечении больного с коронавирусом, - Черновицкая ОГА

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит своего врача в Черновцы в связи с повторным подтверждением коронавирусной инфекции у прибывшего 3 марта из Италии украинца.

Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Последний тест на коронавирус у пациента дал положительный результат. Согласно протоколам, гражданину будут проводить его еще несколько раз; лишь после нескольких подряд отрицательных результатов можно утверждать, что пациент выздоровел, пояснила чиновница.

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По ее словам, чтобы снять напряжение в обществе, власть Черновцов обратилась с просьбой о помощи к ВОЗ.

"ВОЗ всегда посылает своих представителей в страну, в которой обнаружили больного коронавирусом. В делегацию входит и специалист, который отвечает именно за клинику, то есть, правильно ли лечат больного коронавирусом. Мы попросили, чтобы именно этот специалист приехал в Черновцы, осмотрел больного и проверил правильность назначенного лечения", – сказала она.

Также Гусак отметила, что состояние больного пациента стабильное, температура тела в течение суток колеблется от 37,1 до 37,6 градуса.

Напомним, 3 марта в Черновцах был зафиксирован первый в Украине случай коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3180352
 
 
 Топ комментарии
 
одного пациента не могут вылечить? на все Черновцы нет адекватного инфекциониста? мне как то стремно от этой новости.... а где тысячи врачей от бога, выпускаемых медуниверами Украины? работают медпредставителями?
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И эти дегенераты рассказывали что все готово?!
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Что за Х..ня? 1го больного? Попросили помощи? Я в шоке, просто нет слов..
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а шо?... семейные врачи не справляются???
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И эти дегенераты рассказывали что все готово?!
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одного пациента не могут вылечить? на все Черновцы нет адекватного инфекциониста? мне как то стремно от этой новости.... а где тысячи врачей от бога, выпускаемых медуниверами Украины? работают медпредставителями?
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Что за Х..ня? 1го больного? Попросили помощи? Я в шоке, просто нет слов..
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Надо срочно еще самолетов из Китая и чем больше тем лучше! Пейсатым нужны новые территории, какое дело им до этих гоев?! а тут такой случай...
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а как же развитие телемедицины, лечение и консультации по скайпу? Украина ж уже в смартфоне или нет?
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И это только, пока что единственный случай... Могу представить уровень а...уения этого врача от условий и состояния этой больницы. А теперь страшно подумать, если в Италии не могут нормально справится, то что будет у нас. Кстати, половина женщин Черновицкой области в Италии работают. А тут Пасха не за горами. И все они по старой традиции едут именно на этот праздник домой.
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Нужно срочно закрывать граници и запретить разносить заразу. Через 1-2 месяца уже будет поздно!
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"дакакаяразница". dibilito ( с испанского слабенькие).....сначала будут делить новенькие потфели, потом входить в курс дела, потом искать более-менее соображающих замов, те более профессиональных помощников, помощники искать высококвалифицированных исполнителей.... а проблема то на самой верхушке дерева - в обезьяне
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всем порохоботам срочно-на новый майдан! Ми попросили допомоги ВООЗ у лікуванні хворого з коронавірусом, - Чернівецька ОДА - Цензор.НЕТ 8393
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пнх кацап. У вас там нефть упала, а ты тут дрочишь, смотри с голоду не опухни как в 93м кацапы пухли!
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Оо щас так все казламордые отвечают 1 в 1!!! Новые методички???
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конечно..всегда только новые...у вас тупин головного мозга...
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уровень наших ОГА - выписывать врачей из ВОЗ!)))
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Ніби чітко є у ВСІХ (за винятком нашого Мозу) є розуміння -ліків немає.. тобто "лікувати" можливо лише "підтримуючими" методами,зокрема з допомогою апарату штучного насичення крові киснем...

ТО ЯКИЙ ЗМІСТ ЗАПРОШУВАТИ Лікаря ВООЗ -щоб зняти з себе відповідальність ?
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може сталося так, що лікарі не вміють застосовувати апарат штучного насичення крові киснем? У лікарі часто йдуть діти небідні та й не завжди розумні....
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кажуть(Тодуров) ,що у нас на всю Україну цих апаратів-10-ть штук..
думаю,проблема не у персоналіі...
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Когда во всем мире говорят что делать что бы не было, то в Украине говорят что ничего нету и не стоит волноваться.
Но ведь когда будет то тогда будет поздно об этом говорить.
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самое действенное лекарство от корона вируса-голая зоряна в скафандре Ми попросили допомоги ВООЗ у лікуванні хворого з коронавірусом, - Чернівецька ОДА - Цензор.НЕТ 405
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лучшая защита от короновируса
одобрено международной ассоциацией микробиологов

Ми попросили допомоги ВООЗ у лікуванні хворого з коронавірусом, - Чернівецька ОДА - Цензор.НЕТ 2140
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