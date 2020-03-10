 Мы попросили помощи ВОЗ в лечении больного с коронавирусом, - Черновицкая ОГА

Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Последний тест на коронавирус у пациента дал положительный результат. Согласно протоколам, гражданину будут проводить его еще несколько раз; лишь после нескольких подряд отрицательных результатов можно утверждать, что пациент выздоровел, пояснила чиновница.

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По ее словам, чтобы снять напряжение в обществе, власть Черновцов обратилась с просьбой о помощи к ВОЗ.

"ВОЗ всегда посылает своих представителей в страну, в которой обнаружили больного коронавирусом. В делегацию входит и специалист, который отвечает именно за клинику, то есть, правильно ли лечат больного коронавирусом. Мы попросили, чтобы именно этот специалист приехал в Черновцы, осмотрел больного и проверил правильность назначенного лечения", – сказала она.

Также Гусак отметила, что состояние больного пациента стабильное, температура тела в течение суток колеблется от 37,1 до 37,6 градуса.

Напомним, 3 марта в Черновцах был зафиксирован первый в Украине случай коронавируса.