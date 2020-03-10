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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Канада (1387) парламент (890) помощь (3215)

 Канадские парламентарии создали рекордно большую группу дружбы с Украиной

Члены обеих палат федерального парламента Канады создали группу дружбы с Украиной, в которую вошли более сотни законодателей.

Об этом сообщил депутат от Либеральной партии Иван Бейкер, которого на учредительном заседании избрали председателем группы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для меня большая честь быть избранным депутатами и сенаторами от всех партий председателем парламентской группы дружбы между Украиной и Канадой. Эта группа является одной из крупнейших и самых активных парламентских групп дружбы, ведь в нее входят более 100 представителей разных партий", - отметил Бейкер.

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По его словам, задачами группы являются создание площадки для обмена идеями между канадскими и украинскими парламентариями, а также развитие политических, экономических в культурных отношений между Канадой и Украиной.

"Канада находится на передовой международной поддержки украинских демократических, экономических и оборонных реформ, а также суверенитета и территориальной целостности Украины. Я стремлюсь сотрудничать с коллегами по группе из всех партий ради дальнейшей поддержки процветания, суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул депутат.

Группа дружбы с Украиной традиционно формируется в каждом созыве федерального парламента Канады. В предыдущем составе, в течение 2015-2019 гг., желание присоединиться к ней выразили 84 законодателя.

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В целом в обеих палатах канадского парламента заседают 443 депутата, то есть стать членом группы дружбы с Украиной в этом году вызвалась почти четверть законодателей.

Источник: https://censor.net.ua/n3180346
 
   
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Канада завжди на стороні України, активно нас підтримує.
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Ну, вот, опять в мире стало больше парламентариев за Украину, а то у зебов - восемь процентов, восемь процентов...
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чем больше группа дружбы - тем больше группа риска и больше сотрудников у бурисмы
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