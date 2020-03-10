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 Экономика
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Все про:гривня (1800) доллар (1523) курс (2066) НБУ (4566)

 После праздников гривня упала по отношению к доллару на 18 копеек, - НБУ. ИНФОГРАФИКА

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,92 грн/$ по состоянию на утро 10 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Отмечается, что со вчерашнего дня доллар вырос на 18 копеек (с 24.74 грн/$ до 24.92 грн/$).

После праздников гривня упала по отношению к доллару на 18 копеек, - НБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрепление гривни не отобразилось на благосостоянии украинцев, - Шмыгаль

Курс евро установлен на уровне 28,23 грн/евро. Он вырос на 54 копейки.

После праздников гривня упала по отношению к доллару на 18 копеек, - НБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3180344
 
 
 Топ комментарии
 
Падение гривны еще впереди. С осени прошлого года дефицит бюджета от работы прошлого правительства составил 78 млрд гривен. Дефицит из-за падения производства и экономики, так как зеленый премьер, проголосованный зелеными идиотами был абсолютный непрофессионал. За первые 2 мес нового года мы имеем дыру, которая разрослась еще на 17 млрд долларов. А экономического роста нет. Новое правительство такое же непрофессиональное. Это приведет у чему? К дефолту. Нечем возвращать долги по кредитам. И это результат охрененного выбора наших избирателей в 2019 году. Поэтому не проиндексированные пенсии и не будут индексированы, поэтому и задержки по зарплатам и степендиям и они и будут дальше т.д. Экономика не терпит дураков и непрофессионалов. Дыра в бюджете 100 млрд гривен на сегодня. Это пипец и писец всему. Поэтому денег нет, а вы держитесь.
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А не срубль случайно потянул гривну за собой? Вы же рассказывали что Украина разорвала отношения с Кацапстаном?
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Падение гривны неизбежно, мало того что мировой кризис так еще и её курс был укреплен искуственно путем скупки валюты за счет продажи гривневых облигаций.
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Падение гривны еще впереди. С осени прошлого года дефицит бюджета от работы прошлого правительства составил 78 млрд гривен. Дефицит из-за падения производства и экономики, так как зеленый премьер, проголосованный зелеными идиотами был абсолютный непрофессионал. За первые 2 мес нового года мы имеем дыру, которая разрослась еще на 17 млрд долларов. А экономического роста нет. Новое правительство такое же непрофессиональное. Это приведет у чему? К дефолту. Нечем возвращать долги по кредитам. И это результат охрененного выбора наших избирателей в 2019 году. Поэтому не проиндексированные пенсии и не будут индексированы, поэтому и задержки по зарплатам и степендиям и они и будут дальше т.д. Экономика не терпит дураков и непрофессионалов. Дыра в бюджете 100 млрд гривен на сегодня. Это пипец и писец всему. Поэтому денег нет, а вы держитесь.
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О зараз під ніком "З нами Бог і Україна" почне обзивати вас кремлівськими холуями і щоб зарплату не брали срублями...
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Все так, але за перші два місяці цього року діра збільшилась на 17млрд. не дол., а гр.
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А не срубль случайно потянул гривну за собой? Вы же рассказывали что Украина разорвала отношения с Кацапстаном?
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Просто экономики у нас схожие - сырьевые. Падает сырьё - падают валюты.
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я наблюдаю эту ситуацию каждый раз как падает рубль - в Украине полно ваты которая смотрит Раша-новости, и как возникает паника с рублем они как бараны ломятся менять гривню на доллары, соответственно курс растет.
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Uasya Pupkin, "могутній" економічний аналіз.

таке пояснення процесів хіба що зеленському можна задвинути.
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ну т.е. возразить нечего. Давай дальше гыгыкай и пости тупые картинки в ситле "Раше теперь точно конец".
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"гигикання та тупі малюнки" в моєму пості відсутні.
так само, як відсутнє реальне розуміння економічних процесів у вашому.
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Та же бл#дская страна.юа сейчас пытается панику разогнать своим обычным п#здежом и манипуляциями.
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прям с утра в первый рабочий день недели все ломанулись менять гривну на бакс и обвалили курс? Після свят гривня впала відносно долара на 18 копійок, - НБУ - Цензор.НЕТ 5599
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во-1-х, работает черный валютный рынок. Ты можешь обменять валюту в любой день. Банки мониторят рост спроса и с утра выставляют повышенный курс.
Конечно гривня в основном падает из-за экономических причин, а паника среди ваты сидящей во вкантакте лишь дополнительный фактор.
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Расчет всегда был на безмозглость. 18 коп..., даже смешно.
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Падение гривны неизбежно, мало того что мировой кризис так еще и её курс был укреплен искуственно путем скупки валюты за счет продажи гривневых облигаций.
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я скинул гривну еще тфе недели взад
советовал здесь же остальным сделать то же самое, кризис грядьот
в ответ услышал метание какашками и бульки носом Після свят гривня впала відносно долара на 18 копійок, - НБУ - Цензор.НЕТ 6018
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Не віриш у економічний геній Зекоманди?
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я вірю у світову кризу, яка не пощадить нікого
навіть на корпорації Рашен буде жорстка стагнація. незважаюче на те, що нею керують найталоновитіші менеджери в історії людства, а не Зеленський
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..... а я ЗНАЮ что есть БОЛЬШОЙ ПИСЕЦ и до каждого он ПРИХОДИТ в разное время (((((
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.....я вчера тоже СКИНУЛ гривну в АТБ , купил пивасика , рыбки , перекусить !!!!
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правильно
но скоро сможешь там же на те же деньги скупить побольше пивасика и рібки Після свят гривня впала відносно долара на 18 копійок, - НБУ - Цензор.НЕТ 5840
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гривня будет падать вслед за рублём ибо экономики взаимосвязаны уже 25 лет Після свят гривня впала відносно долара на 18 копійок, - НБУ - Цензор.НЕТ 8802
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у нас что есть нефть , у нас даже ПЕРЕРАБОТКИ не осталось , большая МОЛДОВА !!!
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Беларуский срубль и казахский кизяк тоже упали вслед за срублем. Совпадение? Не думаю. Держитесь дальше за ********* и все с ней на дно пойдете, хотя ***** утверждает что там рай вы же ему верите
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Последний аргумент от зебобы для зебобиков летит в дупу
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ну вот почему некоторім особям так обязательно упомянуть дупу и прокомментировать как что-то надо засунуть в дупу? нужели нельзя прожить без того, чтобі ничего не совать в дупу?
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"Didumazai Ivata" всім розкаже що не та методика і взагалі чи ви в Україні живите.
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Що вони мелють? Таке враження, що святкували Новий рік, Різдво чи Великдень. Яке свято? Що, квіточки обвалили гривню???
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так, все зло від жінок, навіть світові кризи від них
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