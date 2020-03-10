 После праздников гривня упала по отношению к доллару на 18 копеек, - НБУ. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
Отмечается, что со вчерашнего дня доллар вырос на 18 копеек (с 24.74 грн/$ до 24.92 грн/$).
Курс евро установлен на уровне 28,23 грн/евро. Он вырос на 54 копейки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
Отмечается, что со вчерашнего дня доллар вырос на 18 копеек (с 24.74 грн/$ до 24.92 грн/$).
Курс евро установлен на уровне 28,23 грн/евро. Он вырос на 54 копейки.
таке пояснення процесів хіба що зеленському можна задвинути.
так само, як відсутнє реальне розуміння економічних процесів у вашому.
Конечно гривня в основном падает из-за экономических причин, а паника среди ваты сидящей во вкантакте лишь дополнительный фактор.
советовал здесь же остальным сделать то же самое, кризис грядьот
в ответ услышал метание какашками и бульки носом
навіть на корпорації Рашен буде жорстка стагнація. незважаюче на те, що нею керують найталоновитіші менеджери в історії людства, а не Зеленський
но скоро сможешь там же на те же деньги скупить побольше пивасика и рібки