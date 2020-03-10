 После праздников гривня упала по отношению к доллару на 18 копеек, - НБУ. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Отмечается, что со вчерашнего дня доллар вырос на 18 копеек (с 24.74 грн/$ до 24.92 грн/$).

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Курс евро установлен на уровне 28,23 грн/евро. Он вырос на 54 копейки.