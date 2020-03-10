 Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 114 тыс. человек. Лидерами по темпам заражений остаются Италия, Южная Корея и Иран. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные карт с сервиса для отслеживания распространения коронавируса при Университете Джона Хопкинса.
Так, жертвами коронавируса в мире стали 4026 людей. Из них 3024 смерти зафиксированы в Китае, 463 - в Италии, 237 - в Иране, 54 - в Южной Корее, 30 - в Испании, 30 - во Франции.
Более 80 000 случаев заражения произошли на материковом Китае. Наибольшее число людей скончались от вируса в провинции Хубэй - 3024 человека. Также в Хубэе самое большое количество выздоровевших - почти 48 000. По данным госкомитета КНР, за истекшие сутки зарегистрировано 17 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (Covid-19), и выявлено 19 новых заболевших.
Вместе с тем, лидером по темпам заражений короновирусом является Италия. Сейчас там 9172 инфицированных. Отметим, что 9 марта там насчитывалось 7375 инфицированных. Таким образом, за сутки в Италии вирус диагностировали у 1797 человек. Власти Италии приняли решение закрыть на карантин всю территорию страны, отменив все публичные мероприятия и закрыв все учебные заведения до конца марта.
В Южной Корее заболели 7513 человек, в Иране - 7161, во Франции - 1412, в Испании - 1231, в Германии - 1224, с США - 754.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области с подозрением на коронавирус были госпитализированы 7 человек. У шести госпитализированных жителей тесты показали негативный результат.
Напомним также, что 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.
В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.
Лучше всех пока получается у китайцев
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Источник - Guardian
21-летний житель Ухани под псевдонимом Тайгер Е рассказал The Guardian, как он заразился и полностью излечился от смертельного коронавируса
17 января у меня стало ломить всё тело. Возможно, немного поднялась температура, но не настолько, чтобы я обратил на это внимание. Если задуматься, то становится немного страшно, ведь мой дом и языковая школа, где я изучаю японский, находится в радиусе 5 км от того самого рынка в Ухани (где, как считают, возник коронавирус).
Для того чтобы справиться с мышечной болью, я принял противопростудные таблетки, поскольку считал, что это обычная простуда. Когда я вспоминаю об этом, мне кажется, что я упустил тогда лучшее время для начала лечения - не сумев на ранней стадии ограничить распространение вируса с помощью противовирусных препаратов.
Я не знаю, как подхватил этот вирус. Я всегда ел в одном и том же ресторане в гонконгском стиле рядом со школой. Не гулял в окрестностях - на улице было очень холодно и на занятиях я очень уставал, поэтому после них всегда шел домой. Как только начались каникулы, я уехал из общежития к родителям. Носить маску стал несколькими днями позже, когда увидел, что их носят все.
Болезнь и самоизоляция
21 января все мое тело все еще болело, поэтому я позвонил отцу. Он почувствовал, что со мной что-то не так и сказал, чтобы я немедленно отправлялся домой. В тот вечер я измерил температуру и оказалось, что у меня небольшой жар. Мама сказала, что если температура не спадет к позднему вечеру, мы пойдем в больницу. К 11 вечера жар не спал, поэтому я пошел в больницу Тунцзи.
Клиника уже была перегружена пациентами. Впервые в жизни увидев докторов в защитных костюмах (до этого я видел такое только в документальных фильмах о SARS), я понял, что происходит что-то неладное.
Наплыв людей меня не удивил и не напугал, потому что это одна из лучших больниц в Ухани и в ней всегда полно людей. Но из-за большой толпы все же решил отправиться в уханьскую легочную больницу, что в итоге оказалось правильным решением.
Там я не встретил ни одного пациента. У меня взяли анализы крови, печёночные пробы и сделали компьютерную томографию (КТ). На снимках КТ были видны неоднородные затемнения в нижней части легких. Я стал принимать прописанные в больнице лекарства и один препарат традиционной китайской медицины.
Когда Ухань собирались закрыть, отец решил, что мне нужен домашний карантин. Благодаря фильмам я знал, что нам стоит запастись едой, поэтому мы купили много лапши быстрого приготовления, которую в итоге так никто и не ел. В супермаркете всего хватало, единственное, чего нельзя было найти - это дезинфицирующие средства. […]
Моя самоизоляция началась 22 января, к моей комнате примыкает собственная ванная и туалет, что было очень удобно. Готовила мне бабушка, она же и приносила еду, предварительно надев маску. Еще мы использовали одноразовые палочки и тому подобное, чтобы всё это можно было потом выбросить.
«Худшее время»
25 января я прошел еще одно обследование. Я стал кашлять - это был очень сухой кашель с небольшой примесью желтой мокроты. Результаты теста показали, что ситуация ухудшается, и инфекция уже распространилась по всем легким. Доктор прописал мне капельницу, и я продолжал пить те же таблетки. Тогда доктор сказал мне, что у меня есть подозрение на коронавирус, но только экспертная комиссия может принять решение, кого именно проверят тест-системой.
К 26 января мне стало очень сложно подниматься с постели и меня очень морозило - был сильный жар, 39 °C. Позже стало известно, что ситуация на средней стадии может развиваться очень быстро, но не успел я опомниться, как к вечеру температура упала. Казалось, будто я побывал в аду и вернулся назад. Тот период с 21 января до 26-го - был самым худшим. Я кашлял настолько сильно, что у меня болел живот и спина. Это были одни из худших дней в моей жизни.
В тот момент я понял, что мне нужна какая-то моральная поддержка, иначе я не справлюсь. Я смотрел свое любимое аниме и глядя на нормальную, счастливую жизнь героев, думал: «Возможно, мне придется попрощаться с жизнью». Но видите ли, в середине февраля я должен был полететь в Японию на концерт Аяки Охаси - японской певицы и актрисы озвучки, голоса главной героини этого аниме. Но из-за карантина её концерт могли отменить. […] Поэтому я подумал: «Мне нужно выздороветь, если я хочу увидеть её следующий концерт». Это мотивировало и утешало меня. […]
28 января я прошел еще одно обследование, которое показало, что мои легкие восстанавливаются. В тот же день доктора посоветовались и решили, что меня стоит проверить на коронавирус.
Вирус распространяется
29 января у моего брата появился кашель и жар. На снимке его легких тоже были видны небольшие затемнения. Его квалифицировали как пациента с подозрением на коронавирус. В тот же день поднялась температура у моей бабушки. Что касается меня, то результаты теста оказались положительными, и мое заболевание стало официально подтвержденным. Больница бесплатно снабдила меня лекарствами на 5 дней, и моя семья тоже стала принимать лекарства. Так как я чувствовал себя лучше, а в больнице не хватало коек, мне сказали идти домой и изолировать себя, так закончилась и моя внутривенная терапия.
2 февраля брата обследовали второй раз - тест дал положительный результат. У бабушки 4 дня держалась высокая температура, но потом она выздоровела. Ее не обследовали, как и маму, но они все равно принимали лекарства. Мой брат тоже выздоровел, его тесты показали негативный результат.
На КТ снимке 4 февраля было заметно существенное улучшение состояния моих легких, и я перестал кашлять. Меня еще раз проверили на коронавирус и еще прописали лекарств. На следующий день результат теста показал, что я больше не болен, но в соответствии с врачебными инструкциями, мне нужно было вернуться для еще одного теста. 7 февраля результаты вновь были негативными, поэтому меня официально признали здоровым.
https://coronavirus.d3.ru/istoriia-vyzdorovleniia-kitaiskogo-malchika-1938832/?sorting=rating
Друзья, не ездите сейчас в Европу!
Мы вас очень любим, и очень рады, когда вы к нам приезжаете, - но сейчас нельзя.
Кто может - читайте новости на иностранных языках. Кто не может - мы, те, кто получает информацию из первых рук, объясним, переведем, поможем. Пожалуйста, не игнорируйте проблему и не помогайте ей разрастаться и дальше. Будьте теми, кто помогает ее решать. К счастью, для этого есть, в частности, один очень простой способ.
Я не собиралась об этом писать вообще, но уже трое дорогих френдов написали о том, что бояться не стоит. Конечно, бояться не стоит. Нужно спокойно, ответственно и бесстрашно - помочь остановить распространение вируса. Отменить ненужные поездки. Чем дороже вам обойдется это решение (я знаю, многие из вас долго планировали, долго копили, надеялись, верили) - тем благороднее оно будет с вашей стороны.
Проблем из-за вируса сейчас в основном две, и я постараюсь их вам описать.
Первая проблема - санитарная. В Италии уже два дня назад не хватало аппаратов для искусственной вентиляции легких. Это значит, что их не хватало и новым больным, и тем, у кого вообще-то совсем другая болезнь. В Италии не хватает мест в реанимации. Не только тем, у кого коронавирус, а и тем, у кого, например, сердечный приступ. В Италии не хватает врачей и медперсонала. Многие заболевшие приезжали на скорой помощи - и заражали персонал больницы и других больных (это не единственная причина нехватки медперсонала, но одна из; у меня есть знакомые медики и медсестры в Италии, им правда очень тяжело). Да, очень многие заболевшие смогут выздороветь. Но процент выздоравливающих снижается. Потому что когда нет мест и нет медперсонала - выздороветь труднее. А количество заболевших - все увеличивается и увеличивается. Не идет на спад, нет, и не стабилизируется - только увеличивается.
Вторая проблема - экономико-политическая. И тут я вам скорее расскажу про Францию. Карантин - это мощный удар по экономике: это трагедии и отдельных людей (потерявших работу или бизнес), и государства в целом. Поэтому французское государство ведет себя осторожно: например, Диснейленд не стали закрывать, он же на открытом воздухе, там же, вроде бы, никто слюной-то не обменивается (прим. автора: в принципе, во Франции неприлично лизать поручни аттракционов, но я все равно подозреваю, что тот, кто принял это решение, никогда не видел маленьких детей). Сегодня обнаружили вирус у одного из работников. Скольким людям он успел его передать - неизвестно. В городе (в смысле - собственно Париже) заражено несколько работников транспорта. Что же делать с транспортом - опять закрывать, как во время забастовки? Но транспортная компания и так в огромных убытках, как раз после забастовки. И это не проблема кошелька директора - это проблема ремонта составов, путей и станций, проблема зарплат, оплачиваемых отпусков по беременности и много чего еще. Одного кошелька на это не хватит.
Но принять решение - это полбеды. Настоящая беда - это то, как граждане это решение примут. Демократия сложная штука. Когда французское правительство запретило собираться в количестве больше 5000 человек - желтые жилеты тут же пообещали собираться количеством 4999 человек. Сегодня запрещено собираться в количестве больше 1000. Многие французы рассматривают это как удар по свободе собраний. И действительно, как тут устраивать демонстрации? Серьезная проблема, обе стороны по-своему правы.
О своем личном опыте могу сказать следующее. Администрация кампуса, где я живу, не знает, что делать. Я вхожу в оргкомитет по культурным мероприятиям моего корпуса (попала туда случайно, но это отдельная история). Вчера директор встретился с нами, чтобы объяснить ситуацию. Он сказал: у нас случаев еще нет, но будут, паниковать рано, но жить, как будто ничего не происходит, тоже нельзя. Постарайтесь никуда не ездить. Постарайтесь быть разумными. И ооочень оочень осторожно добавляет - ну, пока что нас на карантин не закрывают... (пока что).
Именно потому, что директора, политики и даже министры здравоохранения не знают, что именно говорить и приказывать, - не ориентируйтесь на конкретные меры карантина. Они случайны, они плод неуверенных решений, непопулярных и о двух концах. Не они ваш главный ориентир, а знание о распространении вируса и вообще - информация.
В Милане мэр организовал бесплатный аперитив на площади - «Скажем нет вирусу! Скажем нет панике!» Вместе с ним чокался сприцем секретарь демократической партии. Сияющий здоровьем. Он так и продолжал сиять здоровьем через два дня, когда оказалось, что он - носитель вируса.
Потому что этот чертов вирус может не иметь симптомов. Но даже без симптомов он передается.
Его занесли в Индию - итальянские туристы. В индийских деревушках большие проблемы с аппаратами для вентиляции легких. Его занесли в Исландию - исландцы, побывавшие в Италии и Австрии. Население Исландии - 300 000 человек, это даже не квартал Милана, это гораздо меньше.
На острове Искья просят: не приезжайте к нам, у нас одна скорая помощь на весь остров!
Вы уверены, что хотите быть частью этой жуткой хроники?
Может быть, лучше остаться дома? Дочитать наконец непрочитанные книги. Ответить на все е-мейлы. Позвонить бабушке, пожилой маме, двоюродному дедушке, у которого день рождения, троюродному племяннику, сдавшему на права. Погулять на природе - кое-где уже весна, можно пойти на нее посмотреть своими глазами. Выучить иностранный язык, до которого все руки не доходили. Вышить блузку на лето. Написать роман. Дописать статью. Волонтерить на расстоянии - ведь фондам нужны и переводчики-фрилансеры, и много кто еще.
И потом, когда карантин пойдет на спад, а экономика начнет выползать из той ямы, в которую она сейчас летит, - сказать себе, что вы внесли свой тяжело давшийся, но очень важный вклад в эту большую победу.
У меня только недавно появилась возможность снова ездить в командировки. Я бы хотела - и должна бы была - сидеть в мадридской библиотеке. Это действительно важно для моего исследования. Но я отменила все передвижения; и вместо этого предложила итальянским коллегам, у которых университет на карантине, записать аудиоматериалов для их студентов. Мне бы хотелось по возможности (именно по возможности, на идеал совсем не претендую) быть среди тех, кто делает сложную ситуацию легче, переносимее, человечнее, несмотря ни на что.
Поэтому я написала для вас весь этот текст. Мне бы хотелось найти и вас среди этих людей.
ФБ Riva Evstifeeva