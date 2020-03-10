 Молдова запретила въезд иностранцам, прибывающим самолетами из стран, где выявлен коронавирус

Об этом изданию NewsMaker рассказал премьер-министр Ион Кику, передает Цензор.НЕТ.
"С завтрашнего дня (10 марта. - Ред.) мы тоже намерены ввести ограничительные меры. В зонах риска мы будем пускать на борт только граждан Молдовы", — отметил Кику.
Он уточнил, что Молдова не может полностью запретить полеты из этих стран: "Если сделаем это, люди все равно будут приезжать на микроавтобусах в еще худшем состоянии".
Премьер-министр подчеркнул, что его страна не может запретить своим гражданам возвращаться домой.
"Это наши люди, и мы обязаны пустить их домой. То есть сейчас мы не прекратим полеты. Сколько продлится этот этап, сложно сказать. Думаю, проблема не решится быстро", — отметил Кику.
Теперь очередь молдаван, на тему, почему хохлам не разрешают покупать оружие...
Пост-цитата из Фэйсбука
"О, мать моя женщина. Иногда - изредка, но все же - я думаю, что человечество заслуживает своей участи. ПАтаму ша нельзя быть крА-а-сивой такой - и главное, такой тупой.
А вот это надо прочитать и передать товарищу - потому что ниже список всякого, в том числе и гуляющего по FB, идиотизма и дурацких советов в части коронавируса.
(Все желающие оспорить список получат в награду ссылки на сайты WHO, Telegraph и BBC. Я просто перевожу источники в чуть более простом и доступном виде)
1. Не надо опрыскивать себя алкоголем, хлоркой или прочими дезинфекторами. Единственное, чего при этом можно добиться, это раздражения кожи, если не повезет, то серьезного. Вирус проникает в организм через слизистую, и то, что вы опрыскали себя хлоркой, никак на ваши шансы завести дома COVID пожить. (И ни в коем случае все эти индустриальные очистители себе на слизистую не лейте - эпидемия, врачи заняты, вас, идиотов, некому будет спасать)
2. Пить индустриальные очистители (говорят, в FB полно рекламы этой дряни как магического средства) тоже не надо от слова СОВСЕМ. Принимать ли вам алкоголь в умеренных дозах, решать вам. Но тоже надо понимать, что это может улучшить ваше настроение, но никак не здоровье.
3. Марихуана, кокаин и т.д. не являются средствами защиты. Наверное, потреблять их приятнее, чем лить в себя по тупости карболку, но все равно не надо.
4. Чеснок не помогает от COVID. Чеснок - ценный пищевой ингредиент и у него есть доказанные антибактериальные свойства (у марихуаны, к слову, тоже есть). Но вирус не микроб. Вот просто запомнили - вирус - не микроб. Микроб большой, и он налево, вирус маленький и он направо. Это не одно и тоже. Нет, если очень нажраться чеснока, то можно сильно вонять, и никто из потенциальных вирусоносителей к вам не приблизится, ибо запах, но никакого иного полезного эффекта у чеснока нет.
5. Витамин C не работает. Т.е. здоровая диета, включающаяся много свежих овощей и фруктов, хороша в любом случае и сделает вам более здоровенькими, так что хотите съесть апельсин - на здоровье. Но вот потреблять витамин C в лошадиных дозах не надо. В плохом случае можно нажить проблему с желудком, в куда более распространённом варианте, избыток витамина С просто выведется почками наружу. Да, да, у вас будет богатая витамином C моча. Это цель? Правильно, это не цель.
6. Сидеть под ультрафиолетовой лампой не надо. Вообще не надо. Ультрафиолет действительно используют для дезинфекции помещений. Вы помещение? Вот и не надо. У вас что, план на «расти рачок, большой и маленький?» Вот и оставьте UV в покое или пользуйтесь согласно инструкции в пустых помещениях
7. Сушилка для рук не убивает вирус. Помыли руки с мылом - все. Вытирайте чем-нибудь чистым, лучше одноразовым, или сушите, но сама по себе сушка никакого специального смысла не несет.
8. Сезамовое масло (sesame oil, я правильно по-русски пишу?) засовывать себе никуда не надо. Идея про немножко маслица в жопку хороша для анекдота, но защиты от коронавируса в сезамовом масле никакой. И кокосовое масло тоже в покое оставьте. Можете им намазаться, конечно, оно пахнет приятно и кожу смягчает, но это и все, на что следует рассчитывать.
9. Нет, вакцины нет. Международные и индивидуально-государственные санитарно-эпидемиологические службы, научные лаборатории и даже пара фармацевтических компаний пытаются что-то быстро склепать. Но пока никакой вакцины НЕТ - и крайне маловероятно, что она появится быстрее чем за 12 месяцев. И таки да, вирус новый, и все старые вакцины от него не помогают.
10. Нет, лекарства нет. Опять же, сейчас торопливо тестируются старые антивирусные препараты в надежде, что какой-то из них может быть эффективен против COVID. Будем надеяться, что какой-то действительно будет. Пока - НЕТ. Нет ничего, чьй клинический эффект подтвержден испытаниями. Чудо-средства избавят вас лишь от лишних денег.
11. Не надо принимать антибиотики. У меньшинства, которому не повезет, на фоне коронавируса может развиться бактериальная инфекция. Тогда - и только тогда, по назначению врача - могут понадобиться антибиотики. До того - от них никакого толку и потенциально много вреда.
12. Если вы не больны (или потенциально больны и ухаживаете за кем-то, у кого совсем слабое здоровье) не надо носить маску. Маска не помогает здоровому не заразиться, она только очень слегка помогает больному не заражать окружающих. Если даже ваша паранойя бьется в истерике, и вы все-таки решили ее носить, не надо делать маски из подручных материалов, тем более не носите на голове пластиковую бутылку или какую-то еще глупость. Если в ваших планах нет гибели от удушья, не надо этого делать, деточки.
13. Можете есть мясо. Сделайте исключение для диких тварей, которые вы поймали в джунглях - вот летучую мышь или там панголина в пищу потреблять не следует - но мясо из супермаркета безопасно. Там, теоретически, может жить другая зараза, например, сальмонелла, но COVID так подхватить нельзя.
14. Можете обниматься с котиками и собачками. Домашние животные (тоже за исключением домашней летучей мыши) безопасны. Они не болеют и не могут ни сами заразиться, ни вас заразить. Отлов и уничтожение котов и собак - бесполезная, жестокая и тупая, т.е. никак ничему не способствующая мера. Единственное предостережение для тех, кто уже заболел - если вы погладили кота, а потом кто-то другой погладил кота, то другой может заразиться, потому что на шерсти осталась ваша мокрота, содержащая вирус (отстреливать котов и собак на этой основе не более «разумно» чем уничтожать дверные ручки). Так что не позволяйте посторонним приставать к вашему зверьку. Индивидуального кота можете гладить без ограничений.
15. Можете получать посылки из любой части света. Вне человеческой тушки вирус живет несколько часов, в максимуме несколько дней. Даже если жестко перестраховываться и считать, что вирус на поверхности может жить до 48 часов, сами думайте, насколько дольше идет посылка.
Мойте руки, избегайте больших скоплений народа, постарайтесь не находиться рядом с теми, у кого очевидные симптомы ОРВИ (разбираться, от чего оно там кашляет, не надо), не посещайте мест, где явная эпидемия, заботьтесь о себе и ближнем, и, главное, не несите чуши - и будет всем счастье. Особенно важно не нести чуши, это первое и самое главное средство борьбы со злом - и коронавирусом, и любым другим."
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