 Адвокаты наемников РФ могут затянуть рассмотрение дела MH17, - прокурор ван Буцелар

Об этом заявила руководитель обвинения, прокурор Дигна ван Буцелар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По ее словам, трое обвиняемых, которые не представлены в процессе: россияне Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко, – сохраняют право сообщить суду о своем участии.
Буцелар добавила, что сейчас эти трое подозреваемых считаются отказавшимися от защиты, суд проходит без учета их позиции. Если они передумают, то их адвокатам потребуется время для изучения дела, объем которого исчисляется тысячами страниц.
"Всегда возможно пересмотреть решение о своем отсутствии в процессе. Сможет ли это задержать рассмотрение дела – да, наверное, задержит", – подчеркнула она.
Также в процессе может возникнуть необходимость перевода документов на русский язык.
"Я уверена, что часть файла будет переведена. Какая именно часть – будет решено судом завтра", – отметила прокурор.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. На первое не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.
По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.
Выхаркивать Зеленского, Украина будет кровью.
В том же интервью, где Зеленский сокрушался, что не может вешать, он также сказал не менее замечательные вещи. Например, что он доберется до НБУ, до независимых наблюдательных советов госкомпаний .... до всех ..
Собственно, прошу заметить, что когда он добрался до Кабмина, то 4-х летний непрекращающийся рост экономики, доставшийся ему от Порошенко, сменился падением...
Когда он добрался до Прокуратуры и прочих правоохранительных органов, то Украина из страны со снижающимся уровнем коррупции (опять достижение Порошенко) - стала страной с растущим уровнем коррупции.
Когда он добрался до армии, то Украина из страны с сильными вооруженными силами, превратилась в страну с фактически отсутствующими вооруженными силами.
Теперь он хочет добраться до НБУ и Нафтогаза...
Собственно, нам следует ожидать краха гривны, слива всех исков Газпрому, и сумасшедшего роста коррупции - по аналогии с тем кейсами, которые мы уже имели.
Переживет ли страна Зеленского?
Точно нет. Выхаркивать Зеленского, Украина будет кровью, и крови будет больше, чем в 14-15 году.
Просто потому, что если 70% населения - идиоты, которых ничему не научила история с Януковичем, то урок будет повторен.
И будет теперь повторен более жестко. Это просто закон природы, по другому это не работает.
И виновники предстоящей катастрофы - не Путин, он лишь воспользуется сложившейся ситуацией. Не Зеленский - он лишь идиот, который реализует свою пустоту в голове.
А виновники - те самые 73%, которые все это сделали возможным, проголосовав за такое развитие ситуации год назад.
И о том, что это именно вот так - нам надо говорить как можно чаще, иначе идиотам не будет повода задуматься о своей тупости. А если они этого не сделают, то не изменятся, и далее будут идиотами, уничтожающими нашу страну ... и благо бы, только себя в ней, но и нас тоже.
Поэтому напоминайте им как можно чаще: "Вы сделали это вместе!!"