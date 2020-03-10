 Экс-чиновник Госгеокадастра в Тернополе погорел на взятке в 1000 долларов, - СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении УСБУ в Тернопольской области в Facebook.

По предварительной версии следствия, экс-чиновник оценил в 1000 $ использование своих связей для влияния на сотрудников госучреждения и принятия ими положительного решения о предоставлении гражданину в пользование земельного надела.

После изготовления проектно-технической документации на земельный участок площадью 1,7 га злоумышленник напомнил местному жителю о необходимости рассчитаться с ним за "услуги", однако принять наличные от него лично отказался.

Вместо этого он направил "клиента" к посреднику, встреча с которой должна была состояться в автомобиле, припаркованном напротив входа в центральный автовокзал города. Подтверждением передачи средств сообщнице должен был служить телефонный звонок и условная фраза "я уже передал документы".

В ходе контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали получение всей суммы взятки посредником и осуществление телефонных звонков с подтверждением успешного завершения сделки.

При осмотре места происшествия правоохранители изъяли у фигурантки дела 10 купюр номиналом 100 $ каждая.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, бывшему чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно со следователями Национальной полиции Украины и оперативниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Тернопольской местной прокуратуры.