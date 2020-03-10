 Экс-чиновник Госгеокадастра в Тернополе погорел на взятке в 1000 долларов, - СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении УСБУ в Тернопольской области в Facebook.
По предварительной версии следствия, экс-чиновник оценил в 1000 $ использование своих связей для влияния на сотрудников госучреждения и принятия ими положительного решения о предоставлении гражданину в пользование земельного надела.
После изготовления проектно-технической документации на земельный участок площадью 1,7 га злоумышленник напомнил местному жителю о необходимости рассчитаться с ним за "услуги", однако принять наличные от него лично отказался.
Вместо этого он направил "клиента" к посреднику, встреча с которой должна была состояться в автомобиле, припаркованном напротив входа в центральный автовокзал города. Подтверждением передачи средств сообщнице должен был служить телефонный звонок и условная фраза "я уже передал документы".
В ходе контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали получение всей суммы взятки посредником и осуществление телефонных звонков с подтверждением успешного завершения сделки.
При осмотре места происшествия правоохранители изъяли у фигурантки дела 10 купюр номиналом 100 $ каждая.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, бывшему чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно со следователями Национальной полиции Украины и оперативниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Тернопольской местной прокуратуры.
Веран не уточнил, встречался ли в этот период его коллега с президентом Франции Макроном. Но подчеркнул, что члены правительства в последние две недели воздерживались от рукопожатий на заседаниях.При этом президент США во время брифинга не ответил на вопрос о состоянии его здоровья после контактов с чиновниками, которые ушли на добровольный карантин из-за подозрений, связанных с коронавирусом.Об этом передает The Hill.«В течение последних дней Трамп встречался по меньшей мере с тремя людьми, которые с тех пор самоизолировались, чтобы предотвратить распространение коронавируса после контактов с инфицированными участниками Конференции консервативных политических действий», - отмечается в публкации.загрузка...Как уточняется, Дональд Трамп пожал руку председателю Союза американских консерваторов Мэтту Шлаппу, ранее так же здоровавшегося с людьми, у которых подтвердили коронавирус.Подобная история произошла с конгрессменом Дагом Коллинзом в пятницу во время посещения президентом Центра контроля и профилактики заболеваний. В понедельник Коллинз заявил, что добровольно уходит на карантин.О таком же решении заявил и конгрессмен Мэтт Гетц - всего через несколько часов после того как на «борту номер один» сопровождал Дональда Трампа из Флориды в Вашингтон.Тем временем в Белом доме отметили, что Трамп является гермофобом (человеком с обостренным отвращением ко всяким микробам) и всегда тщательно моет руки.«Однако его близость к законодателям, которые уходят на карантин, подчеркивает возрастающую угрозу вируса, даже для высших должностных лиц», - указывает издание.Вскоре после упомянутого брифинга вице-президент Пенс сказал журналистам, что не знает, прошел ли Трамп тест на коронавирус. И заверил, что попытается это выяснить.Сам Пенс, по его словам, соответствующую проверку не проходил.
«Почему у вас такие коррумпированные министры, почему они так часто меняются? Китайцы не понимают, почему коррупционеров не стреляют, как у нас»,
- заявил Чжан Чжунхуа.