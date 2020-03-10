EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Коронавирус из Китая Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Экономика
  2983  24
Все про:биржа (82) нефть (1486) цены (2109)

 Падение цен на нефть: мировые биржи пережили наихудший день с 2008 года

Все ведущие мировые биржи в понедельник, 9 марта, показали худшие результаты со времени глобального кризиса 2008 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио "Свобода".

На Нью-Йоркской бирже торги в понедельник открылись падением котировок более чем на 7%. Это произошло после обвала цен на нефть и резкого падения котировок на биржах в Европе и Азии. Согласно правилам торгов, их приостанавливали на 15 минут.

"Необходима пауза, чтобы прийти в себя и по-новому взглянуть на ситуацию", - сказала глава биржи Стейси Каннинґем.

Несмотря на паузу, до конца сессии падение составило почти 8%. Это более 2000 пунктов по индексу Dow Jones, который финишировал на уровне 23 000 851 пункт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саудовская Аравия включила "режим наказания" на рынке нефти, в 80-е это стало одной из причин краха экономики "совка", - член набсовета Приватбанка Сульжик

Котировки на бирже в Токио упали на 5%, в Сиднее - более чем на 7%. Европейские биржи потеряли от 5,5% (швейцарский индекс SMI) до почти 8% (немецкий DAX). Особенно страдают котировки акций сырьевых компаний.

Цены на нефть 9 марта упали более чем на 30%. Позже падение было частично отыграно, но оказалось наибольшим со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Ценовую войну начала Саудовская Аравия после разрыва соглашения России со странами ОПЕК.

Источник: https://censor.net.ua/n3180333
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да плевать на худшие дни мировых бирж!!! Рашка когда по всем этим делам разваливаться начнет??!!
 показать весь комментарий
 
 
Никто нихуя не знает, может завтра, может никогда
 показать весь комментарий
 
никто не знал, что Советский Союз развалится
 показать весь комментарий
 
спекулянты приуныли . не на чем зарабатывать легкие деньги . биржевое казино вообще бы прикрыть не мешало . абсолютно бесполезное для экономики занятие .
 показать весь комментарий
 
Спекулянты зарабатывают на любом движении - хоть вверх, хоть вниз.
 показать весь комментарий
 
 
Падіння вартості нафти має для нас один ЖИРНИЙ плюс - це ЖИРНИЙ мінус економіці маскалопітеків.
 показать весь комментарий
 
 
И шо, в Украине бензин и газ подешевеют? Сомневаюсь. Быстрее гривну опустят чем скинут цены на энергоносители.
 показать весь комментарий
 
 
Тоесть, падение цен на нефть - это один негатив? Или есть и позитив в ударе по экономике врага?
 показать весь комментарий
 
Кхе-кхе. За один доллар теперь больше рублёв дадут. Вы посчитайте.
 показать весь комментарий
 
так за 1 доллар и больше гривен давать начали с утра. гривна тоже подешевела.
 показать весь комментарий
 
 
путин просто сошел с ума (в клиническом смысле) от ностальгии по ссср..
 показать весь комментарий
 
насчет количества..это к путену..он старший экономист
 показать весь комментарий
 
 
Это отскок после панического падения, но впереди нефтяные войны за рынки, о резком росте добычи уже заявили АОЭ и Нигерия и цена вновь упадет ниже 30. Рашку вновь загонят в стойло ОПЕК, иного выхода у неё нет.
 показать весь комментарий
 
Украинцы не хотят, что бы враги меньше зарабатывали на нефти!
На словах - хотят. Радуемся снижению цены.
На деле: за два года количество легковых автомобилей на дорогах удвоилось. Большинство из них возят свою попу на работу или просто катаются.
В добавок, каждый автомобиль загаживает воздух которым мы дышим. Выбросы составляют 20-30 кг. газов на 100 км. ПДК (Предельно допустимая концентрация) в городах 10-17 раз превышает допустимый предел.
 показать весь комментарий
 
Може економити почнуть не тількі свідомі екологи, а і грошові мішки. Вже давно час обмежувати себе у потребах. Земля не витримує нашої бездумної поведінки. А іншої "землі" в нас нема.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх