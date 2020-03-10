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 Политика Украины
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Все про:отставка (2556) Рябошапка Руслан (350) Слуга народа (722) Кравчук Евгения (42)

 "Есть такое понятие, как перегруппировка во время боя", - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук об отставке Рябошапки

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила решение нардепов относительно отставки Руслана Рябошапки с поста генпрокурора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью 24 каналу.

"Мне было стыдно, когда господин Рябошапка не остался отвечать на вопросы народных депутатов Руслан Рябошапка после эмоционального выступления покинул зал Верховной Рады. Мне кажется, что до того как он развернулся и ушел, были еще некоторые сомнения у некоторых депутатов. На самом деле у нас не было ни одной команды, что "все голосуйте". У нас было свободное голосование во фракции. Это подтверждают результаты, фракция дала 179 из почти 250 голосов", - сообщила Кравчук.

Также она отметила, что лично голосовала "за" отставку генпрокурора.

"Могу совершенно спокойно и аргументировано это объяснить. В общем я бы хотела отреагировать на произошедшее на этой неделе. Это не разворот. Есть такое понятие, как перегруппировка во время боя. Вот у нас сейчас произошла перегруппировка", - сообщила нардеп.

Вместе с тем кравчук добавила, что полгода - достаточный рок, чтобы показать результат: "Можно было еще давать какие месяц или два, но для тех, кто немного знает изнутри ситуацию, это бы уже кардинально не изменило. Я считаю, что полгода - достаточный срок и для правительства, и для генерального прокурора, чтобы показать какие-то результаты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предложим сначала заместителя, и если этот человек вырастет, то сможет заменить Авакова, - "слуга народа" Кравчук

Напомним, 5 марта на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку.

Позже стало известно, что пока Верховная Рада не изберет нового генерального прокурора, его обязанности будет выполнять заместитель бывшего прокурора Руслана Рябошапки.

Источник: https://censor.net.ua/n3180331
 
 
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Перегруппировка - замена клавиш на пианино *************
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Кого не поставлять - одне лайно. В природі в них таке глайноїди.
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Просто дали пинка под сраку и всего делов. Хватит трусить тут яйцами и трепаться. "Есть такое понятие, как перегруппировка во время боя", - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук об отставке Рябошапки - Цензор.НЕТ 6626
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Сколько зад с головой не группируй, все равно получится зад. Но тут возникает вопрос: что такое у зеленых зад, а что такое голова? Там уже все перемешалось.
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В свій час фріци перегруповувалися від Волги до Ельби. І ви так само, зєбуїни?
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Похоже что бараны атаковали новые ворота..или лбами друг с дружкой бились...
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Нужно ли считать поездку в Оман результатом?
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А точнее, просто перестановка кроватей в борделе.
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А еще есть такое понятие - *тупая куча клоунов которая не знает что делать кроме удовлетворения Бени и сдачи страны агрессору*!!
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Перегруппировка для сдачи привата бене?!!! Или перегруппировка с целью оставить в прокуратуре бриллиантовых по всей Украине?! Скорее всего комплексно.
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Просто на место одной групповухи-хи-хи придет другая, такая же.
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Так перегруппировались, что с зажопниками побратались!
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