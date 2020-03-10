 В случае нападения на РФ, мы повторим, - Путин напомнил о Второй мировой войне

Как информирует Цензор.НЕТ со ссыклой на "Ведомости", об этом он заявил в десятой части интервью ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину", видеоанонс к которой опубликован на странице агентства в Youtube.

"Мы потеряли 27 миллионов человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим... Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", - сказал Путин, отвечая на вопросы агентства об угрозе мировой войны и итогах Великой Отечественной.

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Ранее Путин в этом же интервью, в части, посвященной расходам на армию и оборону, заявлял о нежелании воевать с другими странами, принципе "разумной достаточности" при формировании военного бюджета и создании условий, при которых никому не придет в голову воевать с Россией.