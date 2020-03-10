 В случае нападения на РФ, мы повторим, - Путин напомнил о Второй мировой войне

Как информирует Цензор.НЕТ со ссыклой на "Ведомости", об этом он заявил в десятой части интервью ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину", видеоанонс к которой опубликован на странице агентства в Youtube.
"Мы потеряли 27 миллионов человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим... Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", - сказал Путин, отвечая на вопросы агентства об угрозе мировой войны и итогах Великой Отечественной.
Ранее Путин в этом же интервью, в части, посвященной расходам на армию и оборону, заявлял о нежелании воевать с другими странами, принципе "разумной достаточности" при формировании военного бюджета и создании условий, при которых никому не придет в голову воевать с Россией.
Пастор: А от чего же он умер-то?
Томас: От голода. Медведь, как известно, питается тем, что сосёт свою лапу, а поскольку господин барон лишил его этой возможности…
Пастор: Понятно. И ты что, во всё это веришь?
Томас: Конечно, господин пастор. Да вы сами видели, какой он худой.
Пастор: Кто?
Томас: Медведь.
Пастор: Какой?
Томас: Которого вы видели.
Сколько ж ты моль будешь жить?
Сырьевой придаток можно развалить без единого выстрела в течении года..было бы желание...
И героев союза украинцев было больше всех...
убитыми 10 к 1....
Лоскутное государство . Им просто всерьёз никто не занимался, радуясь что 130 млн живут за проволокой и не расползаются как вирус.
но видимо так рашка всех достала , ШО ВАЛИТЬ ЕЕ БУДУТ
Путин - Поехавший окончательно, а фрау Штази - предатель Германии, как и друг Герхард, ибо патриот уже дааавно объяснил лысому чудовищу что не стоит петушиться, ибо совок перекрутил 95% событий.
Сиділи б вже на своїх болотях і не квакали.
Невже Білорусія під Могильовом ?
Уничтожат вас экономическими методами .