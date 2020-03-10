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Все про:ВОВ (266) Путин (25466) Россия (75134)

 В случае нападения на РФ, мы повторим, - Путин напомнил о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ к военным действиям в случае в случае нападения на страну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссыклой на "Ведомости", об этом он заявил в десятой части интервью ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину", видеоанонс к которой опубликован на странице агентства в Youtube.

"Мы потеряли 27 миллионов человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим... Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", - сказал Путин, отвечая на вопросы агентства об угрозе мировой войны и итогах Великой Отечественной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путина есть год, чтобы закончить войну, - Зеленский

Ранее Путин в этом же интервью, в части, посвященной расходам на армию и оборону, заявлял о нежелании воевать с другими странами, принципе "разумной достаточности" при формировании военного бюджета и создании условий, при которых никому не придет в голову воевать с Россией.

Источник: https://censor.net.ua/n3180330
 
 
 Топ комментарии
 
не забываем, что это же чмо сказало, что расея не кончается нигде... В случае нападения на РФ, мы повторим, - Путин напомнил о Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 515
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Да кому вы засранцы нужны...что бы ваевать с вами??
Сырьевой придаток можно развалить без единого выстрела в течении года..было бы желание...
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Думает одно,говорит другое, делает третье.
Сколько ж ты моль будешь жить?
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не забываем, что это же чмо сказало, что расея не кончается нигде... В случае нападения на РФ, мы повторим, - Путин напомнил о Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 515
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Їхня мета -- підкорити весь світ шляхом "мировой революции".
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повод для них не важен. им просто хочется всё захватить и засрать.
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Але в першу чергу потрібно напрягтися кацапам, бо тих 27 млн. (а може и всі 40 млн., цього ніхто не знає) ***** положе, їхні методи ведення війни не змінилися з часів другої світової. Кацап - живодьор, а гебнявий кацап то зовсім кончена худобина.
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У єтого срепоносного шизофреника одно гавно в плешивой башке -- кроме пугать и махать ЯО больше нихера В случае нападения на РФ, мы повторим, - Путин напомнил о Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 1673
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Томас: Ну вот. И когда медведь бросился на него, господин барон схватил его за передние лапы и держал до тех пор, пока тот не умер.
Пастор: А от чего же он умер-то?
Томас: От голода. Медведь, как известно, питается тем, что сосёт свою лапу, а поскольку господин барон лишил его этой возможности…
Пастор: Понятно. И ты что, во всё это веришь?
Томас: Конечно, господин пастор. Да вы сами видели, какой он худой.
Пастор: Кто?
Томас: Медведь.
Пастор: Какой?
Томас: Которого вы видели.
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Думает одно,говорит другое, делает третье.
Сколько ж ты моль будешь жить?
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а який з них?? їх тама багато... щоб їх там усіх!!
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Да кому вы засранцы нужны...что бы ваевать с вами??
Сырьевой придаток можно развалить без единого выстрела в течении года..было бы желание...
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"Мы потеряли 27 миллионов человек." 3/4 sami rozstrzelaliście i zamęczyli w GUŁAG-ach, azjatycka kurwo.
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Плешарик забыл - сколько стран входило в Антигитлеровскую коалицию.
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Другу світову Росія виграла головним чином за рахунок українських солдатів і американської матеріальної допомоги (харчі, пальне). Без цього їм буде каюк.
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Нафта ще впаде і самі розвалитесь, кому ви нах потрібні.
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Добре сказав. Втратили 27 мільонів. Якщо хтось на них нападе, повторять - втратять ще більше
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И из этих 27 миллионов...половина украинцы...
И героев союза украинцев было больше всех...
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повториш, повториш, 75 уже а будет деревяный и 100 и больше за бакс
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Обвал рынка нефти и всей экономики росии, поэтому своих халопам сейчас будут вливать в уши что угодно что б отвлечь от реальных проблем
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Только в союзниках будут Южная Осетия, республика Абхазия, КНДР и днр/лнр.
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То есть отступление до масквы,самоблокада и уничтожение голодом питера.....Но ведь помощи от пиндосов больше не будет!
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Смешно видеть угрозы карлика Китаю))) его счастье что НОАК почему то не хочет забирать себе территорию силой!!
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Крысу загнали в угол и она пытается скалить зубы от страха
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Думаю,что русские будут любые иностранные армии встречать как освободителей.
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наврядчі, в них вірус пабедабесія майже у всіх, а ось коли з голоду пухнуть почнуть та подихати, тоді так...
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42 000 000.Не ждите нападения,начинайте прямо сейчас
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Миллионы российских пленных в первые же месяцы войны к повтору обязательны.
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Сейчас Рашке начнёт валиться- Татарстан , Сибирь: Карелия: Курилы
Лоскутное государство . Им просто всерьёз никто не занимался, радуясь что 130 млн живут за проволокой и не расползаются как вирус.
но видимо так рашка всех достала , ШО ВАЛИТЬ ЕЕ БУДУТ
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Надивився історичних фільмів про рицарів з мечами. Вестерни ще подивитись потрібно про " томагавки". І документальні фільми у світі тварин про" рої "
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Как-нибудь проснешься утром, а в мавзолее вместо Ленина ***** лежит.
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Плешивый двойник возбудился. Воронежу приготовиться.
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Podygryvajet na vojnu,poskolku bolse necego skazat svojej auditoriji.Ekonomiki net,zarplati kak afrike,pensioneri goladajet.Perspektiv nekakix net vse kto umnej bezyt s rosiji
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Главное достижение путена за последние 20 лет - победа России во Второй Мировой....... У разі нападу на РФ ми повторимо, - Путін нагадав про Другу світову війну - Цензор.НЕТ 1764
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Идиот. Мировая война означает конец. Путину тоже.
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Снова 20 млн.чел. угрохают ? Начнет с Воронежа ?
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Дедовоевалка не выросла повторять... Шут гороховый
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Это как бы миллионер, проезжая на Майбахе, попивая Мартини мимо туберкулезного бомжа на "копейке", бросился на бомжа и отобрал у него обслюнявленный флакончик "боярки" и немедленно выпил
Путин - Поехавший окончательно, а фрау Штази - предатель Германии, как и друг Герхард, ибо патриот уже дааавно объяснил лысому чудовищу что не стоит петушиться, ибо совок перекрутил 95% событий.
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Придурок з обісцяної пітерської підворотні. На другий день ЕРЕФІЯ розсипиться на 20 частин, а його плешивенького ліліпута повезуть в залізній клітці в Гаагу.
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Одна Туреччина вас на атоми розбере...
Сиділи б вже на своїх болотях і не квакали.
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А хто збирається на рашку напади ?
Невже Білорусія під Могильовом ?
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"Мы павтарим! Мы патеряем ищо 27 миллионов челавек!" Плєшиве ***** може тільки залякувати своїх крєпосних, його в світі ніхто серйозно не сприймає і не боїться
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та там їх стільки і немає, одні вінігрети мешкають...))
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скоріше б клята расія зникла б з мапи Землі!!!! от чесно, краще б стало тоді на Землі!!!
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он как тот пастушок, что постоянно орёт-"волки,волки" хотя последнего волка 80 лет назад видели.
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Кому вы нах нужны .
Уничтожат вас экономическими методами .
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