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 Общество, За рубежом
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 Жертвами коронавируса в Китае стали 3136 человек, число инфицированных достигло 80,7 тыс., - госкомитет КНР

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 17 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (Covid-19), и выявлено 19 новых заболевших.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3136 человек, зарегистрировано 80,754 случаев заболевания.

Все смертельные случаи приходятся на административный центр провинции Хубэй город Ухань, являющийся эпицентром распространения заболевания.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стал 3,024 тыс. человек, (в Ухане - 2,404 тыс.), заболели 67,760 тыс. (в Ухане - 49,965 тыс.). По состоянию на утро понедельника, более 47 тыс. человек в провинции вылечились и выписаны из больниц.

Из общего числа новых случаев заболевания в стране два приходятся на прибывших из-за рубежа, один зарегистрирован в Пекине, один - в провинции Гуандун. Всего насчитывается 69 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за коронавируса Италия ввела карантинные меры на территории всей страны

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения более 17 тыс. человек, состояние 4,7 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, почти 60 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 170 случая заболевания: в Гонконге - 115 (при трех случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 45 (один случай смерти).

В настоящее время одной из главных задач в области борьбы с коронавирусом является предотвращение проникновения инфекции из-за рубежа, заявила руководящая группа по борьбе с эпидемией при Госсовете КНР.

На состоявшемся под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна заседании в понедельник было подчеркнуто, что "в настоящее время в обстановке борьбы с эпидемией внутри страны отмечен поворот к лучшему, это особенно касается Уханя, где удалось значительно снизить темпы роста числа инфицированных, что было нелегко".

"Необходимо закрепить эту положительную тенденцию (...), решительно предотвратить возобновление эпидемии", - подчеркнули участники заседания.

Они потребовали от местных руководителей, особенно таких крупных и часто посещаемых иностранцами городов, как Пекин, ужесточить меры по обеспечению безопасного въезда в страну в условиях быстрого распространения инфекции в мире, активизировать международное сотрудничество, чтобы обеспечить "здоровый международный людской обмен".

В качестве одной из мер предлагается "по согласованию с ведомствами просвещения соответствующих стран ограничить студенческий обмен".

Источник: https://censor.net.ua/n3180329
 
 
 Топ комментарии
 
Нельзя им верить -- изначально брешут комуняки а сейчас и подавно экономика рушиться !!!Более 80 тыс зараженных и умерло 17 ? Бред Жертвами коронавируса в Китае стали 3136 человек, число инфицированных достигло 80,7 тыс., - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 5471
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Если верить Китаю, то у них эпидемия пошла на спад, а вот Италия бьёт рекорды по количеству умерших и вновь выявленных
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Нельзя им верить -- изначально брешут комуняки а сейчас и подавно экономика рушиться !!!Более 80 тыс зараженных и умерло 17 ? Бред
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подожди скоро вирус тебя убедит -привет от комуняк посредством биологического оружия
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Читайте внимательно, 80 тыс это за все время, из них 60 тыс уже выписали, умерло 3 тыс.
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Читаем Италия зараженных 9172 человек умерло 463 человека !!! Как то я больше верю ЕС чем статистам китая Жертвами коронавірусу в Китаї стали 3136 осіб, кількість інфікованих сягнула 80,7 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 5208
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треба шоб Голосіївський суд заборонов розповсюдження вірусу Україною.. наші суди найкращі в світі... все можуть парєшать.. бо як не заборонять та похворіють наші найчесніші судді і прокурори, хто ж їми нахапаним розпоряджатися буде? стікі труда вкладено в нарощування капіталу..а тут бац - і ти вже ніхто..терміново збирайте засідання.. стоп Вірус!!!
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Zemer (10.03.2020 07:25) "Если верить Китаю,..."
( по данным на утро )
05.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 15006
06.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 17818
07.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 21527
08.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 28323 <= исправлено, было 38323 ;
09.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 29306
10.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 32851

летальный исход (deaths) 09.03 deaths =706 ; 10.03 deaths =876 ( +170 )
выздоровели (recovered) : 09.03 ( 3389 / 29306 ) ; 10.03 ( 3778 / 32851 ) +389 вызд / +3545 инфц

смертность 03.03 : ~20 -:-22%% (173 / 792) от числа выздоровевших
смертность 04.03 : ~23 -:-26%% (217 / 837) от числа выздоровевших
смертность 05.03 : ~22 -:-25%% (273 / 1222) от числа выздоровевших
смертность 06.03 : ~20 -:-23%% (341 / 1684) от числа выздоровевших
смертность 07.03 : ~20 -:-23%% (421 / 1984) от числа выздоровевших
смертность 08.03 : ~17 -:-21%% (497 / 2869) от числа выздоровевших
смертность 09.03 : ~17 -:-21%% (706 / 3389) от числа выздоровевших
смертность 10.03 : ~20 -:-23%% (876 / 3778) от числа выздоровевших

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для сравнения данные по некоторым регионам :

3136 deaths 59885 recovered China 5,2% ;
237 deaths 2394 recovered Iran 9,0% ;
463 deaths 724 recovered Italy 39,0% ;
53 deaths 118 recovered South Korea 30,99% ;
28 deaths 32 recovered Spain 46,7% ;
19 deaths 12 recovered France 61,3% ;

[ данные из Ирана -Китая -РФ -Украины вероятно являются недостоверными ]

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ты придурок что хочешь?ты что официальные данне не видишь ?
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19 новых заболевших для Китая это ерунда, очевидно что ситуация намного улучшилась.
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