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 Украинский воин получил боевую травму на Донбассе. Враг применил БПЛА, 120- и 82-мм минометы, за сутки - 10 обстрелов, - штаб

9 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово - с БПЛА враг сбросил ВОГ-17;
- дважды неподалеку от Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин;
- вблизи Зайцево - из 82-мм миномета - 4 мины;
- неподалеку от Водяного - из миномета калибра 82 мм - 4 мины, также было зафиксировано 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета;
- в районе населенных пунктов Новолуганское, Луганскоее и Травневе - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ из гранатометов прицельно обстреляли жилые дома в Верхнеторецком, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

В штабе отметили, что противник, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, совершил обстрел санитарного автомобиля. Следовательно, с помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, который имел маркировочные эмблемы Красного креста.

"Вчера, 9 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевую травму", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

Украинский воин получил боевую травму на Донбассе. Враг применил БПЛА, 120- и 82-мм минометы, за сутки - 10 обстрелов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180328
 
 
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Скорого и полного выздоровления нашему герою.
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ЗЕлёный чиНарик это называет - постреливают
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согласен - формулировочка удивительно гаденькая. впрочем вся бубократия удивительно мерзкая: ни одного приятного лица, "одни свиные рыла" (с)
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Воїни України, нищить ворога без болю та жалю та бережіть себе!!! Слава Героям України!!!
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По суті через ублюдочне проросійське керування наші воїни як мішені для ворога, яким заборонено превентивне знищення загрози... Що ми за країна така де солдати захищають окуповану ворогом з середини країну??
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