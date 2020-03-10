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 Лидер Ирана отменил обращение на Новый год по персидскому календарю из-за коронавируса

Чтобы предотвратить распространение коронавируса верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отменил свою речь в городе Мешхед на персидский новый год 20 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters

Традиционно церемония выступления лидера Исламской революции происходит в первый день нового года. Однако нынешнее обращение было решено отменить по рекомендации органов здравоохранения Ирана. Таким образом власти хотят минимизировать массовые собрания людей.

В понедельник министерство здравоохранения страны объявило о 237 смерти от китайского коронавируса COVID-2019. Кроме того, заразился вирусом 7161 человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180327
 
 
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не тех дремучими фанатиками обзывают Лидер Ирана отменил обращение на Новый год по персидскому календарю из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 6828
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