 Лидер Ирана отменил обращение на Новый год по персидскому календарю из-за коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters

Традиционно церемония выступления лидера Исламской революции происходит в первый день нового года. Однако нынешнее обращение было решено отменить по рекомендации органов здравоохранения Ирана. Таким образом власти хотят минимизировать массовые собрания людей.

В понедельник министерство здравоохранения страны объявило о 237 смерти от китайского коронавируса COVID-2019. Кроме того, заразился вирусом 7161 человек.

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