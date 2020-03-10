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Все про:Турция (2272) Эрдоган (485) Евросоюз (12806) фон дер Ляйен Урсула (18)

 ЕС готов идти навстречу Турции при условии, если это будет взаимно, - фон дер Ляйен

Между Евросоюзом и Турцией есть явные разногласия, но ЕС готов идти навстречу ей при условии, если это будет взаимно, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дел Ляйен.

"Ясно, что у нас есть разногласия, но мы говорили о них друг другу открыто и откровенно. Это был хороший, конструктивный диалог", - сказала она на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем после их встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы должны искать путь вперед. Сегодня мы сосредоточились на определении областей, в которых мы можем работать как в интересах ЕС, так и в интересах Турции", - отметила она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что совместное заявление ЕС и Турции 2016 года остается в силе.

"Мы обсуждали сегодня, как выполнить его оставшиеся невыполнеными пункты. Сначала надо определить их, проанализировать, найти взаимопонимание о том, чего не хватает, а что уже сделано, и потом выполнить недостающие элементы", - продолжала она.

"Мы очень ясно сказали президенту Эрдогану, что будем провигаться вперед в выполнении наших обязательств по этим вопросам при условии, если это будет взаимным", - заявила фон дер Ляйен.

"Сегодня было хорошее начало процесса, который имеет целью, прежде всего, обеспечить перспективу для мигрантов и стабильность для региона", - заключила председатель Еврокомиссии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180326
 
 
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Перед цим було невиконання домовленостей з боку ЄС. Після того, як стало зрозумілим, що мігранти будуть в ЄС почалися нові перемовини і з'явилося бажання виконувати обіцянки.
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Шо тільки не ляпнеш, як 100000 арабів померещеться на тому кінці "коридору"
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