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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Афганистан (223) США (16198) Талибан (38)

 США подтвердили, что начали вывод войск из Афганистана

В американском военном командовании подтвердили, что начали вывод войск из Афганистана в соответствии с достигнутым с движением "Талибан" соглашением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В соответствии с договоренностями США с талибами и с декларацией, подписанной Вашингтоном с Исламской республикой Афганистан, американская группировка в Афганистане начала вывод своих военных. Задача - уменьшить контингент до 8,6 тыс. человек за 135 дней", - заявил представитель командования силами США в Афганистане Сонни Леджетт.

Он заверил, что на афганской территории остается достаточно американских военнослужащих, чтобы выполнять все поставленные задачи, в частности - бороться против терроризма.

В конце февраля США и талибы подписали соглашение, согласно которому американский воинский контингент будет уменьшен до уровня в 8,6 тыс. человек за 135 дней. Затем в течение 14 месяцев США полностью выведут свои силы с афганской территории. Это будет сделано только при условии, что талибы будут выполнять свою часть соглашения. В частности, от них ожидают активной борьбы против терроризма и диалога с Кабулом по урегулированию конфликта в стране.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180325
 
 
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Отлично.
Вся эта долбаная проклятая Богом страна не стоит волоса с головы нашего солдата.
Президент- молодец.
Выполняет свои предвыборные обещания.
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