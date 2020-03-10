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Все про:Израиль (1023) COVID-19 (588)

 Израиль вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих

Израиль в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 вводит 14-дневную изоляцию для всех, кто приезжает в страну из-за границы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Reuters, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении в понедельник.

Он отметил: "Каждый, кто прибывает в Израиль из-за границы, попадет в 14-дневную изоляцию".

"Это трудное решение. Но это важно для охраны общественного здоровья, и общественное здравоохранение на первом месте".

Решение вступает в силу немедленно для израильтян, возвращающихся в страну. С четверга все иностранцы, желающие въехать в страну, должны будут доказать, что у них есть средства для самостоятельного карантина.

Израильские СМИ сообщили, что принятая мера будет означать карантин для 300 тысяч граждан в стране с населением около 9 миллионов человек. Министерство здравоохранения заявило, что в Израиле в настоящее время зарегистрировано 42 подтвержденных случая коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль запретил въезд в страну иностранцам из Италии из-за вспышки коронавируса

Источник: https://censor.net.ua/n3180324
 
   
 Топ комментарии
 
И это грамотно.
А наше стадо умудрилось в такое смутное время, когда в стране война, когда в мире бушует эпидемия коронавируса, когда начинается мировой финансовый кризис выбрать президентом страны человека с интеллектом шимпанзе с командой придурков-скоморохов.
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тут можно только поехидничать над нашей еврейской шоблой, которая в случае чего - всегда валит в Израиль. Короче, их там ни за какие бабки не примут. Сначала карантин, а как узнают, что возможно зараженный - в кубе не примут. И так во всем мире.

И тогда эти дегенераты поймут, до чего они убили местную медицину, и им реально станет страшно.
Зарплата у врачей 5 тыс, медсестер - 4 тыс.

Дефицит кадров, медикаментов, койко-мест, аппаратуры, мозгов и готовности.

Ибо никакая феофания и никакие частные клиники не спасут такое количество упырей.

Вот уж воистину, карающий меч Господний!
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Молдова с завтрашнего дня тоже отказывается пускать иностранцев, в том числе и Украинцев.
Грядет череда банкротств туроператоров и авиакомпаний...
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А далі буде все як має бути, допоки не навчитись жити

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Израиль вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих - Цензор.НЕТ 1062 IN UA 7395a7cc Ви визначіться на рахуно президента, а то якого не оберете то Тиран, то Бджоляр то Бандит то Барига то Клоун

Отримуєте те на що гідні

Спочатку перестаньте дертися між собою ділити те що нема і обкрадати один одного Бо справді як Клоуни
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И это грамотно.
А наше стадо умудрилось в такое смутное время, когда в стране война, когда в мире бушует эпидемия коронавируса, когда начинается мировой финансовый кризис выбрать президентом страны человека с интеллектом шимпанзе с командой придурков-скоморохов.
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Я не знаю ты с Молдовы или с Украины, но твой пост, как по мне, подходит и для одной и для другой страны...
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тут можно только поехидничать над нашей еврейской шоблой, которая в случае чего - всегда валит в Израиль. Короче, их там ни за какие бабки не примут. Сначала карантин, а как узнают, что возможно зараженный - в кубе не примут. И так во всем мире.

И тогда эти дегенераты поймут, до чего они убили местную медицину, и им реально станет страшно.
Зарплата у врачей 5 тыс, медсестер - 4 тыс.

Дефицит кадров, медикаментов, койко-мест, аппаратуры, мозгов и готовности.

Ибо никакая феофания и никакие частные клиники не спасут такое количество упырей.

Вот уж воистину, карающий меч Господний!
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Не перебільшуйте, Архангелам в цей світ шлях заборонений
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Это - абсолютно правильно! Надо было ещё раньше.
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Это только начало ...Запасайтесь продовольствием
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Жизнеобеспечение будет работать и при карантине. Не хватало ещё выключить свет, воду и канализацию (все ж рабочие на карантине, кто работать то будет).
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Интересно,а Илон Маск на Марс тоде отложит полеты из-за короновируса?
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А де ж наші депутати та можновладці будуть лікуватись, робити обстеження, операції? Израиль вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих - Цензор.НЕТ 5259

От побачите, якщо ми всі помремо, то Ізраїль буде єдиною країною в світі де всі виживуть. Обрані!
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Плюс те, кто полетит с Маском осваивать Марс...
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Кто в шоке, так это казнокрады - сбежать в Израиль теперь так просто не получится! Израиль вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих - Цензор.НЕТ 1015
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Обычно ваше ворье бежит в кацапию, к родственным душам
В ростов там, мацкву.
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И только Украина, государство с одним из наиболее высоким уровнем медицины продолжает измерять температуру и советует делать прививки от кори...
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А шо с этим вирусом можно еще делать?
Лечения нет.
С таким же успехом можно делать клизму в колено
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