 Израиль вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении в понедельник.
Он отметил: "Каждый, кто прибывает в Израиль из-за границы, попадет в 14-дневную изоляцию".
"Это трудное решение. Но это важно для охраны общественного здоровья, и общественное здравоохранение на первом месте".
Решение вступает в силу немедленно для израильтян, возвращающихся в страну. С четверга все иностранцы, желающие въехать в страну, должны будут доказать, что у них есть средства для самостоятельного карантина.
Израильские СМИ сообщили, что принятая мера будет означать карантин для 300 тысяч граждан в стране с населением около 9 миллионов человек. Министерство здравоохранения заявило, что в Израиле в настоящее время зарегистрировано 42 подтвержденных случая коронавируса.
Грядет череда банкротств туроператоров и авиакомпаний...
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IN UA 7395a7cc Ви визначіться на рахуно президента, а то якого не оберете то Тиран, то Бджоляр то Бандит то Барига то Клоун
Отримуєте те на що гідні
Спочатку перестаньте дертися між собою ділити те що нема і обкрадати один одного Бо справді як Клоуни
А наше стадо умудрилось в такое смутное время, когда в стране война, когда в мире бушует эпидемия коронавируса, когда начинается мировой финансовый кризис выбрать президентом страны человека с интеллектом шимпанзе с командой придурков-скоморохов.
И тогда эти дегенераты поймут, до чего они убили местную медицину, и им реально станет страшно.
Зарплата у врачей 5 тыс, медсестер - 4 тыс.
Дефицит кадров, медикаментов, койко-мест, аппаратуры, мозгов и готовности.
Ибо никакая феофания и никакие частные клиники не спасут такое количество упырей.
Вот уж воистину, карающий меч Господний!
От побачите, якщо ми всі помремо, то Ізраїль буде єдиною країною в світі де всі виживуть. Обрані!
В ростов там, мацкву.
Лечения нет.
С таким же успехом можно делать клизму в колено