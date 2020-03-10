 Министр культуры Франции заразился коронавирусом

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в понедельник вечером местное радио.
Министр проходил лечение дома и чувствует себя неплохо. Предполагается, что 46-летний министр мог заразиться на прошлой неделе, когда посетил Национальное собрание Франции.
Там несколько человек заболели коронавирусом.
Правда, не прямо, типу : «не суй собі в сраку октопуса», а щось типу, «да не стій під віслюком, з голою сракою...»
Атеїсти Біблію не читають. Отож таке й творять.
У християн, це вважається ГРІХОМ.
А у атеїстів НІ.
в чужом глазу пилинку увидели, а в своем и бревно рассмотреть не можете
Олександр Палій@paliy_alex 11 ч
Як я передбачив учора, московити (дані ООС) почали засилати в Україну заражених коронавірусом.
ВЛАДА ПОВИННА терміново ЗАКРИТИ КОРДОН для громадян Росії і її сателітів, а також перетин лінії розмежування на Донбасі.
Знаючи Мордор, рознощики коронавірусу вже їдуть в Україну.
с народомходить, спрашивать, как там живет, этот народ, чего хочет, скорее всего стремаются и без коронавирусов.
Об этом сообщает издание USA.one.
Как отмечается, добровольцам придется жить в карантине в лаборатории в восточном Лондоне, где они будут заражены двумя распространенными - но гораздо менее серьезными - штаммами вируса, который на сегодняшний день убил более 3500 человек во всем мире.
Hvivo, компания, которой принадлежит лаборатория инновационного центра Queen Mary BioEnterprises в Уайтчепеле на востоке Лондона, заразит группу из 24 добровольцев штаммами вируса 0C43 и 229E.
Считается, что они вызывают очень легкие респираторные симптомы и гораздо менее серьезны, чем "убийца" Covid-19. Ожидается, что вакцина, которая может бороться с этими штаммами, сможет и остановить коронавирус, что положит конец глобальной панике.
Волонтеры будут находиться в изоляции в течение двух недель. Их диета также будет ограничена. Наиболее эффективные лекарства и вакцины будут затем применяться на реальных пациентах.
Планы Hvivo должны быть согласованы с Агентством по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании до начала тестирования.
Этот эксперимент является частью всемирной гонки за $2 миллиарда по поиску вакцины от смертельно опасного вируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в разработке находится более 20 вакцин против Covid-19. Эксперимент Hvivo привлек внимание китайских фармацевтических фирм, которые будут вкладывать деньги в исследование.
В Италии их не хватает
А в Украине вообще жопа