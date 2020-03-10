 Министр культуры Франции заразился коронавирусом

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в понедельник вечером местное радио.

Министр проходил лечение дома и чувствует себя неплохо. Предполагается, что 46-летний министр мог заразиться на прошлой неделе, когда посетил Национальное собрание Франции.

Там несколько человек заболели коронавирусом.

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