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 Из-за коронавируса Италия ввела карантинные меры на территории всей страны

Для борьбы с распространением коронавируса правительство Италии ввело ограничительные карантинные меры на территории всей страны.

Об усилении антикоронавирусних мероприятий объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Такое решение итальянский правительство приняло 9 марта, когда количество умерших в стране от коронавируса выросло почти на 100 человек за сутки - до 463. Новые правила не отличаются от тех, которые были ранее введены в регионе Ломбардия и еще в 11 провинциях на севере страны.

Новые ограничительные меры вступят в силу с 10 марта. Так, передвигаться внутри Италии можно будет только по уважительной причине - на работу, по состоянию здоровья или в связи с семейными обстоятельствами. Также будет действовать запрет на публичные собрания, чтобы не допустить большого скопления людей.

Конте также уточнил, что временно отменены все спортивные соревнования на территории страны.

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По информации Итальянского олимпийского комитета, все спортивные соревнования в стране приостановлены до 3 апреля. Итальянские футбольные клубы продолжат выступать в еврокубках, но их домашние матчи будут проходить при пустых трибунах.

Источник: https://censor.net.ua/n3180321
 
 
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