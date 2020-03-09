 Нам неизвестен состав колонны, которая выходила из Славянска, - Муженко о выходе Гиркина из города в июле 2014 года. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала UATV.

Муженко отметил: "Я тогда был руководителем антитеррористической операции. Нам неизвестен состав колонны, которая выходила из Славянска. То, что выход был - да. То, что огонь наносился по группировке. Какая это была группировка мы не понмиаем на сегодняшний день, сколько это было людей".