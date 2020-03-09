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Все про:Славянск (2236) Муженко (319) Гиркин (91)

 Нам неизвестен состав колонны, которая выходила из Славянска, - Муженко о выходе Гиркина из города в июле 2014 года. ВИДЕО

Экс-глава Генерального штаба Виктор Муженко заявил о том, что террорист Гирикн вышел из Славянска без боевой техники, но ему и до сих пор неизвестен количесвтенный состав вышедших террористов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала UATV.

Муженко отметил: "Я тогда был руководителем антитеррористической операции. Нам неизвестен состав колонны, которая выходила из Славянска. То, что выход был - да. То, что огонь наносился по группировке. Какая это была группировка мы не понмиаем на сегодняшний день, сколько это было людей".

Источник: https://censor.net.ua/n3180320
 
 
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Бідолаха, нічого він не розумів. І це говорить керівник АТО.
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Так! Керівник АТО країни в якій кожен другий - зрадник!
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в то время, как в кресле президента - был главвор страны - поросенко))
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Мова була, що у тій колонні Гіркин, перемішав місцеве населення, яке «спасалось о бєндєровцев і нациков» з терористами.
Але ж. Можна заголовок подати і так.
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Про це відомо з самого початку.
Але комусь потрібні спекуляції і фальсифікації.
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А оно вони вже тут, сокочуть пєтушкі.
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Из воспоминания Хуго Шмайсера: О том, как Калашников «изобрел» автомат

http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2017/09/24/115500/iz-vospominaniya-khugo-shmajsera-o-tom-kak-kalashnikov-izobrel-avtomat.shtml
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под дыбила косит??
эта падаль завтра еще справку принесет и скажет - я вообще не при делах!
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почитай откровения безлера и гиркина - может поумнеет... вы же ему и дали выйти с оружием БЕСПРЕПЯТСТВЕННО! ты - новый претендент на скамью подсудимых. и это Иловайск еще никто не трогал....
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некомпетентность галиматеев, предательство муженками добробатов и жадность поросенко на фоне ужасов начала украино-рашистской войны..
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Ага. несколько недель рассказывал что Славянск в полном окружении а потом вдруг колона Гиркина вышла и оказалась в Донецке. Все было договорено и дураку понятно. Боевикам сдали город миллионник Донецк, а натоместь нам отдали сраный Славянск
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тебе- так номер вч поведай где ты в Донецке сидел а
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Должен сидеть вместе с тем, кто на тот момент был главнокомандующим.
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Так ото ж бо. Мабуть смаженим запахло. Петя цього довбня здасть по любасіку.
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А еще Мудэнко не знал что под Иловайском уже неделю стояли росийские окопаные войска, хотя об етом добровольцы кричали не один день.
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Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии Крыма... оно и понятно, что всё это спец операция ФСБ по заданию кремлёвского Фюрера,чтобы украинцы забыли о своём Крыме им навязали ,как говорит наш Президент Зеленский, Россия на Донбассе создала замороженный конфликт,ректорату Президента надоела война и они хотят опять без войны в объятьях с московским стойлом,как раньше было стадо баранов спокойно пасётся при московской конюшне, а потом Кремль выдёргивает баранов по понемногу с каждого стойла(колонии) на бойню, а всё стадо молчит
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Фейсбук был главным информатором у этого "хенерала"
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Детский лепет на лужайке. Что он будет ляпать за решеткой - можно уже не представлять..
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