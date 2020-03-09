 Нам неизвестен состав колонны, которая выходила из Славянска, - Муженко о выходе Гиркина из города в июле 2014 года. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала UATV.
Муженко отметил: "Я тогда был руководителем антитеррористической операции. Нам неизвестен состав колонны, которая выходила из Славянска. То, что выход был - да. То, что огонь наносился по группировке. Какая это была группировка мы не понмиаем на сегодняшний день, сколько это было людей".
Але ж. Можна заголовок подати і так.
Але комусь потрібні спекуляції і фальсифікації.
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2017/09/24/115500/iz-vospominaniya-khugo-shmajsera-o-tom-kak-kalashnikov-izobrel-avtomat.shtml
эта падаль завтра еще справку принесет и скажет - я вообще не при делах!