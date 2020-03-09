 Приоритетно обменять тех, у кого наибольшие сроки и проблемы со здоровьем, - Джемилев про возможный обмен крымских татар

Об этом рассказал народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Нам передали список из СБУ на утверждение. И вскоре они любой ценой все таки планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: менять нужно прежде всего тех, у кого наибольшие сроки, например, 17-18 лет и по состоянию здоровья. Списки уже готовы, но сейчас Россия просто не ведет разговоров об этом", - сказал нардеп.

По словам Джемилева, он допускает, что удерживаемые Россией крымские татары могут не хотеть быть обменяными на преступников и убийц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В список на обмен удерживаемыми лицами Украина внесла 86 крымских татар, - Денисова

"У нас там достаточно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться. Вот мы с помощью Эрдогана освободили Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Эрдоган нам говорил, что попросил Путина их освободить, а потом выяснилось, что в обмен на это Турция была вынуждена выдать двух террористов, которые на территории Турции убивали чеченских диссидентов. Это профессиональные убийцы, сотрудники ГРУ.

И вот Умеров и Чийгоз говорят: "Если бы мы знали, что такой ценой, то мы бы не освобождались". Поэтому здесь могут возникнуть такие неприятные для украинской власти вопросы, что если люди выйдут и скажут: "Чего вы нас освободили?", - объяснил лидер крымских татар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джемилев - крымчанам: Я призываю всех сменить страх на презрение к оккупантам, с вытекающим из этого мирным ненасильственным сопротивлением