 Люди в Иране поверили, что метанол спасет от коронавируса: 7 скончались, 4 ослепли

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на прокуратуру города Ахваз.

Именно в этом городе около 50 человек решили защититься от коронавируса таким экстравагантным способом. Результат оказался предсказуемым - семь человек умерли, четверо ослепли.

Прокуратура ожидает, что число жертв отравления метанолом возрастет. Правоохранители расследуют этот инцидент и ищут тех, кто распространяет подобные слухи.

Напомним, ВОЗ обнародовала список распространенных мифов о коронаврус и развенчала их. В нем, в частности миф о том, что в борьбе с вирусом поможет обработка всего тела этанолом или хлорной известью.

Подчеркиваем, это НЕ ПОМОЖЕТ вам защититься от китайского коронавируса.

Читайте также: За сутки в Иране зафиксировано 49 случаев летального исхода от коронавируса, общее число жертв - 194 человека

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Также читайте: Первые случаи коронавируса подтвердили в Албании