 Люди в Иране поверили, что метанол спасет от коронавируса: 7 скончались, 4 ослепли

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на прокуратуру города Ахваз.
Именно в этом городе около 50 человек решили защититься от коронавируса таким экстравагантным способом. Результат оказался предсказуемым - семь человек умерли, четверо ослепли.
Прокуратура ожидает, что число жертв отравления метанолом возрастет. Правоохранители расследуют этот инцидент и ищут тех, кто распространяет подобные слухи.
Напомним, ВОЗ обнародовала список распространенных мифов о коронаврус и развенчала их. В нем, в частности миф о том, что в борьбе с вирусом поможет обработка всего тела этанолом или хлорной известью.
Подчеркиваем, это НЕ ПОМОЖЕТ вам защититься от китайского коронавируса.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.
Протиотрутою (антидотом ) проти метанолу, є етанол.
Тобто ЕТИЛОВИЙ СПИРТ.
При отруєнні метиловим спиртом, слід кожні півгодини приймати 50 грамм ЕТИЛОВОГО СПИРТУ. А можна й частіше.
Як відрізнити метиловий від етилового.
Берете мідний дротик діаметром десь 1 мм, довжиною 10 см, нагріваєте кінчик (краще там зробити петельку, або типу пружинки ) до червого кольору над запальничкою, і суєте в налитий гранчак, потім коли зашипіло, витягуєте і нюхаєте.
Якщо запах яблучний, то спирт етиловий, якщо смердючий, хімічний, то метиловий.
Нє благодарітє.
Израиль из-за нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, которые въезжают в страну. Об этом сообщил в понедельник в Twitter по итогам совещания с представителями министерства здравоохранения исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.
"После целого дня сложных дискуссий мы приняли решение, что любой, кто приезжает в Израиль из-за границы, обязан пройти 14-дневную изоляцию. Это было сложное решение, но оно необходимо для охраны общественного здоровья, а эта задача - превыше всех", - написал он.
сбивать гражданские борты, а и жрать стекломой, а заодно и этих несчастных персов.
руский мир во всей красе.