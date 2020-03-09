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 Люди в Иране поверили, что метанол спасет от коронавируса: 7 скончались, 4 ослепли

В Иране в соцсетях распространяют слухи о том, что употребление метилового спирта поможет в борьбе с китайским коронавируса. На самом деле это не так, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) об этом предупреждала.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на прокуратуру города Ахваз.

Именно в этом городе около 50 человек решили защититься от коронавируса таким экстравагантным способом. Результат оказался предсказуемым - семь человек умерли, четверо ослепли.

Прокуратура ожидает, что число жертв отравления метанолом возрастет. Правоохранители расследуют этот инцидент и ищут тех, кто распространяет подобные слухи.

Напомним, ВОЗ обнародовала список распространенных мифов о коронаврус и развенчала их. В нем, в частности миф о том, что в борьбе с вирусом поможет обработка всего тела этанолом или хлорной известью.

Подчеркиваем, это НЕ ПОМОЖЕТ вам защититься от китайского коронавируса.

Читайте также: За сутки в Иране зафиксировано 49 случаев летального исхода от коронавируса, общее число жертв - 194 человека

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Также читайте: Первые случаи коронавируса подтвердили в Албании

Источник: https://censor.net.ua/n3180318
 
 
 Топ комментарии
 
Накрути усі ці 50 круток собі на писюна.
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Раньше тоже наверно так делали, но тогда не было интернета, и никто ине знал об этом.. А в росии недавно сухой лёд в бассейн бросили и -3
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С другого же бока... теперь они точно не заразятся. Ловко придумано...
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Накрути усі ці 50 круток собі на писюна.
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Бедняги. Ну откуда непьющие мусульмане могут знать разницу между этиловым и метиловым спиртом?
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может они его нюхают) хотя, судя по муслимам Египта, на шару все пьют)
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Надо было использовать как наружное дезинфицирующе средство ..... Де...лы ... мля ( Лавров)
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Можна ще ртуть пити... Дарвінську премію ще ніхто не відмінив.
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Раньше тоже наверно так делали, но тогда не было интернета, и никто ине знал об этом.. А в росии недавно сухой лёд в бассейн бросили и -3
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Нам ещё в школе на уроке химии обьясняли что метанол это отрава
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Ну, а от це що тобі не пояснювали у школі 100%
Протиотрутою (антидотом ) проти метанолу, є етанол.
Тобто ЕТИЛОВИЙ СПИРТ.
При отруєнні метиловим спиртом, слід кожні півгодини приймати 50 грамм ЕТИЛОВОГО СПИРТУ. А можна й частіше.
Як відрізнити метиловий від етилового.
Берете мідний дротик діаметром десь 1 мм, довжиною 10 см, нагріваєте кінчик (краще там зробити петельку, або типу пружинки ) до червого кольору над запальничкою, і суєте в налитий гранчак, потім коли зашипіло, витягуєте і нюхаєте.
Якщо запах яблучний, то спирт етиловий, якщо смердючий, хімічний, то метиловий.
Нє благодарітє.
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Израиль вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, которые въезжают в страну

Израиль из-за нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, которые въезжают в страну. Об этом сообщил в понедельник в Twitter по итогам совещания с представителями министерства здравоохранения исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.

"После целого дня сложных дискуссий мы приняли решение, что любой, кто приезжает в Израиль из-за границы, обязан пройти 14-дневную изоляцию. Это было сложное решение, но оно необходимо для охраны общественного здоровья, а эта задача - превыше всех", - написал он.
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идиоты... Аятолы и попы до добра не доведут..
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иранцы поделитесь секретом снадобья с братьями кацапами.....
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Эти иранцы какие-то странные и самодеструктивные. Смотрите, решили нагадить американцам в Ираке, за что был убит ихний генерал, на похоронах которого они затоптали почти 90 своих же сограждан под крики про ужасную месть, потом сдуру сбли наш самолёт, на котором летели такие же иранцы, потом заразили пол-страны во время слишком тесной дружбы с китайцами, а теперь они умирают от самолечения метиловым спиртом. Господи, не дай им сделать бомбу!
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Вообще как утверждает ВОЗ есть только один способ гарантированно обезопасить себя от любого вируса, нужно просто повеситься...но в Иране пипл лёгких путей не ищут
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Кацапам треба підсказати про нові ліки.)
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рашистские советники научили персидских зенитчиков не только
сбивать гражданские борты, а и жрать стекломой, а заодно и этих несчастных персов.
руский мир во всей красе.
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Ну а що??? Вони жне від вірусу загинули, значить допомогло...
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