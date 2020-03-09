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 Политика Украины, Происшествия
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 Тактика защиты по делу MH17 - искажать фокус внимания от подозреваемых на другие детали, - представительница МИД Золотарева

Представители украинской делегации, которая находится на судебном процессе по делу МН17, рассказали о тактике, выбранной защитой.

Представители Украины находились в так называемой "гостевой ложе", откуда видели исключительно судей и прокуроров, рассказала в комментарии hromadske заместитель директора департамента МИД по международному праву, участница украинской делегации Оксана Золотарева, передает Цензор.НЕТ.

"Для украинской делегации это, с одной стороны, важный день, а с другой стороны, он вызывает очень много чувств и воспоминаний о всех наших предыдущих годах - когда собирали доказательства, когда работали над разными процессами по делу МН17. Конечно, были и очень трогательные моменты, особенно когда зачитывался список погибших лиц", - рассказала Золотарева.

Также она прокомментировала позицию адвокатов одного из обвиняемых Олега Пулатова, которые утверждали, что вопрос закрытия воздушного пространства Украины "не был достаточно расследован".

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"Недаром нидерландский прокурор в начале своей речи обращал внимание на то, что это дело не о закрытии Украиной авиапространства. Это совсем о другом. Но это тактика линии защиты - искажать фокус внимания от подозреваемых на другие детали. Мы знаем, что прокуроры дадут достойный ответ на вопрос, почему Украина не закрыла свое воздушное пространство", - отметила Золотарева.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. На первое не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

Источник: https://censor.net.ua/n3180317
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Та мы здесь уже в курсе схемы. Были персонажи : " да, никакой конкретики, никого не накажут, Да это и не российкие военные, да это вообще могут быть ополченцы, ведь на дамбасе тоже могли быть свои зенитчики," и тд. Сегодня просто какой то наплыв таких индивидов
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Пусть рашисты не забывают, что еще есть и действия
ростовского диспетчера, который перед поражением боинга, изменил воздушные
эшелоны и закрыл часть рейсов, что свидетельствует о преступной
осведомленности.

Еще есть тема и о машине-радаре, подсвечивавшей боинг с
территории самого мордора, что было зафиксировано военной разведкой стран НАТО.
/Турции и Румынии/
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Я так понял,надо 3.14.. всех подряд-от Нидергландов до Киева и до Москвы.
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"Обвинувачені хотіли збити літак ЗСУ, а поцілили в пасажирський... - прокурор Фердінандуссе"

несчастный случай.
Если бы Украина не устроила войну - то ничо б и не было...

Там всё уже куплено. Нужно только страдающим от безденежья гейРопейцам на погибших родственниках бабла срубить...
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И как бы не пришлось нам их и выплачивать...
Платим же коммуналку Лугандонцам...
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