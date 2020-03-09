 Борец Беленюк и дзюдоистка Билодид стали спортсменами года в Украине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Департамента спорта высших достижений Министерства культуры, молодежи и спорта.

Лучшим спортсменом 2019 года признан народный депутат от фракции "Слуга народа" Жан Беленюк - чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио.

Лучшей спортсменкой Украины стала Дарья Билодид - двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018, 2019), чемпионка Европы 2017 года.

Лучшими тренерами года признаны родители и тренеры Дарьи Билодид - Светлана Кузнецова и Геннадий Билодид.

Лучшая команда года - мужская сборная по фехтованию на шпагах, серебряный призер чемпионата мира по фехтованию в Будапеште.

Лучшая команда по игровым видам спорта - юношеская сборная по футболу - чемпионы мира U-20.

В номинации "Сильные духом" победила Марина Поддубная - двукратная чемпионка мира по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и физического развития.

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Сенсацией года признан чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный.

В номинации "Вместе с олимпийцами" победил чемпион мира по пауэрлифтингу Алексей Бычков.

Награду "Олимпийская надежда Украины" получила прыгунья в высоту Ярослава Магучих, серебряный призер чемпионата мира 2019 года.

Победителем в номинации "Восходящая звезда" стал Алексей Середа - чемпион и серебряный призер чемпионата Европы по прыжкам в воду.

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Награду в номинации "Народный выбор" получила олимпийская чемпионка 2008 года саблистка Ольга Харлан.