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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Канада (1387) COVID-19 (588)

 В Канаде подтвердили первую смерть от коронавируса

В Канаде зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNBC.

Сообщается, что мужчина проживал в доме престарелых в Северном Ванкувере.

Ранее сообщалось, что власти Канады выделят 20 млн долларов на исследования по изучению коронавируса COVID-19 и поиск соответствующей вакцины. Вложенные средства будут выделены 47 исследовательским группам из 19 университетов, которые будут изучать коронавирус, устанавливать все причины заболевания пневмонией нового типа, а также способов ее лечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два случая коронавируса подтверждены на Кипре

Источник: https://censor.net.ua/n3180314
 
 
 Топ комментарии
 
может хоть ты назовёшь один бесспорный успех зелёной власти? или ты просто из Урюпинска?
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Он тупорылый бот, срущий из методички
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(с) Хорошо сформулировано. Адекватно.
"А ещё для оптимистов. Совсем упоротых.
Вероятность смерти от "русской рулетки" менее 17%. Т.е. такая же как получить тяжелое течение COVID-19. А если взять 3 револьвера, вложив 1н патрон - то и вовсе вероятность умереть будет сопоставима с рисками от COVID-19.
Это обнадеживающий факт! Идиот сделает вывод что можно раз в месяц играть в эту игру всей семьёй. И потихоньку добавлять в барабаны патронов."
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дешёвенькая манипуляция. для зебилов подходит, люди же презрительно кривят улыбку.
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самокритичненько, несчастьечко. поняло, наконец, в чём трудности перевода загадки? или у вас в лахте все дубы в языке?
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зато в Китае, забивают палками собак - они во всем виноваты!
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_Плевать им на собак! У них люди мрут как мухи. А собаки - всего лишь животные. И не для всех объект умопомешательства.
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Olduser@travel_ANDdream 11 мин

Китайські жертви коронавірусу встановлюють рекорди. Найстарший з тих, хто одужав - 101-річний дідусь, після тижня перебування в лікарні, ще три дні був під наглядом в лікарні, але відпросився додому, де без нагляду лишив 92-річну дружину Попередній рекорд належав 95-річній пані
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Если в Украине 8% дебилов голосовавших за пороха скосит, никто и не всплакнет.
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может хоть ты назовёшь один бесспорный успех зелёной власти? или ты просто из Урюпинска?
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Он тупорылый бот, срущий из методички
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Не годуйте троля. Просто спамте усі його пости. І не лише його.
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А кто ж тогда здесь про зраду зрадную писать будет?
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Смешная зелёнка тявкнула. Или воду организовуй пуйлу.
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Лише крижана стіна навколо пласкої Землі.
Якщо зазирнути вниз - там крайній слін та панцир черепахи.
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Ледяной Барьер.Гитлер туда в свое время добрался-Новая Швабия.Аамерикосам(адмирал Берд) НЛО дали 3.14....
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Не кажи.
А я пишу з іншої галактики.
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И мало кто замечает, что вирус убивает в 90% случаев старших 65-ти лет...Главное - побольше паники!
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Не помню точно статистику:
от этого "вируса" смертность что то около 4% от заболевших, а от пневмонии (есть разновидность - "бактериальная") - более 10%. И никто не кипишует.
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Из-за вируса Финляндия отказалась от военных учений в Норвегии...
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_Любые массовые сборища - неоценимый подарок для врага. Крошечные ублюдки благодарны макродвуногим за любую помощь в реплицировании копий себя.
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Ранее сообщалось, что власти Канады выделят 20 млн долларов на исследования по изучению коронавирусаИсточник: https://censor.net.ua/n3180314....

тю ..а Канадцы походу -нищеброды У Канаді підтвердили першу смерть від коронавірусу - Цензор.НЕТ 9634
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Уже 3 месяца все лаборатории мира колдуют вакцину, а они, типа, про вирус ничего не слышали!
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Померлому за 80 + проблеми зі здоров*ям
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Прогнозируемо поначалу - первыми - умирают слабые и старики. А далее и остальные.
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