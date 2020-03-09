 В Канаде подтвердили первую смерть от коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNBC.

Сообщается, что мужчина проживал в доме престарелых в Северном Ванкувере.

Ранее сообщалось, что власти Канады выделят 20 млн долларов на исследования по изучению коронавируса COVID-19 и поиск соответствующей вакцины. Вложенные средства будут выделены 47 исследовательским группам из 19 университетов, которые будут изучать коронавирус, устанавливать все причины заболевания пневмонией нового типа, а также способов ее лечения.

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