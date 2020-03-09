 В Канаде подтвердили первую смерть от коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNBC.
Сообщается, что мужчина проживал в доме престарелых в Северном Ванкувере.
Ранее сообщалось, что власти Канады выделят 20 млн долларов на исследования по изучению коронавируса COVID-19 и поиск соответствующей вакцины. Вложенные средства будут выделены 47 исследовательским группам из 19 университетов, которые будут изучать коронавирус, устанавливать все причины заболевания пневмонией нового типа, а также способов ее лечения.
"А ещё для оптимистов. Совсем упоротых.
Вероятность смерти от "русской рулетки" менее 17%. Т.е. такая же как получить тяжелое течение COVID-19. А если взять 3 револьвера, вложив 1н патрон - то и вовсе вероятность умереть будет сопоставима с рисками от COVID-19.
Это обнадеживающий факт! Идиот сделает вывод что можно раз в месяц играть в эту игру всей семьёй. И потихоньку добавлять в барабаны патронов."
Olduser@travel_ANDdream 11 мин
Китайські жертви коронавірусу встановлюють рекорди. Найстарший з тих, хто одужав - 101-річний дідусь, після тижня перебування в лікарні, ще три дні був під наглядом в лікарні, але відпросився додому, де без нагляду лишив 92-річну дружину Попередній рекорд належав 95-річній пані
Якщо зазирнути вниз - там крайній слін та панцир черепахи.
А я пишу з іншої галактики.
от этого "вируса" смертность что то около 4% от заболевших, а от пневмонии (есть разновидность - "бактериальная") - более 10%. И никто не кипишует.
тю ..а Канадцы походу -нищеброды