 Изучали опыт прямой демократии, - Разумков приехал с визитом в Швейцарию

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает пресс-служба ВР.

"Мне очень приятно, что именно наша делегация является первой иностранной для Федерального собрания нового созыва. Хочу пожелать вам успехов в дальнейшей работе и заверить, что Украина и Верховная Рада готовы всячески сотрудничать со Швейцарией для развития двусторонних отношений", - отметил украинский спикер.

Он рассказал собеседницам, что в Верховной Раде уже сформирована депутатская группа по вопросам межпарламентских связей со Швейцарией. "Важно, что сейчас началось активное взаимодействие и на уровне посольств, и на уровне парламентских групп дружбы. У нас много перспективных направлений для совместной работы, в частности в сфере имплементации реформ", - отметил Разумков.

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Председатель ВР также поблагодарил Швейцарию за эффективное экономическое сотрудничество. "Вы являетесь локомотивом для привлечения инвестиций в Украину. Мы рады, что Швейцария входит в пятерку крупнейших наших стран-инвесторов, и надеемся, что дружественные парламентские отношения усилят экономические, и, как следствие, увеличат объем инвестиций", - подчеркнул он.

На встрече также обсуждались вопросы относительно обеспечения прав человека на оккупированных территориях, пути урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и возвращения аннексированного Крыма, оказание поддержки со стороны Швейцарии на международных площадках, а также возможности изучения швейцарского опыта прямой демократии.

Председатель Верховной Рады пригласил представителей парламента Швейцарии посетить Украину, а также посетил заседание Национального совета и Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской Конфедерации.

Как сообщалось, председатель ВР Дмитрий Разумков 9-10 марта находится в Швейцарии с официальным визитом.

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