 Изучали опыт прямой демократии, - Разумков приехал с визитом в Швейцарию

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает пресс-служба ВР.
"Мне очень приятно, что именно наша делегация является первой иностранной для Федерального собрания нового созыва. Хочу пожелать вам успехов в дальнейшей работе и заверить, что Украина и Верховная Рада готовы всячески сотрудничать со Швейцарией для развития двусторонних отношений", - отметил украинский спикер.
Он рассказал собеседницам, что в Верховной Раде уже сформирована депутатская группа по вопросам межпарламентских связей со Швейцарией. "Важно, что сейчас началось активное взаимодействие и на уровне посольств, и на уровне парламентских групп дружбы. У нас много перспективных направлений для совместной работы, в частности в сфере имплементации реформ", - отметил Разумков.
Председатель ВР также поблагодарил Швейцарию за эффективное экономическое сотрудничество. "Вы являетесь локомотивом для привлечения инвестиций в Украину. Мы рады, что Швейцария входит в пятерку крупнейших наших стран-инвесторов, и надеемся, что дружественные парламентские отношения усилят экономические, и, как следствие, увеличат объем инвестиций", - подчеркнул он.
На встрече также обсуждались вопросы относительно обеспечения прав человека на оккупированных территориях, пути урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и возвращения аннексированного Крыма, оказание поддержки со стороны Швейцарии на международных площадках, а также возможности изучения швейцарского опыта прямой демократии.
Председатель Верховной Рады пригласил представителей парламента Швейцарии посетить Украину, а также посетил заседание Национального совета и Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской Конфедерации.
Как сообщалось, председатель ВР Дмитрий Разумков 9-10 марта находится в Швейцарии с официальным визитом.
Понимаю, что рядом со Швейцарией уже лет 75 нет никакой враждебной, агрессивной империи, которая нападает на соседей? В каком мире живут эти зеленые люди?
думаете поможет ?
Где это Видано?
Где это Слыхано? -
Старый Осел
Молодого Везет!
Навіть Гітлер обісрався.
От з чим повинен ознайомитись Разумков.
а шо воно йому дасть?
Несмотря её малые размеры (площадь Швейцарии примерно равна площади Крыма), вооруженное вторжение в горную страну, испещренную тоннелями, укреплениями и высеченными в скалах огневыми точками, при 100% мобилизации её населения (прекрасно обученной и хорошо оснащенной народной милиции) делало захват Швейцарии крайне длительным и затратным мероприятием. 40-дневное противостояние Люфтваффе и «Швайцер люфтваффе» стоило немцам 11 самолетов. Потери швейцарцев оказались заметно ниже - всего 2 истребителя Bf.109E и один патрульный С-35. С середины 1940 года на германско-швейцарской границе восстановилось хрупкое перемирие.».
За день готівковий курс пройшов 1₴.
В онлайн обмінниках підтягнувся і Приватбанк.
А от деякі інші банки поки сплять.
А ваш банк поскільки продає валюту в даний момент?
Где это Слыхано? -
Старый Осел Молодого Везет!
Інвестори вже мажуть лижі. Причому сьогодні рвонули ті, хто розуміли, і давно намазав. Долар - по 27...
Разумков! Тобі пора повертатись в Україну і оголошувати розачергове засідання Верховної Ради з порядком денним "Про подолання наслідків обрання... призначення..." і т.д.
Разумков! Не затримуйся!
Вдруг кого заинтересует - просто одновременное совпадение нескольких маловероятных событий на одном временном этапе…
Об этом написал сегодня в ФБ заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.
1. В прошлый понедельник аналитики OECD снизили прогноз темпов роста мирового ВВП в 2020 г. на 0,5 пп до 2,4%. ЕЦБ должен выпустить прогноз на этой неделе. МВФ и Мировой банке - в апреле, но уже понятно, что прогнозы будут в сторону ухудшения.
Вопрос стоит лишь в том, будет ли выход из кризиса V-образным, или бизнесу надо вспоминать другие буквы алфавита.
2. В четверг Саудовская Аравия и РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) не смогли договориться по поводу продления соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, и Саудовская Аравия начала ценовую войну, в результате которой за weekend нефть марки Brent зафиксировала падение на 30% - до $34 -- это худшая динамика с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.
Стоимость US crude oil упала до 28 долл. Да, РФ будет не просто, но это еще один шок для мировой экономики, и нет - снижения цен на заправках в Украине не будет.
И да, в долгосрочной перспективе это еще и риск для зеленой энергетики (а значит, и для климата).
3. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала ниже 0.5% - исторически рекордно низкая цена - инвесторы с разных стран побежали в «тихую гавань» американских ценных бумаг.
Чтобы вы понимали, насколько это «рекордно низкая цена», стоит сказать, что в начале прошлой недели исторический минимум был на уровне … 1,3-1,4%.
4. Еще одна гавань - стоимость золота. На фоне распространения COVID-19 и падения доходности облигаций цена на золото показала самый существенный недельный рост с кризиса 2009 года и зафиксировалась на максимуме за последние семь лет.
5. ФРС первый раз со времен кризиса 2008 года провел снижение ставки (на 50 bps) между плановыми заседаниями.
6. Несмотря на экстраординарное решение ФРС и смягчение монетарной политики уровень волатильности на американском рынке зашкаливал на прошлой неделе. Фактически это были самые сильные «качели» с 2011 года - в начале недели рынок увидел рост на 5.1% (+1294 bps - лучший результат с 2009 года), затем во вторник падение на 800bps. В среду - опять рост на 1200 bps, и снова падаем в четверг.
И это уже после прошлой недели, когда биржевые индексы США и Европы упали более чем на 10% - тогда это стало самым сильным падением с 2008 года.
7. Выглядит так, что на фоне падения на азиатских рынках (Nikkei уже упал на 6% сегодня, гонконгский HSI - 4%) понедельник Dow может открыться на 1200 пунктов ниже. Нам предстоит еще одна турбулентная неделя.
8. По последним данным, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в более чем 100 странах, количество заразившихся по всему миру превысило 108,5 тыс. человек.
Во многих странах существенно нарушены экономические процессы, замедляется международная торговля, авиакомпании отменяют рейсы, государственные организации тестируют варианты удаленной работы.
9. А еще дефолт в Ливане - недавней Швейцарии Ближнего востока…
- Ливан объявил дефолт. Украина на очереди?
Каких вам … еще сигналов не хватает, чтобы понять, что в такой ситуации нельзя быть хрупкими…
***
Отмечу, что этот текст Владислав Рашкован написал сегодня утром.
Позднее его худшие ожидания подтвердились.
Фондовые биржи Европы грандиозно обрушились:
- Обвал на европейских биржах составил 7-11%
Также мощнейшим обвалом начались торги на биржах США…
Картинка от Рашкована
https://zbruc.eu/node/81633
2. А як щодо повних сімей ?
Наши не хотят бороться, они тупо уезжают в эмиграцию, укрепляя другие страны.