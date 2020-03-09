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 Политика Украины
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Все про:Швейцария (323) Разумков Дмитрий (414)

 Изучали опыт прямой демократии, - Разумков приехал с визитом в Швейцарию

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заверил председателя Национального совета Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Изабель Море и ее заместителя Ирэн Келин в том, что, Украина готова к всестороннему сотрудничеству со Швейцарией для развития двусторонних отношений.

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает пресс-служба ВР.

"Мне очень приятно, что именно наша делегация является первой иностранной для Федерального собрания нового созыва. Хочу пожелать вам успехов в дальнейшей работе и заверить, что Украина и Верховная Рада готовы всячески сотрудничать со Швейцарией для развития двусторонних отношений", - отметил украинский спикер.

Он рассказал собеседницам, что в Верховной Раде уже сформирована депутатская группа по вопросам межпарламентских связей со Швейцарией. "Важно, что сейчас началось активное взаимодействие и на уровне посольств, и на уровне парламентских групп дружбы. У нас много перспективных направлений для совместной работы, в частности в сфере имплементации реформ", - отметил Разумков.

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Председатель ВР также поблагодарил Швейцарию за эффективное экономическое сотрудничество. "Вы являетесь локомотивом для привлечения инвестиций в Украину. Мы рады, что Швейцария входит в пятерку крупнейших наших стран-инвесторов, и надеемся, что дружественные парламентские отношения усилят экономические, и, как следствие, увеличат объем инвестиций", - подчеркнул он.

На встрече также обсуждались вопросы относительно обеспечения прав человека на оккупированных территориях, пути урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и возвращения аннексированного Крыма, оказание поддержки со стороны Швейцарии на международных площадках, а также возможности изучения швейцарского опыта прямой демократии.

Председатель Верховной Рады пригласил представителей парламента Швейцарии посетить Украину, а также посетил заседание Национального совета и Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской Конфедерации.

Как сообщалось, председатель ВР Дмитрий Разумков 9-10 марта находится в Швейцарии с официальным визитом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180313
 
 
 Топ комментарии
 
Эти товарищи учитывают, что на Швейцарию уже лет 200 никто не нападал? )
Понимаю, что рядом со Швейцарией уже лет 75 нет никакой враждебной, агрессивной империи, которая нападает на соседей? В каком мире живут эти зеленые люди?
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А чого ж не спитали скільки у них коштує земля? І як її придбати? І які Закони?
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Эти товарищи учитывают, что на Швейцарию уже лет 200 никто не нападал? )
Понимаю, что рядом со Швейцарией уже лет 75 нет никакой враждебной, агрессивной империи, которая нападает на соседей? В каком мире живут эти зеленые люди?
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кривой спикер поехал за прямым опытом

думаете поможет ? Вивчали досвід прямої демократії, - Разумков приїхав із візитом до Швейцарії - Цензор.НЕТ 728

Где это Видано?

Где это Слыхано? -
Старый Осел

Молодого Везет!
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Пцікався, що таке Швейцарська Армія, і тоді, зрозумієш, чому на неї не нападали.
Навіть Гітлер обісрався.
От з чим повинен ознайомитись Разумков.
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Разумков повинен ознайомитись?
а шо воно йому дасть?
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Так.Вони добре себе показали в битві під Лейпцігом в 1813.
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Ну а шо Швейцария?Сьон-Сион.Там все бабки пархатых.Даже Гитлер Швейцарию обошол.Хотя они Гитлера спонсировпли.
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___«Немецкий истребитель Мессершмитт Bf.110C-1 (W. Nr. 2831) 5-й эскадрильи 1-й эскадры тяжелых истребителй (5.ZG1), сбитый 08.06.1940 г. силами швейцарской ПВО. 08.06.1940 г. немецкая авиация совершила открытый рейд на швейцарскую территорию. Целью налета являлись аэродромы ВВС Швейцарии. Группа бомбардировщиков He.111 под прикрытием 32-х истребителей Bf.110 были перехвачены двенадцатью швейцарскими истребителями Bf.109. В результате воздушного боя были сбиты один швейцарский и три немецких истребителя.
Несмотря её малые размеры (площадь Швейцарии примерно равна площади Крыма), вооруженное вторжение в горную страну, испещренную тоннелями, укреплениями и высеченными в скалах огневыми точками, при 100% мобилизации её населения (прекрасно обученной и хорошо оснащенной народной милиции) делало захват Швейцарии крайне длительным и затратным мероприятием. 40-дневное противостояние Люфтваффе и «Швайцер люфтваффе» стоило немцам 11 самолетов. Потери швейцарцев оказались заметно ниже - всего 2 истребителя Bf.109E и один патрульный С-35. С середины 1940 года на германско-швейцарской границе восстановилось хрупкое перемирие.».
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Вони все врахували.Певно,чотиримовну конфедерацію збираються робити.
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Михайло Демків@demkiv_m 5 ч

За день готівковий курс пройшов 1₴.
В онлайн обмінниках підтягнувся і Приватбанк.
А от деякі інші банки поки сплять.
А ваш банк поскільки продає валюту в даний момент?

Изучали опыт прямой демократии, - Разумков приехал с визитом в Швейцарию - Цензор.НЕТ 8127
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А чого ж не спитали скільки у них коштує земля? І як її придбати? І які Закони?
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Потому что дебилы. Им что в лоб, что полбу. Для них один выход - скопировать европейские законы под копирку. Но они и этого не могут сделать, извилин не хватает и желания. В Европе власть служит людям, а наши зеленые рептилии служат олигархам.
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Та які европейські? Там кацапія, під кальку, з часів міколи капустяного, під прикриттям потороченого керманича і сивочолого гетьмана.
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Розумков решил ездить с визитами , шоб как-то исправить впечатление в мире о Зеленском ?
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о зеленском уже не исправит, вот чть поправить об Украине пробует, но что то не очень.
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ему на зелю насрать.... они автономные попутчики
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Зеля и так уже ,,впечатлил,, весь мир своим идиотизмом
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Где это Видано?
Где это Слыхано? -
Старый Осел Молодого Везет! Вивчали досвід прямої демократії, - Разумков приїхав із візитом до Швейцарії - Цензор.НЕТ 5765
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Разумков: "поблагодарил Швейцарию за эффективное экономическое сотрудничество. Вы являетесь локомотивом для привлечения инвестиций в Украину" - забудь.
Інвестори вже мажуть лижі. Причому сьогодні рвонули ті, хто розуміли, і давно намазав. Долар - по 27...

Разумков! Тобі пора повертатись в Україну і оголошувати розачергове засідання Верховної Ради з порядком денним "Про подолання наслідків обрання... призначення..." і т.д.
Разумков! Не затримуйся!
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Кто выпустил этих недоучен...с обезьянника...?
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«Каких вам еще сигналов не хватает?»: новый глобальный кризис стартовал - эксперт Март 9, 2020Без рубрикиКомментарии
Изучали опыт прямой демократии, - Разумков приехал с визитом в Швейцарию - Цензор.НЕТ 5811Вдруг кого заинтересует - просто одновременное совпадение нескольких маловероятных событий на одном временном этапе…
Изучали опыт прямой демократии, - Разумков приехал с визитом в Швейцарию - Цензор.НЕТ 1182

Об этом написал сегодня в ФБ заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.
1. В прошлый понедельник аналитики OECD снизили прогноз темпов роста мирового ВВП в 2020 г. на 0,5 пп до 2,4%. ЕЦБ должен выпустить прогноз на этой неделе. МВФ и Мировой банке - в апреле, но уже понятно, что прогнозы будут в сторону ухудшения.
Вопрос стоит лишь в том, будет ли выход из кризиса V-образным, или бизнесу надо вспоминать другие буквы алфавита.
2. В четверг Саудовская Аравия и РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) не смогли договориться по поводу продления соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, и Саудовская Аравия начала ценовую войну, в результате которой за weekend нефть марки Brent зафиксировала падение на 30% - до $34 -- это худшая динамика с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.
Стоимость US crude oil упала до 28 долл. Да, РФ будет не просто, но это еще один шок для мировой экономики, и нет - снижения цен на заправках в Украине не будет.
И да, в долгосрочной перспективе это еще и риск для зеленой энергетики (а значит, и для климата).
3. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала ниже 0.5% - исторически рекордно низкая цена - инвесторы с разных стран побежали в «тихую гавань» американских ценных бумаг.
Чтобы вы понимали, насколько это «рекордно низкая цена», стоит сказать, что в начале прошлой недели исторический минимум был на уровне … 1,3-1,4%.
4. Еще одна гавань - стоимость золота. На фоне распространения COVID-19 и падения доходности облигаций цена на золото показала самый существенный недельный рост с кризиса 2009 года и зафиксировалась на максимуме за последние семь лет.
5. ФРС первый раз со времен кризиса 2008 года провел снижение ставки (на 50 bps) между плановыми заседаниями.
6. Несмотря на экстраординарное решение ФРС и смягчение монетарной политики уровень волатильности на американском рынке зашкаливал на прошлой неделе. Фактически это были самые сильные «качели» с 2011 года - в начале недели рынок увидел рост на 5.1% (+1294 bps - лучший результат с 2009 года), затем во вторник падение на 800bps. В среду - опять рост на 1200 bps, и снова падаем в четверг.
И это уже после прошлой недели, когда биржевые индексы США и Европы упали более чем на 10% - тогда это стало самым сильным падением с 2008 года.
7. Выглядит так, что на фоне падения на азиатских рынках (Nikkei уже упал на 6% сегодня, гонконгский HSI - 4%) понедельник Dow может открыться на 1200 пунктов ниже. Нам предстоит еще одна турбулентная неделя.
8. По последним данным, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в более чем 100 странах, количество заразившихся по всему миру превысило 108,5 тыс. человек.
Во многих странах существенно нарушены экономические процессы, замедляется международная торговля, авиакомпании отменяют рейсы, государственные организации тестируют варианты удаленной работы.
9. А еще дефолт в Ливане - недавней Швейцарии Ближнего востока…
- Ливан объявил дефолт. Украина на очереди?
Каких вам … еще сигналов не хватает, чтобы понять, что в такой ситуации нельзя быть хрупкими…
***
Отмечу, что этот текст Владислав Рашкован написал сегодня утром.
Позднее его худшие ожидания подтвердились.
Фондовые биржи Европы грандиозно обрушились:
- Обвал на европейских биржах составил 7-11%
Также мощнейшим обвалом начались торги на биржах США…
Картинка от Рашкована
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А по документам изучить не могли? Обязательно кучу государственных денег потратить?
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Швейцарія ще не підозрює, що "імплементація реформ" для Зекоманди це всього лише віддіти Бені "приватбанк" )))))
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а де виставлена та пряма дімакратія для вивчення? В якому музєуму?
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какой там опыт? о чем? зачем? а коронвирус? летаешь за наш счет свои банковские справы поправлять? слуги вы просто упыри какие то........!
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Это в Швейцарии Плейшнер выпал с третьего этажа?
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Чтобы играть в "прямую демократию", нужно научить людей мыслить логически, составлять собственное мнение на основе собственной аналитики, а не повторять за говорящими головами. Также, не стоит давать право голосовать идиотам.
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уся українська демократія основана баблом кількох олігархів і 2ма-4ма "незалежними" агенствами з соціологічних досліджень типу центра Разумкова. Як ти думаєш - є в тому демократія, чи українська демократія - це просто фікція, а насправді процвітає какократія?
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Думаю что так и есть - использование инструментов демократии для управления оболваненным телевизором (и не только) большинством населения, в интересах группы лиц.
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Було б дивно, якщо б то було не так. В Україні усі вихідні умови для какократії, навіть спрятливіші, ніж у цій статті:
https://zbruc.eu/node/81633
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плейшнеры к недвижимости присматриваются... нужно же монетизировать власть как-то...
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Опыт прямой демократии хорошо изучать в Бухаресте
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Он бы лучче в США съездил, про суды Линча разузнал. Перья себе б там повыбирал, что ли
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Изучали опыт прямой демократии/ Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./ Открывать рынок земли нужно(Коломойскому), - Разумков о земельной реформе. /Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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Поехала козлина виллу покупать или счёт в банке открывать для не ворованных денег?
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А опыт хранения автоматического оружия в каждом доме они изучать в Швейцарии не хотят? А что так?
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Він виконує вказівки Мертветчука-Путлєра про пряму демократію в Україні?
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Не хочу нічого прогнозувати, але тільки розгляд "Земельної Реформи" дійде до кінця - тут вам і звіздець прилетить.
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алоизыч тоже был большой поклонник прямой демократии. помнится Парубий как-то на сей счёт высказался... Вивчали досвід прямої демократії, - Разумков приїхав із візитом до Швейцарії - Цензор.НЕТ 3866
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По примитивному варианту пройдусь. А не бабло ли отвезли пристроить? Жареным ведь пахнет.
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Розумков і пряма демократія?Це щось нове!Не було і не буде прямої демократії в Україні!Навіть запуск ринку землі в Україні МВФові не світить через 29-и річну жадобську мафію, яка замість справжнього ринку землі з десятками га землі в одні руки, включаючи іноземців, хоче розвести народ черговим нахабним рейдерством тис.га землі в одні руки без будь-якого викупу землі державою у народу для запуску ринку продажi права оренди (93%) і перепродажу (7%), як в Ізраїлі, або викупу землі державою у народу для передачі права розпорядження земельним ринком (право оренди, право продажу) - провінціям, як в Канаді (не більше 8 га.В одні руки).Євреї мають свою державу,а укри(унокиєроди)-навіть не нація-дивляться,мов барани,як їх стрижуть.Як казав Шевченко:"Німії,подлії раби"-які "дивились і мовчали,та мовчки чухали чуби",коли їх обстригали.А це чмошне типу розумко всі поправки по ринку землі жере тисячами в гнилому парламенті.
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Швейцарские банки воров сдают с потрохами.
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Блин, чувствую, впереди у нас очередная волна ,,реформ в турборежиме,,
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Він мені чомусь нагадує пупса. Такого совєцького і пластикового для дітей. На свого батька він зовсім не схожий. Вчені вже довели що інтелект передається виключно по жіночій лінії. Якщо згадати що старший Разумков розлучився з його матір'ю і саме вона займалася його вихованням то наслідки не тільки на лиці... Вивчали досвід прямої демократії, - Разумков приїхав із візитом до Швейцарії - Цензор.НЕТ 6572
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1. Що скажете про тих успішних / розумних / нормальних, кого виховала одна мама, бо пішла від татка-козла чи алкаша або він сам, страшно "вумний" кинув власних дітей і ховався не платив аліменти і не брав участі у їхньому вихованні ?
2. А як щодо повних сімей ?
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Вам надо в Северную Корею и в вашу Россию ехать,куда нас и ведете вы,зеленые ироды! Ломбардист и скупщик краденого уже считает себя государственным "деятелем"!
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Медведчук с молодыми рыгами спят и видят, как принять закон о референдуме, который позволит манипулировать гласом народа, как угодно ху#лу.
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Чепуха. Швейцария - страна среднего класса. Граждане ответственны, и потому могут решать вопросы на референдумах. Украина - страна нищих людей,в подавляющем большинстве, которые за два кило гречки выберут козу с барабаном, если Беня про неё сериал снимет.
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Не надоело унижаться?Опять же получишь ссаной тряпкой по свинособачему иплу🌷×××
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Лапоть, ты ошибся и забрёл не туда. Тебе на русвесну.
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Конфедеративное устройство изучает значит , ну ну .
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В Швейцарии самое основное это банки, ну и все остальное, которое в Украине никогда не будет, менталитет не тот.
Наши не хотят бороться, они тупо уезжают в эмиграцию, укрепляя другие страны.
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А с кем бороться ? С режимом монобольшинства, который выбрала самая тупая часть населения ? И как бороться ? Для борьбы для начала нужно $$аными тряпками выгнать с Банковой засевших там шнырей, и вернуть туда Гетьмана.
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конечно сотрудничать... они нам деньги, а мы им нашу любовь и уважение
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Там богдан со товарищи кассу партийную наполняет. Дабы конверты животворящие не опустели. А этот шляется по Европам, демократию изучает. Интеллигент.
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привезли чорний партійний нал на свої рахунки
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Швейцарская модель нам не надо потому что там федерация! Нам нужно унитарность оставить страны и ввести прямую демократию! Потому что федерация в Украине - это развал! в Украине нужно создать сайт прямой демократии и должно быть местные сайты прямой демократии, как местные Рады и все Украинскую прямую демократию, как верховная Рада. И люди на этих сайтах смогут выдвигать законы и будут голосовать за них или против или воздержаться и не голосовать. Те законы, которые будут набирать нужное число голосов будут приняты и они будут высшее право иметь и выше Рады. Для пенсионеров можно создать колл центры в которых они могут позвонить и сказать свой идентификационный номер и продиктовать свой предложенный закон и если все люди поддержат, то его примут! Также нужно создать канал на который могут придти любые граждане в порядке очереди и рассказать про свой закон, и также на сайте можно создать видео хостинг или на ютубе с подробными объяснениями идеи. И на сайте еще нужно создать раздел обсуждений и улучшений законопроекта. Должны быть комментарии также, чтобы критики были. Также должны быть законодательные эксперты, чтобы давали свои комментарии. Короче, пусть Розумков напишет мне в комментах и я ему напишу лучшую прямую демократию в мире и не только реформу для наделения народа инструментом власти, а и напишу о том, как провести реформу судов, чтобы они стали честными и тут по тому же принципу идем и смотрим в Римское право в котором народ был судьей. Создается сайт народного суда. Адвокаты и прокуроры предоставляют доказательства и говорят статьи, а народ ознакамливается со статьями обвинения и доказательствами и голосует и виновен или невиновен или воздержаться и что больше наберет, то такой и вердикт! Все проще не куда. И не нужно ничего копировать у кого то! Нужно свое создать! Это же проще некуда! Пусть ко мне обратятся и я в этих темах шарю и идеальные реформы проведу и прямой демократии и института права! Тем более я много прочитал про системы возможные и я четко имею представление, какая система нужна Украине в ее реалиях! я знаю, как оторвать от власти олигархов и мафию и дать народу власть, чтобы больше не было ни одного протеста потому что народ будет иметь контроль и власть и сможет увольнять любого министра, или депутата отзывать или президента в отставку отправить или вето наложить на плохие законы. Народ в коллективных решениях всегда справедлив. Дайте народу власть и это будет устойчивая страна и такая система будет держаться дольше всего! И люди будут счастливы и будут работать на процветание государства!
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