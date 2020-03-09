 Британское правительство создало спецподразделение для борьбы с российскими фейками о COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider.
Чиновники Белого дома обвинили РФ в создании тысяч фальшивых аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram, чтобы распространять теории заговора о том, что США каким-то образом были причиной возникновения вируса.
В сообщениях содержались заявления о том, что этот вирус был попыткой США "вести экономическую войну с Китаем", что это было биологическое оружие, разработанное ЦРУ, и что его поощряли, "чтобы продвигать антикитайские сообщения".
Кампания была впервые обнаружена в середине января, когда в нескольких тысячах учетных записей, многие из которых ранее были связаны с деятельностью в России, были опубликованы "почти идентичные" сообщения о коронавирусе, согласно отчету Центра глобального взаимодействия Государственного департамента.
8 марта правительство Великобритании объявило, что создано подразделение по борьбе с дезинформацией, которое будет работать с социальными медиа для "выявления и реагирования" на эти и другие теории заговора, распространяемые иностранными державами.
Напомним, согласно отчету Госдепа США, обнародованному в конце февраля, тысячи аккаунтов в социальных сетях, имеющих отношение к России, могли использоваться для тиражирования дезинформации о том, что за распространением коронавируса COVID-19 стоит ЦРУ. По данным чиновников Государственного департамента США, фейковые аккаунты используют в Twitter, Facebook и Instagram. Сообщение размещают на нескольких языках. В частности, с аккаунтов размещают информацию, что вирус, вызывающий COVID-19, был биологическим оружием, разработанным Центральным разведывательным управлением США чтобы вести экономическую войну с Китаем. Многие из этих аккаунтов ранее использовались, чтобы распространять дружественные России сообщения о войне в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции.
Хіба то порохоботи?
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что обратился к министру здравоохранения с требованием не размещать эвакуированных из Уханя (Китай) украинцев в частном санатории Обуховского района. Об этом он написал на своей странице в Fаcebook.
Я не вполне в курсе, а 94-й округ - это таки где?
госдепа путена"?
Источник: https://censor.net.ua/n3180311»
Так у нас, вже хтось сказав, що вірус придумали в Китаї?
Чи це теж русскій фейк?
Тебе це сильно вразило?
Ти ніколи не чекав такого від Россіі?
Мова про те, що саме Россія розповсюджує такі фейки про США і Англію.
В. Бланк.
Нажаль, не кіноман. У рік, може пару фільмів. У минулому - «Донбасс» Сергія Лозниці. Там правда, я передивився у нього все, після того, як випадково побачив тізер «Счастьє мое».
Мова взагалі, що Россія розповсюджує фейки про США, Англію, Україну.
Над цим працюють RT, Sputnik, і масса прикормлених нафтодолларами медіапроституток.
І про це всі повинні знати.
чтобы распространять теории заговора
о том, что США каким-то образом были причиной возникновения вируса"
слишком однобокое видение фэйков , тиражирования дезинформации и
массовой деструктивной деятельности рашизма в социальных сетях .
Украинская сторона считает, что эпидемия коронавируса произошла в результате утечки в закрытой лаборатории в Ухани (Китай).
Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
совершенно колоссальные .
в отчете "Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019"
(Отчет Совместной миссии ВОЗ-Китай по коронавирусной болезни 2019)
за период 16-24 February 2020
отмечено что в Китае летально завершались 13,4%% .
в тоже время при сопоставлении этой инфы с данными на сайте
наблюдается следующая динамика летальности :
20.02.20 13,0% - всего 74,5k инфицированных в Китае
21.02.20 12,2%
22.02.20 11,3%
23.02.20 10,6
24.02.20 10,4
25.02.20 9,7
26.02.20 9,1
27.02.20 8,4
28.02.20 7,7
29.02.20 7,2
01.03.20 6,8
02.03.20 6,5
03.03.20 6,2
04.03.20 5,9
05.03.20 5,7
06.03.20 5,6%
07.03.20 5,5%
08.03.20 5,4% - 80,7k инфицированных в Китае
то есть всего за 18 дней летальность "уронили" в 2,4 раза !!!
и это при том,
что ВОЗ заявляет о новых мутациях вируса повышающих летальность ;
что у человека НЕ-ВЫ-РА-БА-ТЫ-ВА-ЕТСЯ иммунитет к этому вирусу ;
что отсутствуют сыворотки для прививок ;
что отсутствуют лекарства для лечения как взагали так тяжёлых случаев ;
читателям данной темы на censor.net
со своей стороны могу сказать только одно :
ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ИДИОТОМ - БУДЬ ИДИОТОМ и
них.ра не-ше-ве-ли своими извилинами
наблюдается следующая динамика летальности :
20.02.20 13,0% - всего 74,5k инфицированных в Китае
21.02.20 12,2%
... ...
03.03.20 6,2%
04.03.20 5,9%
05.03.20 5,7%
06.03.20 5,6%
07.03.20 5,5%
08.03.20 5,4% - 80,7k инфицированных в Китае
то есть всего за 18 дней летальность "уронили" в 2,4 раза !!!
и это при том,
что ВОЗ заявляет о новых мутациях вируса повышающих летальность ;
что у человека НЕ-ВЫ-РА-БА-ТЫ-ВА-ЕТСЯ иммунитет к этому вирусу ;
что отсутствуют сыворотки для прививок ;
что отсутствуют лекарства для лечения как взагали так тяжёлых случаев ;
читателям данной темы на censor.netсо своей стороны могу сказать только одно :
ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ИДИОТОМ - БУДЬ ИДИОТОМ и
них.ра не-ше-ве-ли своими извилинами
а скільки просто від грипа помирає ? , якщо порівняти ??
Viktor Turchanikov (04.03.2020 07:52)
В сотни и тысячи раз меньше. Не ищите точного ответа,
слишком много лиц заинтересованных в искажении правды,
и слишком много возможностей для манипуляции.
04.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 12866
05.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 15006
06.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 17818
07.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 21527
08.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 28323 <= исправлено, было
3832309.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 29306
летальный исход (deaths) 08.03 deaths =497 ; 09.03 deaths =706 ( +209 )
выздоровели (recovered) : 08.03 ( 2869 / 28323 ) ; 09.03 ( 3389 / 29306 ) +520 вызд / +983 инфц
смертность 04.03 : ~23 -:-26%% (217 / 837) от числа выздоровевших
смертность 05.03 : ~22 -:-25%% (273 / 1222) от числа выздоровевших
смертность 06.03 : ~20 -:-23%% (341 / 1684) от числа выздоровевших
смертность 07.03 : ~20 -:-23%% (421 / 1984) от числа выздоровевших
смертность 08.03 : ~17 -:-21%% (497 / 2869) от числа выздоровевших
смертность 09.03 : ~17 -:-21%% (706 / 3389) от числа выздоровевших