 Британское правительство создало спецподразделение для борьбы с российскими фейками о COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider.

Чиновники Белого дома обвинили РФ в создании тысяч фальшивых аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram, чтобы распространять теории заговора о том, что США каким-то образом были причиной возникновения вируса.

В сообщениях содержались заявления о том, что этот вирус был попыткой США "вести экономическую войну с Китаем", что это было биологическое оружие, разработанное ЦРУ, и что его поощряли, "чтобы продвигать антикитайские сообщения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВОЗ признали - существует реальная угроза пандемии коронавируса

Кампания была впервые обнаружена в середине января, когда в нескольких тысячах учетных записей, многие из которых ранее были связаны с деятельностью в России, были опубликованы "почти идентичные" сообщения о коронавирусе, согласно отчету Центра глобального взаимодействия Государственного департамента.

8 марта правительство Великобритании объявило, что создано подразделение по борьбе с дезинформацией, которое будет работать с социальными медиа для "выявления и реагирования" на эти и другие теории заговора, распространяемые иностранными державами.

Напомним, согласно отчету Госдепа США, обнародованному в конце февраля, тысячи аккаунтов в социальных сетях, имеющих отношение к России, могли использоваться для тиражирования дезинформации о том, что за распространением коронавируса COVID-19 стоит ЦРУ. По данным чиновников Государственного департамента США, фейковые аккаунты используют в Twitter, Facebook и Instagram. Сообщение размещают на нескольких языках. В частности, с аккаунтов размещают информацию, что вирус, вызывающий COVID-19, был биологическим оружием, разработанным Центральным разведывательным управлением США чтобы вести экономическую войну с Китаем. Многие из этих аккаунтов ранее использовались, чтобы распространять дружественные России сообщения о войне в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции.