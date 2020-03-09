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Все про:Великобритания (2296) дезинформация (140) Россия (75134) США (16198) фейк (253) COVID-19 (588)

 Британское правительство создало спецподразделение для борьбы с российскими фейками о COVID-19

Великобритания создала специальное подразделение для борьбы с дезинформацией о новом коронавирусе после того, как США обвинили Россию в распространении ряда теорий заговора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider.

Чиновники Белого дома обвинили РФ в создании тысяч фальшивых аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram, чтобы распространять теории заговора о том, что США каким-то образом были причиной возникновения вируса.

В сообщениях содержались заявления о том, что этот вирус был попыткой США "вести экономическую войну с Китаем", что это было биологическое оружие, разработанное ЦРУ, и что его поощряли, "чтобы продвигать антикитайские сообщения".

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Кампания была впервые обнаружена в середине января, когда в нескольких тысячах учетных записей, многие из которых ранее были связаны с деятельностью в России, были опубликованы "почти идентичные" сообщения о коронавирусе, согласно отчету Центра глобального взаимодействия Государственного департамента.

8 марта правительство Великобритании объявило, что создано подразделение по борьбе с дезинформацией, которое будет работать с социальными медиа для "выявления и реагирования" на эти и другие теории заговора, распространяемые иностранными державами.

Напомним, согласно отчету Госдепа США, обнародованному в конце февраля, тысячи аккаунтов в социальных сетях, имеющих отношение к России, могли использоваться для тиражирования дезинформации о том, что за распространением коронавируса COVID-19 стоит ЦРУ. По данным чиновников Государственного департамента США, фейковые аккаунты используют в Twitter, Facebook и Instagram. Сообщение размещают на нескольких языках. В частности, с аккаунтов размещают информацию, что вирус, вызывающий COVID-19, был биологическим оружием, разработанным Центральным разведывательным управлением США чтобы вести экономическую войну с Китаем. Многие из этих аккаунтов ранее использовались, чтобы распространять дружественные России сообщения о войне в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции. 

Источник: https://censor.net.ua/n3180311
 
   
 Топ комментарии
 
Интересно , а кто виноват в дикарском позорище в Н. Санжарах, по-Вашему? Случайно, не те, кто через дупу организовывал эвакуацию? Случайно, не говорящая жопа Бени Дубинский разгонял зраду и панику?
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Ты считаешь Дубинского, Зеленского, Василевскую-Смаглюк, Данилова и прочих слуг порохоботами?
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Ихтамнев хлебом не корми, дай посфиздеть.
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Що його придумали в Ухані?
Хіба то порохоботи?
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Интересно , а кто виноват в дикарском позорище в Н. Санжарах, по-Вашему? Случайно, не те, кто через дупу организовывал эвакуацию? Случайно, не говорящая жопа Бени Дубинский разгонял зраду и панику?
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Угу. Бородатая жопа пишет, шо оно героически отстояло свой округ от предполагаемого размещения там жутко опасных эвакуированных. Это читают люди в Н.Санжарах. А через пару дней узнают, шо этих самых ужасных эвакуированных везут к ним. Так кто раздул панику????
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А разве бородатая жопа не состоит в монобольшинстве Моники? Получается, шо член моновласти разгонял панику и , по крайней мере, косвенно виноват в происшедшем в Н.Санжарах.А вовсе не мифические "порохоботы". Кстати, маленькие зелененькие порохоботики скоро уже начнут скакать по кухням зебилов, судя по всему
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что обратился к министру здравоохранения с требованием не размещать эвакуированных из Уханя (Китай) украинцев в частном санатории Обуховского района. Об этом он написал на своей странице в Fаcebook.

Я не вполне в курсе, а 94-й округ - это таки где?
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Примеры разгона антиукраинских фейков порохоботами я вам привел - стеры. Все мои сообщения в этой теме- стерты. О чем с вами говорить?
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Ну хотя бы о том, шо говорящая жопа, член моновлады как раз и разгонял панику про размещение эвакуированных. Или о Ваших попытках создать фейки.
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Поподробнее, про мои попытки создать фейки. Упс. В ответ будет как обычно вой про "огентов госдепа путена"?
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Вы пытаетсь первалить вину с моновлады Моники на мифических "порохоботов". И я Вам достаточно убедительно доказал, шо Вы - фейкомет. А чей Вы агент - не суть важно. Британський уряд створив спецпідрозділ для боротьби з російськими фейками про COVID-19 - Цензор.НЕТ 8955
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Ты считаешь Дубинского, Зеленского, Василевскую-Смаглюк, Данилова и прочих слуг порохоботами?
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Не надоело каждый день унижаться?Опять же получишь ссаной тряпкой по свинособачему иплу😂🌷××××
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Кацапсинка, а напомни, сколько вы в Чечне своих сограждан уничтожили? Десятки тысяч? Сотни?
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Британское правительство такие же дурачки как и евросоюз.Отключить нет и банки.И всё рашка грохнется и заткнётся.А не на грабли наступать крайнюю озабоченность включать.Рашка вам на это крайнюю плоть показывает.Нельзя с русскими свиньями договариваться.
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Я даже слышал шо Елизавета 2 и Елизавета1 -рептилоиды.
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«Чиновники Белого дома обвинили РФ в создании тысяч фальшивых аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram, чтобы распространять теории заговора о том, что США каким-то образом были причиной возникновения вируса.
Источник: https://censor.net.ua/n3180311»
Так у нас, вже хтось сказав, що вірус придумали в Китаї?
Чи це теж русскій фейк?
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Ха. Никогда не слышал такой версии, но теперь задумался. Спасибо британским спецслужбам, что качественно отрекламировали какие-то непонятные посты, которые никто бы и не заметил Британський уряд створив спецпідрозділ для боротьби з російськими фейками про COVID-19 - Цензор.НЕТ 1974
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Задумався, чому Россія розповсюджує такі фейки про США і Англію?
Тебе це сильно вразило?
Ти ніколи не чекав такого від Россіі?
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Ну я читал версию, что это китайцы разрабатывали какой-то вирус и случайно упустили. Но чтобы США заразило китайцев - не слышал. Хотя признаю, "американская" версия логичней, чем "китайская"
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Ти трохи відволікся від теми.
Мова про те, що саме Россія розповсюджує такі фейки про США і Англію.
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«Ви повинні твердо пам'ятати, що з усіх мистецтв для нас найважливішим є кіно».
В. Бланк.
Нажаль, не кіноман. У рік, може пару фільмів. У минулому - «Донбасс» Сергія Лозниці. Там правда, я передивився у нього все, після того, як випадково побачив тізер «Счастьє мое».
Мова взагалі, що Россія розповсюджує фейки про США, Англію, Україну.
Над цим працюють RT, Sputnik, і масса прикормлених нафтодолларами медіапроституток.
І про це всі повинні знати.
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Камнями их, фейки эти.
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США "обвинили РФ в создании тысяч фальшивых аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram,
чтобы распространять теории заговора
о том, что США каким-то образом были причиной возникновения вируса"

слишком однобокое видение фэйков , тиражирования дезинформации и

массовой деструктивной деятельности рашизма в социальных сетях .
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Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории: и не надо тут на животных оглядываться, - Данилов. АУДИО
Украинская сторона считает, что эпидемия коронавируса произошла в результате утечки в закрытой лаборатории в Ухани (Китай).

Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
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Что за хрень непонятную я прочитал,кацапы вроде как наоборот стараются умолчать о масштабах заболевших и умерших в рашке
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манипуляции с цифирью относительно летальности короновируса
совершенно колоссальные .
в отчете "Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019"
(Отчет Совместной миссии ВОЗ-Китай по коронавирусной болезни 2019)
за период 16-24 February 2020
отмечено что в Китае летально завершались 13,4%% .

в тоже время при сопоставлении этой инфы с данными на сайте
наблюдается следующая динамика летальности :
20.02.20 13,0% - всего 74,5k инфицированных в Китае
21.02.20 12,2%
22.02.20 11,3%
23.02.20 10,6
24.02.20 10,4
25.02.20 9,7
26.02.20 9,1
27.02.20 8,4
28.02.20 7,7
29.02.20 7,2
01.03.20 6,8
02.03.20 6,5
03.03.20 6,2
04.03.20 5,9
05.03.20 5,7
06.03.20 5,6%
07.03.20 5,5%
08.03.20 5,4% - 80,7k инфицированных в Китае

то есть всего за 18 дней летальность "уронили" в 2,4 раза !!!
и это при том,
что ВОЗ заявляет о новых мутациях вируса повышающих летальность ;
что у человека НЕ-ВЫ-РА-БА-ТЫ-ВА-ЕТСЯ иммунитет к этому вирусу ;
что отсутствуют сыворотки для прививок ;
что отсутствуют лекарства для лечения как взагали так тяжёлых случаев ;

читателям данной темы на censor.net
со своей стороны могу сказать только одно :
ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ИДИОТОМ - БУДЬ ИДИОТОМ и
них.ра не-ше-ве-ли своими извилинами
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в тоже время при сопоставлении этой инфы с данными на сайте
наблюдается следующая динамика летальности :
20.02.20 13,0% - всего 74,5k инфицированных в Китае
21.02.20 12,2%
... ...
03.03.20 6,2%
04.03.20 5,9%
05.03.20 5,7%
06.03.20 5,6%
07.03.20 5,5%
08.03.20 5,4% - 80,7k инфицированных в Китае

то есть всего за 18 дней летальность "уронили" в 2,4 раза !!!
и это при том,
что ВОЗ заявляет о новых мутациях вируса повышающих летальность ;
что у человека НЕ-ВЫ-РА-БА-ТЫ-ВА-ЕТСЯ иммунитет к этому вирусу ;
что отсутствуют сыворотки для прививок ;
что отсутствуют лекарства для лечения как взагали так тяжёлых случаев ;

читателям данной темы на censor.netсо своей стороны могу сказать только одно :
ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ИДИОТОМ - БУДЬ ИДИОТОМ и
них.ра не-ше-ве-ли своими извилинами

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Петя тоже созда спец подразделение быстрого реагирования для борьбы со здавым смыслом называется: "Универсальный Порохобот Секьюрити" сокращенно УПС, занимается разгоном фейков, порчей имиджа Украины, саботажем, работой на Рассею, и прикрытием оного пятой точки...англичане нервно курят в сторонке))
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Roman Ivanovich (04.03.2020 07:45)

а скільки просто від грипа помирає ? , якщо порівняти ??

Viktor Turchanikov (04.03.2020 07:52)

В сотни и тысячи раз меньше. Не ищите точного ответа,

слишком много лиц заинтересованных в искажении правды,

и слишком много возможностей для манипуляции.


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инфа по состоянию на утро 09.03

04.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 12866
05.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 15006
06.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 17818
07.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 21527
08.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 28323 <= исправлено, было 38323
09.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 29306

летальный исход (deaths) 08.03 deaths =497 ; 09.03 deaths =706 ( +209 )
выздоровели (recovered) : 08.03 ( 2869 / 28323 ) ; 09.03 ( 3389 / 29306 ) +520 вызд / +983 инфц

смертность 04.03 : ~23 -:-26%% (217 / 837) от числа выздоровевших
смертность 05.03 : ~22 -:-25%% (273 / 1222) от числа выздоровевших
смертность 06.03 : ~20 -:-23%% (341 / 1684) от числа выздоровевших
смертность 07.03 : ~20 -:-23%% (421 / 1984) от числа выздоровевших
смертность 08.03 : ~17 -:-21%% (497 / 2869) от числа выздоровевших
смертность 09.03 : ~17 -:-21%% (706 / 3389) от числа выздоровевших

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