 Мартовскую сессию Европарламента сокращают в два раза из-за коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"На этой неделе пленарная сессия состоится в Брюсселе, а не в Страсбурге. Но эта сессия будет отличаться от прочих. Она будет более короткой, чем обычно по только что принятому решению конференции председателей (Европарламента и политических фракций )", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге.

"Председатели политических фракций вместе с председателем парламента решили сократить пленарную сессию на этой неделе в рамках мер, которые принимаются для того, чтобы адаптироваться к ситуации, которую мы переживаем в связи с инфекцией коронавируса, охватившей мир, включая ЕС, и найти баланс между обязанностью Европарламента выполнять функции и продолжать играть свою роль в столь важный момент, а с другой стороны, способствовать тому, чтобы наиболее возможно избежать распространения коронавируса", - объяснил Дук.

Сессия пройдет вечером в понедельник и во вторник, 9-10 марта, уточнил он. В понедельник сессию откроют для согласования организационных вопросов, во вторник состоится полный рабочий день, когда пройдут дебаты по ряду неотложных тем, в частности, по кризису, вызванному коронавирусом. Планируются дебаты по миграционному кризису на греческо-турецкой границе и долгосрочному бюджетному плану ЕС на 2021-2027 годы.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.