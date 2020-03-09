EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Коронавирус из Китая Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  1732  16
Материалы по теме:
Все про:Донецк (6070) оккупация (6918) Пантюшенко Богдан (1)

 Люди очень боятся, там реально 1937-й, - освобожденный из плена боец Пантюшенко о Донецке

Если Россия отпустит Донбасс, Украина его реинтегрирует.

Такую уверенность высказал танкист 1-й отдельной танковой бригады ВСУ Богдан Пантюшенко, который попал в плен "ДНР" в январе 2015 года и был освобожден в декабре 2019 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"На тех территориях даже если начать говорить об Украине, можно пропасть на несколько лет - и появиться через несколько лет в списке обмена. Люди очень боятся. Там реально 1937-й год - это касается политики, разговоров об Украине или разговоров о движении "республики" в ту или иную сторону", - заявил бывший пленный.

Он пояснил, что на оккупированных территориях процветает стукачество, превосходство силовых структур над всеми сферами жизни.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": День рождения поэта Шевченко в оккупированном Симферополе: полиция РФ запретила петь гимн Украины. ФОТОрепортаж

"Люди загнаны в угол за чертой бедности. Мы выезжали на "рабочке", то есть своими глазами видели, что в Донецке. В центре поддерживают чистоту, показывают людям картинку, что все хорошо, что у них мирное время, что они живут, как и жили. Но очень много закрытых магазинов и других объектов. Зарплата продавца на рынке в 2017 году была 5000 рублей. Если переводить на наши деньги, даже не будет 2 тысяч гривен. Низкие коммунальные тарифы - это мина замедленного действия, потому что это - то, что приходилось платить в Украине. Люди жили "на халяву", но она суммируется и надо будет выплатить, или отрежут. Сейчас тарифы понемногу, чтобы людей не спугнуть, поднимаются. Ездят микроавтобусы в определенное время по микрорайонам, где можно заплатить. То есть раньше вообще можно было не платить, сейчас навязчиво просят", - сообщил Пантюшенко.

Он пояснил, как получал информацию: "И охранники, и вертухаи, когда с ребятами сидел в "казаках" и в помещении СБУ, и в пенитенциарной системе, говорил с военными, гражданскими, зэками - со многими людьми: меня всегда интересовало мнение людей о всей этой ситуации".

Мнения были разные, подчеркнул освобожденный.

"До того, как Захарченко взял под себя власть, было по-другому. Люди сначала были обмануты пропагандой, участвовали в становлении этой "республики", затем разочаровались. Тех, кто сначала брал оружие и служил в ополчении, с 2016-го почти нет: все разочаровались, ушли. Служат те, кто не может себя найти в любом другом направлении. Рядовой получает в них 17-19 тысяч рублей, и это достаточно высокая зарплата на тех территориях, больше ты нигде просто не заработаешь. Приходится по нужде брать оружие в руки и воевать или хотя бы просто служить. Я их понимаю, но не оправдываю", - отметил он.

Также читайте: Боевики НВФ "ДНР" лишили украинский язык "статуса государственного" на оккупированном Донбассе

Пантюшенко уточнил, что живущие в Донецкой области чаще всего не выезжали оттуда, а если где и были, то в российском Ростове.

"Они себе так понимали в Донецке, может, не совсем хорошо живут, но по телевизору в Москве - очень хорошо. Видимо, думали, как сделают "республику", будут жить, как в Москве, или не хуже. Когда убили Захарченко и пришел к власти Пушилин, нам вертухаи говорили, что на 2 месяца вперед их центр забронирован - по выходным будут концерты. Они очень возмущались, что их заставляют идти со службы на концерты в обязательном порядке. Это такая для людей пыль в глаза, чтобы не говорили, насколько все плохо", - сообщил он.

В то же время, по его мнению реинтеграция возможна. "Думаю, все зависит от того, как отнесется к этому Россия. Если Россия отпустит Донбасс - мы его реинтегрируем. Если не отпустит, этот конфликт будет продолжаться еще очень долго", - подытожил Пантюшенко.

Напомним, украинский воин Богдан Пантюшенко находился в плену оккупанта 5 лет, с января 2015 года. По версии "следствия", которое якобы провели террористы, он подорвал мост на дороге Донецк - Авдеевка.

Читайте также: Наемники РФ принудительно изымают недвижимость у жителей оккупированного Донецка, - разведка

В октябре 2019 его "приговорили" к 18 годам заключения.

Позже пропагандистский телеканал "Россия 1" показал сюжет с участием трех украинских военных, находящихся в плену "ДНР", среди которых был и Пантюшенко.

29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернулись 76 человек, в том числе Пантюшенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3180308
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
просили ввести. им ввели. пусть кайфуют и ждут оргазЬму.
 показать весь комментарий
 
 
40 рядів колючої проволоки, 7 км завглибшки мінні поля. От і вся реінтеграція.
 показать весь комментарий
 
Это как от тараканов мелками круги рисовать...
 показать весь комментарий
 
Закрыть те резервации колючей проволокой. Не платить не пенсии, ни пособия, кто остался там. Не торговать, не давать шастать туда-сюда. Захотели выехать - собрались выехали, получаем тут пенсию. Но уехал туда - всё! Сиди без пенсии или пособия.
 показать весь комментарий
 
 
Мені хотілося б почути думку Богдана про "героїв-партизанів" Донеччини, зокрема, всіх тих дядьків-тьоток-бабів, яких обміняли з ним, і ******** нам, як "розвідників-диверсантів" від СБУ.

А Богдану - здоров*я і щастя. І діток. І затишку у квартирі, яку йому придбав його Головнокомандувач, Петро Порошенко. Наскільки писали, Богдан з дружиною самі її вибрали.
 показать весь комментарий
 
 
Так это воплощенная мечта ватника. "Сильная рука", НКВД и ГУЛаг для врагов народа.
 показать весь комментарий
 
Наче на росії краще..
Взагалі, за лобіювання політиками росіского міру в Україні, я би давала терміни по 20 років.
 показать весь комментарий
 
 
І цей зброд, найманці-кати нам потрібні? Нормальні люди давно виїхали. І прокацаплені з грошима, подальше від бойових дій теж, в першу чергу. Не варті одиниці сотні тисяч. Нам там тепер треба тільки Земля.
 показать весь комментарий
 
 
по версии винницкого кагала - тамжынашилюди.
 показать весь комментарий
 
так понимаю, каждый ЛДНРовец, в отличие от Северной Кореи, может уйти беженцем в Украину. Раз не идут - им там неплохо. Это же логично.
 показать весь комментарий
 
 
Не може, хтось служив, хтось в адміністрації працював, когось можуть впізнати і прибити. Більшість хто хтів виїхали, майже 2 млн у нас живе.
 показать весь комментарий
 
Прадіди були кріпаками, діди будували ГУЛАГ, ща мали ці збудувати?
 показать весь комментарий
 
...А тем временем хоп-хей, лалалей укацапов долла 75 срублЭй... Люди очень боятся, там реально 1937-й, - освобожденный из плена боец Пантюшенко о Донецке - Цензор.НЕТ 9628
Люди очень боятся, там реально 1937-й, - освобожденный из плена боец Пантюшенко о Донецке - Цензор.НЕТ 132
 показать весь комментарий
 
"Люди загнаны в угол за чертой бедности.Разве это не про Украину после потужного мыролбьства и безальтернативных винницких "реформ" сказано?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх