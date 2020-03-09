 Люди очень боятся, там реально 1937-й, - освобожденный из плена боец Пантюшенко о Донецке

Такую уверенность высказал танкист 1-й отдельной танковой бригады ВСУ Богдан Пантюшенко, который попал в плен "ДНР" в январе 2015 года и был освобожден в декабре 2019 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"На тех территориях даже если начать говорить об Украине, можно пропасть на несколько лет - и появиться через несколько лет в списке обмена. Люди очень боятся. Там реально 1937-й год - это касается политики, разговоров об Украине или разговоров о движении "республики" в ту или иную сторону", - заявил бывший пленный.

Он пояснил, что на оккупированных территориях процветает стукачество, превосходство силовых структур над всеми сферами жизни.

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"Люди загнаны в угол за чертой бедности. Мы выезжали на "рабочке", то есть своими глазами видели, что в Донецке. В центре поддерживают чистоту, показывают людям картинку, что все хорошо, что у них мирное время, что они живут, как и жили. Но очень много закрытых магазинов и других объектов. Зарплата продавца на рынке в 2017 году была 5000 рублей. Если переводить на наши деньги, даже не будет 2 тысяч гривен. Низкие коммунальные тарифы - это мина замедленного действия, потому что это - то, что приходилось платить в Украине. Люди жили "на халяву", но она суммируется и надо будет выплатить, или отрежут. Сейчас тарифы понемногу, чтобы людей не спугнуть, поднимаются. Ездят микроавтобусы в определенное время по микрорайонам, где можно заплатить. То есть раньше вообще можно было не платить, сейчас навязчиво просят", - сообщил Пантюшенко.

Он пояснил, как получал информацию: "И охранники, и вертухаи, когда с ребятами сидел в "казаках" и в помещении СБУ, и в пенитенциарной системе, говорил с военными, гражданскими, зэками - со многими людьми: меня всегда интересовало мнение людей о всей этой ситуации".

Мнения были разные, подчеркнул освобожденный.

"До того, как Захарченко взял под себя власть, было по-другому. Люди сначала были обмануты пропагандой, участвовали в становлении этой "республики", затем разочаровались. Тех, кто сначала брал оружие и служил в ополчении, с 2016-го почти нет: все разочаровались, ушли. Служат те, кто не может себя найти в любом другом направлении. Рядовой получает в них 17-19 тысяч рублей, и это достаточно высокая зарплата на тех территориях, больше ты нигде просто не заработаешь. Приходится по нужде брать оружие в руки и воевать или хотя бы просто служить. Я их понимаю, но не оправдываю", - отметил он.

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Пантюшенко уточнил, что живущие в Донецкой области чаще всего не выезжали оттуда, а если где и были, то в российском Ростове.

"Они себе так понимали в Донецке, может, не совсем хорошо живут, но по телевизору в Москве - очень хорошо. Видимо, думали, как сделают "республику", будут жить, как в Москве, или не хуже. Когда убили Захарченко и пришел к власти Пушилин, нам вертухаи говорили, что на 2 месяца вперед их центр забронирован - по выходным будут концерты. Они очень возмущались, что их заставляют идти со службы на концерты в обязательном порядке. Это такая для людей пыль в глаза, чтобы не говорили, насколько все плохо", - сообщил он.

В то же время, по его мнению реинтеграция возможна. "Думаю, все зависит от того, как отнесется к этому Россия. Если Россия отпустит Донбасс - мы его реинтегрируем. Если не отпустит, этот конфликт будет продолжаться еще очень долго", - подытожил Пантюшенко.

Напомним, украинский воин Богдан Пантюшенко находился в плену оккупанта 5 лет, с января 2015 года. По версии "следствия", которое якобы провели террористы, он подорвал мост на дороге Донецк - Авдеевка.

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В октябре 2019 его "приговорили" к 18 годам заключения.

Позже пропагандистский телеканал "Россия 1" показал сюжет с участием трех украинских военных, находящихся в плену "ДНР", среди которых был и Пантюшенко.

29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернулись 76 человек, в том числе Пантюшенко.