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 Наемники РФ из гранатометов прицельно обстреляли жилые дома в Верхнеторецком, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

На Донбассе российские оккупанты прицельным огнем из гранатометов различных систем обстреляли дома мирных жителей населенного пункта Верхнеторецкое.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Наемники РФ из гранатометов прицельно обстреляли жилые дома в Верхнеторецком, - пресс-центр ОС 01

В результате обстрела повреждения получили 8 домов, в домах ударной волной выбиты окна и посечена обломками кровля крыш.

Кроме того, в одном из помещений вследствие попадания горящих обломков гранат возник пожар. Военнослужащими ООС совместо с представителями ГСЧС пожар был вовремя локализован и ликвидирован.

Наемники РФ из гранатометов прицельно обстреляли жилые дома в Верхнеторецком, - пресс-центр ОС 02

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Наемники РФ из гранатометов прицельно обстреляли жилые дома в Верхнеторецком, - пресс-центр ОС 03

К счастью, никто из жителей поврежденных домов не пострадал.

Наемники РФ из гранатометов прицельно обстреляли жилые дома в Верхнеторецком, - пресс-центр ОС 04
Наемники РФ из гранатометов прицельно обстреляли жилые дома в Верхнеторецком, - пресс-центр ОС 05

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"Российские оккупанты сознательно вели огонь на поражение по мирным домам мирного населения. Их цель - уничтожить не только гражданскую инфраструктуру прифронтовых населенных пунктов, но и демонстративно убивать украинских граждан, которые живут вблизи линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3180307
 
 
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В трущебе живешь ты, кацап, а это сельские дома.
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Надо просто отвести войска, тогда братухи зебилов займут Верхнеторецкое и перестанут его обстреливать.
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