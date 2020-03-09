 Наемники РФ из гранатометов прицельно обстреляли жилые дома в Верхнеторецком, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В результате обстрела повреждения получили 8 домов, в домах ударной волной выбиты окна и посечена обломками кровля крыш.
Кроме того, в одном из помещений вследствие попадания горящих обломков гранат возник пожар. Военнослужащими ООС совместо с представителями ГСЧС пожар был вовремя локализован и ликвидирован.
К счастью, никто из жителей поврежденных домов не пострадал.
"Российские оккупанты сознательно вели огонь на поражение по мирным домам мирного населения. Их цель - уничтожить не только гражданскую инфраструктуру прифронтовых населенных пунктов, но и демонстративно убивать украинских граждан, которые живут вблизи линии соприкосновения", - говорится в сообщении.