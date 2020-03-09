 В ВОЗ признали - существует реальная угроза пандемии коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Теперь, когда вирус закрепился в таком большом количестве стран, угроза пандемии стала вполне реальной", - сказал он.
В то же время глава ВОЗ поспешил успокоить всех, отметив, что даже если ситуация действительно превратится в пандемию, это будет "контролируемая пандемия".
Гебрейесус добавил, что пока только в нескольких странах можно говорить о постоянном распространения коронавируса, тогда как в других странах это спорадические случаи.
Он уточнил, что со 110 тысяч случаев инфицирования 93% приходятся на 4 страны: Китай, Италию, Иран и Южная Корея.
Несмотря на возможность пандемии, глава ВОЗ оптимистичные настроения, он уверяет, что люди не оказались "во власти вируса".
"Пусть надежда станет противоядием для страха, а человечность, которую разделяем все мы, станет противоядием для угрозы, которая является общей для всех нас", - заявил Гебреесус.
Пандемией считается чрезвычайно сильная эпидемия, которая распространяется на территории всей страны, соседних государств и многих стран мира. Речь идет о распространении заболевания, которое имеет глобальное влияние на все общество и сопровождается неконтролируемым распространением возбудителя. Это также сопровождается масштабными тяжелыми заболеваниями и многочисленными смертями людей.
5 марта в 09:07 ·
На наших очах світ занурюється в безпрецедентну освітню кризу. New York Times повідомляє, що через стрімке поширення нового коронавірусу 300 мільйонів (!) дітей по всьому світу змушені пропускати заняття - їх школи закриті на карантин. Більш чи менш масштабні шкільні карантини введено у 22 країнах: Китаї, Японії, Південній Кореї, Ірані, Пакистані, Італії та багатьох інших. Навіть в США, куди вірус прийшов з запізненням, шкільні округи починають закривати двері для учнів. Сьогодні карантин було оголошено і в навчальних закладах Чернівецької області.
Карантин проти нового коронавірусу може радикально відрізнятися від звичайного шкільного карантину під час епідемії грипу - в першу чергу, своєю тривалістю. Наприклад, оголошений кілька тижнів тому карантин в школах Гонконгу триватиме, щонайменше, до 20 квітня. В цих умовах карантин не вийде перетворити на додаткові канікули - діти не можуть просто припинити навчання на два місяці посеред навчального року.
Уряди країн світу розуміють це та імпровізують. В Італії міністерство освіти створило спеціальну сторінку для вчителів, на якій надало їм безкоштовний доступ до засобів групового відеозв'язку і готових навчальних планів в умовах карантину. Монгольське телебачення транслює шкільні лекції. Іран зробив інтернет-доступ до всіх навчальних ресурсів для школярів безкоштовним. В Гонконзі онлайн перенесли навіть уроки фізичної культури - діти виконують вправи вдома, повторюючи за вчителем, який використовує веб-камеру. Японія фінансово підтримує компанії, працівники яких змушені залишатися вдома, щоб наглядати за дітьми.
1) Контент, за допомогою якого школярі зможуть вчитися вдома: цифрові підручники, відео, завдання, доступ до спілкування з викладачем і однокласниками.
2) Онлайн-інструменти, які мають забезпечити весь необхідний функціонал: від групових відеоконференцій і онлайн-тестів до систем, в яких вчителі зможуть гнучко планувати і втілювати дистанційне навчання.
3) Навчання вчителів найкращим методикам та інструментам дистанційного навчання - без чого два перших пункти не мають жодного сенсу.
4) І, нарешті, державна політика підтримки батьків, які будуть змушені залишатися вдома з дітьми.
Хто б не став новим міністром освіти, йому чи їй доведеться оперативно формулювати відповіді на ці виклики. І від швидкості та якості цієї роботи буде залежати чому навчаться чи не навчаться українські школярі та студенти у 2020 році.
По факту ******* можливості інтернету легко дозволяють перевести навчання в онлайн.
Та що тут говорити навіть наших учителів (в основному інформатиків) зараз в універах вчать як використовувати ці засоби та методи. Тобто поширити цю практику на всю систему освіти достатньо просто і навіть не сильно затратно. Но для цього ж треба думати...
ЧУМА
Чума з лопатою ходила,
Та гробовища рила, рила,
Та трупом, трупом начиняла
І со святими не співала,
Чи городом, чи то селом
Мете собі, як помелом.
Весна, садочки зацвіли;
Неначе полотном укриті,
Росою Божою умиті,
Біліють. Весело землі,
Цвіте, красується цвітами,
Садами темними, лугами.
А люди біднії в селі,
Неначе злякані ягнята,
Позамикалися у хатах
Та й мруть. По улицях воли
Ревуть голодні, на городі
Пасуться коні, не виходить
Ніхто загнать, нагодувать,
Неначе люди тії сплять.
Заснули, добре, знать, заснули,
Святу неділеньку забули,
Бо дзвона вже давно не чуть.
Сумують комини́ без диму,
А за городами, за тином
Могили чорнії ростуть.
Під хатами поміж садами,
Зашиті в шкуру і в смолі,
Гробокопателі в селі
Волочать трупи ланцюгами
За царину - і засипають
Без домовини. Дні минають,
Минають місяці - село
Навік замовкло, оніміло
І кропивою поросло.
Гробокопателі ходили,
Та й ті під хатами лягли.
Ніхто не вийшов вранці з хати,
Щоб їх, сердешних, поховати,
Під хатами і погнили.
Мов оазис, в чистім полі
Село зеленіє.
Ніхто в його не заходить,
Тілько вітер віє
Та розносить жовте листя
По жовтому полю.
Довго воно зеленіло,
Поки люди з поля
Пожарище не пустили
Та не запалили
Села того зеленого.
Згоріло, зотліло,
Попіл вітром розмахало,
І сліду не стало.
Отаке-то людям горе
Чума виробляла.
1848
"а за нами, мир символов немых
следит со всех сторон"