 В ВОЗ признали - существует реальная угроза пандемии коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Теперь, когда вирус закрепился в таком большом количестве стран, угроза пандемии стала вполне реальной", - сказал он.

В то же время глава ВОЗ поспешил успокоить всех, отметив, что даже если ситуация действительно превратится в пандемию, это будет "контролируемая пандемия".

Гебрейесус добавил, что пока только в нескольких странах можно говорить о постоянном распространения коронавируса, тогда как в других странах это спорадические случаи.

Он уточнил, что со 110 тысяч случаев инфицирования 93% приходятся на 4 страны: Китай, Италию, Иран и Южная Корея.

Несмотря на возможность пандемии, глава ВОЗ оптимистичные настроения, он уверяет, что люди не оказались "во власти вируса".

"Пусть надежда станет противоядием для страха, а человечность, которую разделяем все мы, станет противоядием для угрозы, которая является общей для всех нас", - заявил Гебреесус.

Пандемией считается чрезвычайно сильная эпидемия, которая распространяется на территории всей страны, соседних государств и многих стран мира. Речь идет о распространении заболевания, которое имеет глобальное влияние на все общество и сопровождается неконтролируемым распространением возбудителя. Это также сопровождается масштабными тяжелыми заболеваниями и многочисленными смертями людей.

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