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 Тысячи американцев умирают ежегодно от гриппа и никто ничего не закрывает, - Трамп сравнил смертность от гриппа и коронавируса

Президент США Дональд Трамп призвал соотечественников задуматься о том, что обычный грипп ежегодно уносит десятки тысяч жизней, и при этом никто не принимает каких-то экстренных мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Итак, в прошлом году 37 тыс. американцев скончались от самого обычного гриппа. Обычный показатель в нашей стране: от 27 тыс. до 70 тыс. смертей от гриппа в год. И никто ничего не закрывает, жизнь и экономика идут своим чередом", - написал Трамп в своем Твиттере.

"По состоянию на сегодняшний день у нас 546 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 22 человека умерли. Подумайте обо всем этом", - добавил президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп назвал свои действия по сдерживанию коронавируса такими совершенными, как и телефонный разговор с Зеленским

Демократы часто обвиняют Трампа в неэффективных мерах по защите населения от коронавируса. Президент США в корне не согласен с такой критикой.

Источник: https://censor.net.ua/n3180305
 
 
 Топ комментарии
 
Он еще и выдающийся вирусолог. А вы не знали? Тысячи американцев умирают ежегодно от гриппа и никто ничего не закрывает, - Трамп сравнил смертность от гриппа и коронавируса - Цензор.НЕТ 7348
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Трамп похоже один из немногих вменяемых политиков, которых не захлестнула коронопаника
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С чего вы взяли, что он этим гордится?! Он констатирует факты и говорит, что не надо паниковать по поводу коронавируса.
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Так что зря Китай шухер на весь мир навел. И пароход на пристани Японии - зачем его держать? Им бы президентом Трампа - сразу бы все объяснил, никакого бы и карантина не было.
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Он еще и выдающийся вирусолог. А вы не знали? Тысячи американцев умирают ежегодно от гриппа и никто ничего не закрывает, - Трамп сравнил смертность от гриппа и коронавируса - Цензор.НЕТ 7348
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Он всего лишь констатирует факты и уберегает от паники.
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И рассказывает, шо инфицированным короновирусом можно продолжать ходить на работу и выздороветь просто "на ногах".
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Наверно в ВОЗе не в курсе, надо им срочно к рыжему на консультацию
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Порой, Трамп не хочет думать перед тем, как что-то говорить...
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трампопо споткнётся об камень от Зе!
Ваш пэпа - политическая пешка.
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Я слышал об одном величайшем лидере современности, который в телефонном разговоре назвал Рыжего "великим учителем"
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Эпоха клоунов... К счастью ее конец близок.
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Все эпохи были эпохами клоунов, просто клоунады были разные.
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Трамп похоже один из немногих вменяемых политиков, которых не захлестнула коронопаника
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та не...еще вся кацапня в полном составе...от рядового бухаря до последнего ***** Тисячі американців помирають щороку від грипу і ніхто нічого не закриває, - Трамп порівняв смертність від грипу і коронавірусу - Цензор.НЕТ 8349
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Вот, и глава ВОЗ о том же, "пандамия будет не страшной". В то же время глава ВОЗ поспешил успокоить всех, отметив, что даже если ситуация действительно превратится в пандемию, это будет "контролируемая пандемия". "Пусть надежда станет противоядием для страха, а человечность, которую разделяем все мы, станет противоядием для угрозы, которая является общей для всех нас", - заявил Гебреесус. Источник: https://censor.net.ua/n3180306
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Трампушка готов на все чтоб остановить падение на рынках, "бедные американцы" которые потеряют бабло за него не прголосуют...
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И зачемь он дымов на трамп свой посылает?
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Лохматое Чмо - стабильный гений! Лохматое Чмо - 2020!
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Трамп прямо порохобот якийсь-курс гривні 28-м за долар замість 8-м,а в них "епоха покращення!"
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