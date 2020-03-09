 Два случая коронавируса подтверждены на Кипре

Об этом заявил 9 марта министр здравоохранения Константинос Иоанну, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Оба мужчины недавно вернулись из путешествий. 25-летний был в северной Италии, 64-летнего - из Великобритании.

Министр здравоохранения сказал, что "прискорбно", что второй пациент, симптомы заболевания у которого появились еще 3 марта, сообщил властям только в воскресенье.

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При этом 64-летний киприот работает в государственном медицинском учреждении в Никосии и до обращения за медпомощью общался с пациентами.

"Это усложняет усилия министерства по отслеживанию того, что нам нужно сделать для контактов, которые он имел за последние пять дней", - сказал он.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

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